Deze week… Heeft paardenwereld lessen geleerd van corona?

De uitbraak van de neurologische variant van rhinopneumonie op de CES Valencia Tour heeft een boel mensen weer op scherp gezet als het gaat om dit virus. Het concoursterrein veranderde binnen een week zowat in een oorlogsgebied en de aanwezigen waren en zijn de wanhoop nabij. De FEI is samen met onder andere de Duitse, de Franse en de Spaanse federatie met grof geschut gekomen in de afgelopen dagen. De Paardenkrant maakte een reconstructie en sprak met aanwezigen en experts over deze uitbraak. En daaruit blijkt ook dat nog niet iedereen in de paardenwereld viruslessen heeft getrokken van een jaar corona.

Ruim 150 paarden zijn momenteel nog in Valencia. Volgens de laatste FEI-cijfers zijn er 84 paarden met symptomen, 11 paarden die in een kliniek staan (9 in Valencia en 2 in Barcelona) en zijn er in totaal 4 paarden overleden. Aanwezigen spreken van een nog iets groter aantal paarden met symptomen, ruim 110. Rond de 40 paarden hebben (nog) geen symptomen. Die paarden zijn afgelopen weekend verplaatst naar een andere stal, maar

stonden de hele week nog tussen de zieke paarden. De Paardenkrant sprak onder andere met aanwezige ruiters, de FEI, de EEF, de organisatie van de Spaanse Tours, de KNHS en prof. dr. Marianne Sloet. “Dit is de eerste keer dat rhinopneumonie toeslaat op een internationaal concours in Europa en dat is dan natuurlijk wel schrikken. Het kan snel gaan als zoveel paarden bij elkaar staan”, vertelt Sloet.

Noodlot treft The Dutch Masters opnieuw

Maandagavond laat ging de kogel door de kerk. Alle FEI-evenementen in tien Europese landen, waaronder Nederland, worden met onmiddellijke ingang stilgelegd tot en met 28 maart. Daarmee kunnen de Dutch Masters dit jaar opnieuw niet doorgaan. De reden: rhinopneumonie. De hevigste uitbraak sinds tientallen jaren in Europa en extreem agressief en besmettelijk volgens de FEI.

Emmelie Scholtens zonder wedstrijdritme naar winst

Door de coronasituatie vond Emmelie Scholtens het lastig om haar toppaard Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) in de juiste vorm te houden. Zodoende kreeg de hengst, die naast zijn sportieve carrière ook een drukke dekagenda heeft, een tijd vrij. Sinds kort heeft Scholtens de training weer serieus opgepakt en op de K&U-wedstrijd afgelopen weekend in Utrecht liet het duo zien ook zonder wedstrijdritme tot grote prestaties in staat te zijn. Met dik 77% wonnen ze met afstand de Grand Prix.

Michael Greeve: ‘Hét niveau blijft triggeren’

De palmares van het internationale springpaard Guan GJB (v. Namelus R) groeit met de week. Iets wat zelfs voor veelwinnaar Michael Greeve ongebruikelijk is. Hij reed in het verleden toppaarden als Ronaldo, Whitney BB, Big Star jr en Turbo Z naar meerdere Grand Prix-overwinningen. Maar de drie op een rij van Guan GJB zorgt zelfs bij Greeve voor een unicum.

IJzersterke comeback van Enjoy verrast Sanne de Jong

Na een periode van bijna twee jaar geen wedstrijden had Enjoy met Sanne de Jong een droomstart van het eventingseizoen in Italië. Op het militaire terrein in Montelibretti won de combinatie de driesterrenwedstrijd. Nu kan ze heel voorzichtig vooruitkijken naar een mogelijk EK dit jaar. “Maar mijn volgende doel is kijken hoe ze volgende week hier de viersterrenwedstrijd loopt”, relativeert De Jong direct.

