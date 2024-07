Deze week… Aken is magisch, ook drie weken voor de Spelen

CHIO Aken had dit jaar zo’n drie weken voor de Olympische Spelen niet de meest gunstige datum. Maar Aken blijft Aken, ook drie weken voor Parijs. Nergens ter wereld wordt de paardensport zo gevierd als in de Soers. Daar waar de paardensport zijn huidige vorm vond, daar waar paardensporters het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en daar waar nieuwe hippische helden opstaan. Tien jaar geleden reed de destijds 24-jarige Dinja van Liere voor het eerst in Aken, nu reed ze met haar ‘derde’ paard twee Duitse Parijs-combinaties voorbij. De achttienjarige Siebe Leemans rook ook aan de magie van Aken en deed dat direct met een dubbele overwinning.

Aken 2024 had een recordaantal van 370.000 bezoekers. Die bezoekers werden getrakteerd op al het mooie dat de paardensport te bieden heeft. Ze zagen de ongelooflijke prestaties van Richard Vogel, die vleugels had met zijn vijf paarden in Aken. Na vier keer winst (waaronder in de Grote Prijs van Europa) en vijf (!) tweede plaatsen leek het er zondag op dat Vogel met Parijs-paard United Touch S de Grote Prijs zou pakken, na twee keer de snelste tijd in de eerste twee omlopen. Vogel had zijn vuist al in de lucht, toen hij merkte dat de balk uit de laatste Rolex-steil was gevallen. Om vervolgens direct André Thieme om de hals te vliegen en hem te feliciteren met zijn winst. Op naar meer geluk op de Spelen, daar waar United Touch’ ‘dubbele’ overgrootmoeder Classic Touch 32 jaar geleden in Barcelona goud won (met heel wat geluk).

Dinja van Liere en Siebe Leemans

Dinja van Liere beleefde in 2014 voor het eerst wat het is om in Aken te rijden. In 2021 kwam ze (op de corona-editie) met Hermès terug (met een zege in de Grand Prix). Maar mogelijk was 2024 nog magischer: met de negenjarige Vita di Lusso steeg Van Liere boven zichzelf uit en versloeg ze de Duitse Parijs-combinaties Frederic Wandres en Ingrid Klimke in de Spécial. En werd ze in haar Oranje-jas op handen gedragen door het publiek. Of Marieke van der Putten, die donderdag na de Grand Prix zei dat ze zou leveren in de Spécial en dat ook deed.

Springruiter Siebe Leemans leerde Aken direct kennen met de winst. Het achttienjarige talent won beide young riders-rubrieken. Dat moet voor hem naar meer smaken.

En dan natuurlijk de Nederlandse menners, zij wonnen voor de zestiende keer op rij de landenwedstrijd.

Julio Mendoza Loor en Isabell Werth

Maar het was ook het Aken van Julio Mendoza Loor. De Ecuadoriaan die de viersterren-Kür won op zaterdagavond en daarmee geschiedenis schreef. De eerste Zuid-Amerikaanse winst in een dressuurrubriek in Aken.

En het Aken van Isabell Werth, die voor de vijftiende keer haar naam op ‘de muur’ van het Deutsche Bank Stadion zag verschijnen. Maar nog belangrijker: daar waar ze zag dat een medaille op haar zevende en laatste Spelen tot de mogelijkheden behoort.

André Thieme

En natuurlijk het Aken van André Thieme, die donderdag na de landenwedstrijd zijn verdriet moest verdrinken omdat hij de niet meereizende nummer vijf voor Parijs werd. Geholpen door een paar biertjes en zijn vrouw (‘Kom op en haal een beetje geld voor ons op!’) verdiende hij een half miljoen door de Grote Prijs te winnen.

Aken 2024 liet iedereen, ook in afwezigheid van menig topcombinatie in verband met Parijs, al warm worden voor de Wereldruiterspelen in 2026.

Campagne Sectorfonds krijgt langzaam vorm: Paardenliefhebbers doneerden rond 70.000 euro

Het sectorfonds van de Sectorraad Paarden verstuurde drie weken geleden een nieuwsbrief waarin uit de doeken gedaan werd waar het fonds staat met de campagne ‘Dit doen paarden’ en waarin nog eens 125.000 euro extra gevraagd werd. Die nieuwsbrief was voor de Paardenkrant aanleiding om extra vragen te stellen over het fonds. Hoeveel is er tot nu toe opgehaald en waaraan is dat uitgegeven? Wat is het doel precies en hoe staat het met de governance?

Jane: van keuringstopper naar Olympische merrie

Met een spectaculaire eindspurt op de laatste Amerikaanse observatiewedstrijd CDI Kronberg reed de 42-jarige Marcus Orlob zich met de tienjarige KWPN-merrie Jane (v. Desperado) in het Amerikaanse team voor de Olympische Spelen in Parijs. Sterker nog: met een score van 75,34% in de Grand Prix Spécial gaat het jonge duo praktisch als aanvoerder. Jane is geen onbekende merrie: als driejarige scoorde de door Huib van Oort uit Eck en Wiel gefokte merrie 90-90 op de stamboekkeuring, werd kampioen van Zuid-Holland en derde op de NMK.

