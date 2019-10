Deze week… Ad Aarts na WK-zilver: ‘Het leek wel een flipperkast’

Terwijl in Nederland het water met bakken uit de lucht viel, regende het in het Hongaarse KisbérÁszár vooral medailles voor de Nederlandse ploeg menners op het WK ponymennen. Eén teammedaille en drie individuele medailles waren het resultaat van een prachtig duel dat zich met name tussen Duitsland en Nederland afspeelde. De zwaar bevochten gouden teammedaille ging uiteindelijk naar de Oosterburen, nadat Oranje hem diverse keren in handen leek te hebben.

Negen landen kwamen met een team aan de start, bestaande uit zes aanspanningen (twee enkelspannen, twee tweespannen en twee vierspannen). Per klasse telde alleen het beste resultaat mee voor de teamwedstrijd en werd het slechtste resultaat geschrapt; een beproefde formule die voor de nodige spanning zorgt. Bondscoach Ad Aarts had bij het aanwijzen van de teamleden gekozen voor specialisten op de onderdelen, waardoor alle teamleden uiteindelijk bijdroegen aan het resultaat. Verder lezen over het WK ponymennen kan nu al online.

Ben Maher en Explosion buitenaards

Nog een geluk dat Ben Maher zijn Explosion (v. Chacco Blue) in Sant-Tropez een weekje rust gunde, want de Brit lijkt met zijn Nederlands gefokte troef haast onverslaanbaar. Na winst in London en Rome volgde nu ook een zege in de Global Champions Tour van New York. Pieter Devos was met Claire Z (v. Clearway) goed voor een zevende plaats en werd in de overallranking tweede.

Ontketende Evert en Fokkelien Oldenburger hebben veel fans

Manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn was afgelopen zaterdag bijzonder fraai aangekleed voor het tweede Witte van Moort indoor tuigpaardconcours. Er was sprake van een mooi deelnemersveld met Bommelsteijn’s Hubert (v. Cizandro) als grootste publiekstrekker. Toch was er nog een paard dat vrij onverwachts het publiek aan zijn kant kreeg. Het gaat om de tienjarige vosruin Evert V (Stjerreljocht Suprise x Renovo) van en met Fokkelien Oldenburger uit Grootegast.

Drie gepassioneerde buitenlandse foksters over de hedendaagse springpaardenfokkerij

Als we in Nederland aan succesvolle buitenlandse springfokkers denken, gaat onze aandacht al snel uit naar Belgen of Duitsers. Vooral de Belgische fokkerij mag zich de laatste jaren verheugen op veel belangstelling nu daar vele toppaarden vandaan komen. Daarnaast wordt wellicht weleens de indruk gewekt dat in de fokkerij vooral mannen de dienst uitmaken. In Lanaken op het WK voor jonge springpaarden sprak de Paardenkrant met vier vrouwen uit drie landen die minder aandacht krijgen op fokkerijgebied, waar de komende periode echter zomaar eens verandering in zou kunnen komen.

Diederik van Silfhout: ‘Het was geen tafeltje dekje’

Grand Prix-dressuurruiter Diederik van Silfhout heeft de Kettingbrief ontvangen uit handen van Monique van der Heijden, projectleider Topsport en Talentontwikkeling bij de KNHS. Diederik van Silfhout behoort tot één van de voormalige talenten uit het Rabo Talententeam. Alhoewel de sport hem van huis uit met de paplepel is ingegoten, heeft hij door deelname aan het Rabo Talentenplan ook extra ondersteuning gekregen vanuit de KNHS. In deze aflevering vertelt de ruiter uit Lunteren op welke manier hem dat heeft gevormd tot een succesvolle internationale Grand Prix-ruiter. Volgende week vallen we met de deur in huis bij hengstenhouder Gert Willem van Norel van de Pretendenthoeve in Wapenveld.

