Deze week… AB KWPN grijpt in en organiseert nieuwe TP-keuring

De KWPN-tuigpaardhengstenkeuring had zaterdag voor vele liefhebbers een feestje moeten worden, maar er ontplofte een bom in Ermelo, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De huidige stand van zaken: de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard trekt zich terug en de keuring wordt over gedaan.

Toen de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit voorzitter Johan Hamminga, het nieuwe lid Joop van Wessel en Gert-Jan Hermanussen, zaterdag in de middaguren besloot slechts zes hengsten door te verwijzen naar Den Bosch, viel er een grauwe sluier over het gebeuren. Het publiek maakte met boe-geroep en gestommel de onvrede duidelijk. Sterker nog, aan het eind van de dag werd de sfeer grimmig bij de inzenders en volgde ophef op Facebook. Nadat de hengstenkeuringscommissie maandag bij het Algemeen Bestuur op het matje was geroepen voor hoor en wederhoor, maakte het KWPN bekend dat de commissie zich terugtrekt en er op vrijdag 17 januari een nieuwe beoordeling volgt voor afgewezen hengsten. Zij zullen beoordeeld worden door de huidige herkeuringscommissie, bestaande uit Henk Rootveld, Henk Lassche en Johan Holties.

Endurance in de Emiraten: meedoen of wegwezen?

In het laatste weekend van december kwamen vier paarden om op nationale endurance-wedstrijden in Dubai. Eén van deze paarden werd gereden door de Nederlandse Bianca Schütz, die voor de lokale Al Wathba stables werkt. De wedstrijden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn al jaren onderwerp van discussie. De KNHS overweegt nu een startverbod voor de nationale wedstrijden ter plaatse, maar is positief gestemd over de wedstrijden onder FEI-vlag. De Paardenkrant sprak met de KNHS en amazone Schütz.

Margot Kostelijk: ‘De paarden met respect opleiden’

Grand Prix-dressuuramazone Margot Kostelijk runt samen met haar partner, hoefsmid Johan Meewisse, dressuurstal MK Stables in het Noord-Hollandse Rijsenhout. Kostelijk richt zich als amazone, instructrice, fokker en KWPN-jurylid op meerdere facetten van de dressuursport en -fokkerij. Een belangrijk onderdeel van MK Stables is het tot de Grand Prix opleiden van eigen fokproducten.

Jazz zette het KWPN internationaal op de kaart

Het preferente dressuuricoon Jazz (Cocktail x Ulster) is niet meer. Eigenaar Stoeterij Broere maakte begin deze week bekend dat de 29-jarige hengst onlangs overleden is. Jazz stond aan het begin van de specialisatie richting het moderne dressuurpaard en heeft het KWPN internationaal op de kaart gezet als dressuurstamboek.

Bestuur KFPS: Procedure goedkeuring Boet 516 correct

Onder KFPSleden ontstond tijdens de feestdagen onrust over de rapporten van het centraal onderzoek 2019. Uit het rapport van verrichtingstopper Boet 516 (v. Jouwe) bleek namelijk dat bij de hengst cornage is vastgesteld. Voor leden van de vereniging kwam dit nieuws uit de lucht vallen.

