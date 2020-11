Deze week… Twee KFPS-bestuursleden weg en CO opgeschort

Vorige week stapten zowel reglementair voorzitter Geralt Pots als bestuurslid Sieneke Mekkes per direct uit het KFPS-bestuur, wegens ‘een verschil van inzicht met de ledenraad over de samenstelling van de hengstenkeuringsjury’. Direct daarna schortte de betreffende jury haar werkzaamheden bij het Centraal Onderzoek op.

“Ik ben er op eigen initiatief donderdagavond 5 november mee opgehouden”, vertelt Pots aan deze krant. “We doen ieder jaar in het najaar vanuit het bestuur een voordracht aan de ledenraad voor de hengstenkeuringsjury. Dat was dit jaar een heikel punt.” Het KFPS-bestuur en de ledenraad zijn al maanden met elkaar in overleg over de invulling van de hengstenkeuringsjury.

Topruiters mogen met speciale vrijstelling naar Amerika

De regering van de Verenigde Staten heeft een speciale regel opgesteld waardoor atleten die aan de top van de sport presteren, én hun ondersteuningsteam, een vrijstelling van het reisverbod naar Amerika kunnen krijgen. Dat zegt Suzanne Porter, de moeder van de springruiters Wilton en Lucas Porter. Dat betekent dus dat ook hun trainer Jeroen Dubbeldam en Jennifer Gates’ trainer Harrie Smolders zonder problemen van Europa naar Amerika zouden kunnen reizen om deel te nemen aan het langzaam opstartende paardensportseizoen in Florida.

Wesley Mulder: ‘Ik doe het niet meer voor het strikje’

Als klein jongetje leerde Wesley Mulder (32) ponyrijden op de manege in Apeldoorn. Plezier stond uiteraard voorop. Jaren later, als springruiter, is Mulder dat plezier even totaal kwijt. “Toen ik eenmaal succes had gehad, wilde ik dat vasthouden. En eigenaren verwachten dat ook, daar betalen ze voor, dus je zet alles op alles voor die prestaties. Je komt dan in zo’n mallemolen… Ik werd sportdepri.” Inmiddels heeft Mulder een omschakeling gemaakt, naar meer eigen, zelfgefokte paarden, een paar fijne eigenaren en een andere insteek. “Ik wil heel graag weer op concours en doe nog steeds graag mee voor de prijzen, maar geniet iedere dag van het werken met de paarden. Ook als we nog een jaar niet op pad kunnen.”

Daniel Bachmann Andersen: ‘Geen plan toen ik Blue Hors verliet’

De Deense dressuur ruiter Daniel Bachmann Andersen maakte afgelopen mei bekend te stoppen als stalruiter van het befaamde Blue Hors in Denemarken. Nadat de laatste jaren zijn ster rijzende was en de wedstrijdscores met Blue Hors Zack, Don Olymbrio en Zepter opliepen richting de 80%, kwam zijn aankondiging voor velen als een verrassing. Het laatste weekend van oktober, precies een half jaar werkend als zelfstandig man, reed hij voor het eerst weer internationaal de ring in. Hij won in Oldenburg met Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic) de kwalificatie voor de Louisdor-finale.

Eventingreus Denver omgeschoold tot nummer één springpaard van de wereld

Lange tijd was er weinig reden om te denken dat de Memphis-zoon Denver nog eens zou uitgroeien tot de nummer één van de wereld bij de springpaarden. De dochters van fokker Anton Woertman reden dressuur en Denvers eerste internationale successen in de sport boekte hij als eventer. Maar toch kwam vorige maand een delegatie van de WBFSH naar het Twentse Harbrinkhoek om de familie Woertman in het zonnetje te zetten als fokkers van het beste springpaard ter wereld.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »