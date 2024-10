Daling dekcijfers? ‘Het is altijd een golfbeweging’

Overal waar je komt wordt er gepraat over fokkers die moeite hebben met de afzet van hun veulens én over flink dalende dekcijfers in dit jaar. In Duitsland zou er sprake zijn van een daling van 25% (na 13% daling in 2023). In Nederland deelt het KWPN geen dekcijfers en daarom belde De Paardenkrant een rondje met hengstenhouders. Zij spreken van een kleine daling van de dekcijfers van rond 10%, maar maken zich nog niet zoveel zorgen. “Het is altijd een golfbeweging.”

Op het openbare deel van de markt – de veilingen – is dit najaar te zien dat er gemiddeld minder wordt betaald voor veulens. Zeer opvallende veulens brengen nog steeds hun prijzen op (en misschien zelfs wel meer dan voorheen), de teruggang lijkt vooral te zitten bij de wat minder opvallende veulens. Verder is van fokkers in heel Europa te horen dat de afzet van veulens dit jaar moeilijk is.

Dat horen ook hengstenhouders van hun klanten. “Niet alleen van onze klanten”, zegt Wiebe Yde van de Lageweg van de VDL Stud. “Je hoort het overal. Of het nu in Nederland, Duitsland, Frankrijk of België is, overal hoor je dat fokkers moeite hebben met de afzet van hun veulens dit jaar. En dat beeld zie je ook terug op de veilingen.”

“Alles wordt wat minder makkelijk”, zegt Henk Nijhof. “Niet alleen de afzet van veulens, maar van alle paarden. De markt zit een beetje verstopt. Voor de beste tien procent van een jaargang is er niets aan de hand. Goede paarden kun je altijd kwijt en misschien zijn de allerbeste paarden zelfs nog wel wat duurder geworden. Daaronder loopt het wat vast. Maar daarbij moet je je wel bedenken dat dat zo’n tachtig-negentig procent van het algehele aanbod is.”

KNMvD luidt noodklok om spoedzorg beschikbaar te houden

“Ik betaal, dus ik bepaal wanneer de dierenarts komt.” Die insteek komt volgens Thibault Frippiat, voorzitter van de beroepsorganisatie voor paardendierenartsen in Nederland (KNMvD Cluster Paard), steeds vaker voor en dat levert volgens hem problemen op. Misschien niet direct, maar in de toekomst zeker. “We moeten met elkaar afspraken maken over wat spoed is, anders loopt het tekort aan dierenartsen alleen maar verder op.”

‘Spoed is niet wanneer het jou beter uitkomt’, stelt Frippiat in de Paardenkrant van deze week.



SF domineert, DWB verrast en KWPN doet goed mee

“We hebben goede paarden, goede ruiters, er is een goede organisatie en we hebben soms een beetje geluk”, zo omschrijft de Franse teamcaptain Franck Schillewaert het succes van Selle Français (SF) na winst bij de zesjarigen tijdens de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy nadat er ook al goud was bij de achtjarigen en in de hengstenrubriek. Het Deense stamboek verraste met winst bij de zesjarigen en het KWPN deed goed mee met drie keer zilver en een keer brons.

Lees alles over de WBFSH stamboekenwedstrijd in de Paardenkrant nr. 40.

Casus ‘veeprikker’ interessant voor de paardenwereld

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat het nieuwe kabinet – gesteund door een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB – werd geïnstalleerd. Na Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en een aantal debatten maakt De Paardenkrant de balans op: waar staat dit kabinet ten opzichte van de paardensector? Wat kan er verwacht worden?

Daarbij is de omgang met de stroomstootprikker in de veehouderij, een struikelblok voor BBB-minister in het commissiedebat over dierenwelzijn in de veehouderij, een interessante casus om te volgen voor de paardenwereld.

Lees een politieke analyse in de Paardenkrant van deze week.

‘Geen stappen overslaan in de opleiding van paard en ruiter’

Ierland was ook dit jaar nadrukkelijk aanwezig op het WK voor jonge springpaarden. Greg Broderick, voormalig Olympisch springruiter uit Ierland, speelde daarin een belangrijke rol. Hij kwam met 21 paarden naar Lanaken, vijftien daarvan deden mee in de finales. Zijn paarden, deels in gedeeld eigendom en deels ook zelf gefokt, behaalden één gouden en twee bronzen medailles. Maar het meest trots is Broderick op de manier waarop ‘zijn’ combinaties door het parcours gingen. “Voor paarden die zo te rijden zijn, is altijd een markt.”

Lees alles over de werkwijze van Broderick in de Paardenkrant van deze week.

Bretton Woods fokt beter dan menigeen dacht

‘De nieuwe Totilas’, zo werd Bretton Woods in 2010 gedoopt. Na het winnen van de VWF Prinsenstad-wedstrijd en de VSN Trofee was Bretton Woods één van de meestbesproken jonge paarden in Europa. Hij dekte de eerste jaren grote aantallen merries, maar over zijn kwaliteiten als fokhengst waren de meningen zeer verdeeld. Nu, veertien jaar later, duiken steeds meer Bretton Woods-nakomelingen op in de internationale sport. Sterker nog: Bretton Woods staat sinds kort op plaats vijf van de HorseTelex Wereldranking.

Lees alles over Bretton Woods als vaderdier in de Paardenkrant nr. 40

Verder in de Paardenkrant nr. 40

‘De teruggang zal waarschijnlijk volgend jaar nog groter zijn’

Landbouwbeleid blijft voorlopig vooral bij woorden

KNMvD luidt noodklok om spoedzorg beschikbaar te houden

Valkenswaard geeft stamboeken podium

Einde van een tijdperk voor Fleur Holleman: ‘De jeugd krijgt echt de kans’

Saskia van Heesch achtste op WK Jonge Menpaarden

Rougette met veel houding naar IBOP-topscore

Tuigpaardrijdster Anne Boonstra pakt eerste rubriekszege

Talentvolle dressuurcombinaties aan de top in dressuurfinales Fries ras

