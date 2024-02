Deze week… 36 hengsten goedgekeurd op Z-keuring, Dourkhan Hero valt op

De eerste editie van de Zangersheide voorjaarskeuring gecombineerd met een viersterren springconcours op Sentower Park in Opglabbeek werd vorig jaar met alle lof ontvangen. De editie van dit jaar was ook een succes, al leek de jury met 36 goedgekeurde hengsten wel wat ruimhartig in de selectie. Zangersheide-hengst Dourkhan Hero viel op met zijn nafok.

De Zangersheide hengstenkeuring is altijd al een begrip, maar de eerste editie van de keuring gecombineerd met een viersterren sportevenement én een veiling, heeft het evenement bij inzenders nog eens extra op de kaart gezet. Maar liefst 112 hengsten werden deze editie opgegeven, iets meer dan de helft daarvan (58 hengsten) werd geselecteerd voor de tweede ronde vrijspringen. De Z-Hengstenkeuringscommissie (Eric Levaillois, Heinz Meyer en Luc Tilleman) keurde op zaterdag 36 hengsten (31 driejarigen en vijf vierjarigen) goed voor de dekdienst, waarbij de ondergrens niet even duidelijk vastgelegd leek te zijn. Vorig jaar werd de Z-Voorjaarskeuring al omschreven als dé voorbeeldkeuring van de toekomst, maar dan is het uiteraard ook belangrijk dat de kwaliteit van de hengsten als voorbeeld kan dienen. Ook over de manier van voorbereiding kon nog wel wat gezegd worden.

Lees alles over de Z-Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week.

Emmelie Scholtens: ‘Ik geloof dat ik meer concoursen moet rijden’

Met een PR van 81,565% wonnen Emmelie Scholtens en KWPN-hengst Indian Rock afgelopen weekend in het Duitse Neumünster de Wereldbekeretappe. Misschien nog wel mooier dan de score en twee keer de winst was de progressie die Indian Rock liet zien: onder meer in de piaffe en passage en de series.

Emmelie Scholtens met Indian Rock. foto: FEI/ © www.sportfotos-lafrentz.de / Stefan Lafrentz

Zowel in de Grand Prix als in de Kür stond Scholtens bovenaan: in de Grand Prix met 73,457% en in de Kür dus met een nieuw record. Drie weken geleden in Amsterdam was al te zien dat Indian Rock (v. Apache) sinds het Europees kampioenschap in Riesenbeck progressie heeft gemaakt in galop. In Amsterdam kwam dat nog niet helemaal tot uiting, in Neumünster, vooral in de Kür, wél. Zowel in de piaffe en de passage als de series lukte het Scholtens om de expressie van Indian Rock iets beter te doseren, waardoor hij beter in balans bleef.

Halfzus Legend D maakt zich waar in IBOP

Met Etoulon VDL-zoon Legend D vormde Lennard de Boer een opvallende combinatie in de jonge paardencompetities en de Blom Cup. Vorige week vrijdag was het zijn vijfjarige halfzus Ozzy D (v. Classico TN) die onder Rianne Nalis schitterde in de IBOP te Brummen. Ze verdiende 82 punten voor het springen, waarna ze bij de stamboekopname elite werd met 75 exterieurpunten. Zowel Legend D als Ozzy D werd gefokt door Hennie van Dartel uit Wijhe, die het tweetal fokte uit de register A-merrie Eurostar (v. Eurocommerce Dubai).

Nick Smit: ‘Bij de EPTM worden reflexen op waarde geschat’

Voor het eerst leverde Nick Smit een fokproduct aan voor de EPTM en dat leverde afgelopen vrijdag in Ermelo meteen een mooi resultaat op. Zijn vierjarige Eldorado van de Zeshoek-dochter Pooh-Bresco sprong op het examen naar 82 punten en kreeg een 9 voor haar reflexen. Juist die scherpte was voor Smit de aanleiding om de merrie geen IBOP te laten lopen, maar de EPTM. “Dan leren ze de merrie en haar natuurlijke manier van springen kennen.”

Millennium: een ‘Jahrhunderthengst’ voor het Trakehner Verband

Millennium (Easy Game x Ravel) was de veilingtopper op de Trakehner Hengstenkeuring 2010 en één van de hengsten waarover iedereen sprak dat najaar. In het eerste jaar dekte hij meer dan driehonderd merries. Inmiddels zijn de oudste nakomelingen van de Trakehner hengst twaalf jaar en komen ze langzaam aan bovendrijven in de sport, sinds kort staat de hengst derde op de HorseTelex B-ranking voor jonge dressuurverervers (nafok tot en met elf jaar, minimaal tien nakomelingen).

Hilberts en Baron niet te kloppen in strijd om Zilveren Zwepen

De organisatie van de KFPS Horses2fly-sportcompetitie kan weer terugkijken op een succesvolle indooreditie voor dressuurcombinaties. In Sonnega stonden afgelopen weekend de finales op het programma. Op zaterdag ging de Zilveren Zweep voor de beste B tot en met L2-combinatie naar Marell Hilberts die met Black Beauty Stables Jary (v. Tiede 501) de hoogste score realiseerde. Een dag later mocht Ykje Baron naar voren komen om een Zilveren Zweep in ontvangst te nemen. Laatstgenoemde reed een heel indrukwekkende M2-proef met SBS Gjald (v. Elias 494).

