Een goed tuigpaard is gewild: Driejarige dochter van Lendoline al vier keer verkocht

De op de Centrale Keuring in Tolbert als kampioen bij de driejarigen en algemeen kampioen gehuldigde Toline van 't Wiede (v. Idol uit Nationaal Kampioene Lendoline) is in haar korte leven al vier keer verkocht. Een keer ongeboren aan Toon van Doorn. Die werd vervolgens bang dat 'ie een witte (zoals Idol) zou krijgen en voor 500 euro kon fokker Wout Liezen de ongeboren aankoop weer ongedaan maken.

Ria Hekkert Door

Er komt echter geen witte, maar een donkerbruin merrieveulen. Voor de keuring in Tolbert slaagt Toon van Doorn erin de merrie als driejarige alsnog te kopen, maar wel onder de voorwaarde dat tot en met de nationale keuring in Lunteren, Wout Liezen als geregistreerde te boek blijft staan.

Na de keuring in Tolbert wordt duidelijk dat de merrie voor de vierde keer is verkocht. Via bemiddeling van Richard Hofstra is de merrie verkocht is aan een consortium rondom springruiter Edwin Agterhuis cs., al blijft ze in Ermelo optreden onder naam van Wout Liezen.

Olympus levert top drie bij tweejarige tuigpaardmerries en zijn volle broer kampioen bij veulens

Zonder voorselectie verschenen er afgelopen donderdag op de tuigpaard-CK in Tolbert zestien tweejarigen voor de jury, bestaande uit voorzitter Berend Huisman, Etiënne Raeven en Joop van Wessel, waarbij Van Wessel het fundament diende te inspecteren. Elf kregen een uitnodiging om later op de dag de kopgroep te formeren. Daarbij moest geconstateerd worden dat veel merries in de tweede ronde veel – voor het eerst van huis, op de wagen, een warme dag – energie hadden verspild. Exterieurmatig stonden er royaal ontwikkelde merries, maar een probleem vormde de voorstand en met name de niet altijd gelijk ogende voeten.

Van de maar liefst 47 voorgestelde veulens op de tuigpaard CK van de regio Noord ontvingen afgelopen vrijdag in Tolbert zes hengst- en vijf merrieveulens een uitnodiging voor de NTD. Het totaal voor de nationale keuring komt daardoor – met de Fokdag Terschuur nog in het verschiet – op veertien.

Kampioen in Tolbert werd de volle broer van Olympus, Wildfire (Icellie x Colonist) van de combinatie Minkema/Hoogenberg. Met een dragend, iets gebogen achterbeen, vertrok hij vanaf de eerste pas in takt en balans. Hij zette de hals er goed op en liet zien goed te kunnen schakelen.

Keurmerrie Selvira van Toos geeft de rest het nakijken

Op de tuigpaard-CK van KWPN-regio Oost in Lunteren wist de nationaal kampioene bij de driejarigen van vorig jaar, Selvira van Toos (Magnifiek x Larix) vorige week woensdag de algemene titel naar zich toe te trekken. Dat deed het fokproduct van Lambertus Huckriede met een overtuigend optreden aan de hand. De halfzus van de goedgekeurde hengst Martin Morero is thans eigendom van Landbouwbedrijf Jan Bakker BV.

De vierjarige keurmerrie, die zich na een matige IBOP op de concoursvelden revancheert, liet aan de hand keer op keer met enorm veel kracht en macht zien dat de kampioenstitel van Oost zonder pardon voor haar was. Ze gaf de rest het nakijken.

Veulenboeker Nobility verrassende kampioene fokmerries Oost

Voor het kampioenschap eenspannen fokmerries Oost in Lunteren verschenen vorige week woensdag slechts vijf tuigpaardmerries in de baan. In de eerste omloop stak er één met kop en schouders bovenuit: de in 2018 nationaal kampioene bij de tweejarigen en inmiddels elitemerrie Lenteroos van ‘t Hooge (Eebert x Nando) met Wilbert van Lenthe. Tegen de verwachting in liet de jury (om de spanning op te voeren?) alsnog de eerste drie voorlopig geplaatsten overrijden. En dat had een verrassend gevolg: veulenboeker Nobility werd gehuldigd als kampioen.

Lees alles over de Centrale Keuringen tuigpaard Oost en Noord in de Paardenkrant van deze week.

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer nadert. Deze week staan de laatste Centrale Keuringen (Dag van het Gelders Paard en CK Oost) op het programma en het Europees Kampioenschap voor ponyruiters in de disciplines springen, dressuur en eventing.

In verband met de komende kampioenschappen hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard de Wereldkampioenschappen in Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

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