Rachelle Seijbel: ‘De stoute schoenen toch maar aangetrokken’

Dressuuramazone Rachelle Seijbel richtte een paar jaar geleden haar eigen kledinglijn Sambucco op, maar is zelf ook actief in de dressuursport. Hoewel ze er nooit van droomde om in de Subtop te rijden en zelfs flink wat motiverende woorden nodig had om ZZ-Zwaar te gaan starten, doet ze dat inmiddels heel succesvol. Met de Glamourdale-zoon King of Diamonds had ze in drie wedstrijden de punten voor de Prix St. Georges al op zak en het wachten is nu alleen nog op de juiste slipjas.

Groningen stuurt sterke afvaardiging naar KWPN Kampioenschappen

De KWPN-regio Groningen is eind deze maand ruim vertegenwoordigd op zowel de Nationale Merriekeuring als de Nationale Veulenkeuring. De stamboekkeuring in Appingedam leverde begin vorige week al een mooie oogst van een vijftal driejarige springpaarden op voor de NMK, op de Centrale Keuring in Tolbert kwam daar afgelopen vrijdag nog een driejarige dressuurmerrie bij. Uit het grote aanbod veulens op de veulenkeuring in Tolbert, verdienden nog eens zeven dressuurveulens en eenzelfde aantal springveulens een uitnodiging voor de NVK.

Verborgen topgenen komen tot uiting in Rosamunde

“We zijn er erg blij mee, zo’n opsteker heb je soms nodig”, zegt veehouder Jan Bannink, die samen met zijn vrouw Thea en hun kinderen vooral geniet van de paarden. Zo’n 35 jaar geleden kocht hij een drachtige merrie en dat leidde begin vorige week in Exloo tot de absolute springtopper van de stamboekkeuring. Rosamunde (v. Grandorado TN) kreeg maar liefst 95 springpunten naast 75 voor exterieur en mag, evenals drie andere springmerries vanuit Drenthe naar de NMK.

DvGP: Dochters van Matiz, Hermès en Cennin bovenaan

De Dag van het Gelders Paard in Ermelo leverde een paar verrassingen op en de bloedspreiding was opvallend. Niet favoriet Rofa Dodessa van Heemstate (v. Cennin) werd als kampioene gehuldigd, maar moest op de derde plaats aansluiten achter Reggae-Mirna (v. Matiz) en Rapunzel (v. Hermès). Zowel bij de veulens als bij de driejarige merries viel op dat de Gelderse fokkers de laatste jaren veel originele keuzes gemaakt hebben.

Bella-lijn brengt generaties fokkerijplezier bij familie Kole/Van de Guchte

“Typerend voor de paarden uit onze Bella-lijn zijn de hardheid, gezondheid en het zijn chique paarden”, vertelt Elle Kole uit het Zeeuwse Vlake. Op de CK van Zeeland boekte Kole met de fokkerij die ze al jaren geleden samen met haar partner Arjan van de Guchte opzette, mooie successen. Niet alleen vergaarde de driejarige Rocking Bella (v. Jameson RS2) het voorlopig keurpredicaat in Nieuw en Sint Joosland, ook veulen Upgrade (v. My Blue Hors Santiano) liet zich super zien. In de finale van de dressuurveulens gaf hij de concurrentie het nakijken, pakte de kampioenstitel én mag namens Zeeland aantreden op de NVK eind deze maand.

Schep opnieuw heer en meester op Utrechtse Centrale Keuring

Was de score met drie NMK-merries vorig jaar al uitzonderlijk, dit jaar kwam er nog een ‘schepje bovenop’. De top vier van de driejarige merries op de Centrale Keuring van Utrecht is in handen van Stal Schep, een top vier die in zijn geheel door mag naar Ermelo. Vorig jaar liet Egbert Schep in de Paardenkrant optekenen dat hij de keuring eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt, dit jaar lezen we op kwpn.nl dat hij vooral aanwezig was op verzoek van het stamboek. “Er waren weinig aanmeldingen voor de keuring in Utrecht dus kregen we het verzoek om toch met wat merries naar de keuring te komen.”

Maurits von Martels: ‘De paardensector staat voor grote uitdagingen’

KNHS-interim directeur Cees Roozemond sprak klare taal in zijn Kettingbrief. Naast dat hij zijn bezorgdheid over de maatschappelijke acceptatie van paardensport uitte, zinspeelde hij erop dat de KNHS, onder de juiste randvoorwaarden, zal terugkeren in de SRP. Daar bleef het niet bij, hij regelde een signaal uit politieke hoek door BoerBurgerBeweging-gedeputeerde en paardensportliefhebber Maurits von Martels erbij te betrekken. Voor de provincie Overijssel heeft Von Martels landbouw en natuur in zijn portefeuille. Als het aan Roozemond ligt, is de relatie tussen paard en mens het waard de handen vanwege paardenwelzijn meer ineen te slaan met de overheid. Dit om de paardensport landelijk, provinciaal en lokaal toekomstbestendiger te maken. Daan Nanning, de buurman van Von Martels, komt aan het woord in de volgende editie.

Verder in de Paardenkrant van deze week:

André Thieme: ‘Nooit gedacht dat ik als ‘Ossie’ Aken kon winnen’

Isabell Werth en Wendy met medaillekansen naar Parijs

Dinja van Liere en negenjarige Vita di Lusso stijgen boven zichzelf uit

Duitsland geeft cadeautje aan Nederlandse vierspanrijders in Aken

Hessel Hoekstra en Comthago VDL trakteren thuispubliek op zege in 3* Grote Prijs

Het sprookje van Ines Joly in Zuid-Frankrijk

Magnifiek klasse apart in Schuttert/VERT Cup

