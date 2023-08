Deze week… Alex van Silfhout: ‘Het is behelpen dit seizoen’

De laatste observatiewedstrijd richting het EK dressuur in Riesenbeck zit erop en het ziet ernaar uit dat de top vier van die laatste observatie afgelopen weekend in Kronenberg – Dinja van Liere met Hartsuijker, Emmelie Scholtens met Indian Rock, Marlies van Baalen met Habibi DVB en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss – ook het EK-team zullen vormen. Bij het ter perse gaan van de Paardenkrant van deze week deed bondscoach Alex van Silfhout er nog geen harde uitspraken over, maar hij erkent ook dat er niet veel meer te kiezen is.

“Deze week wordt het team bekend gemaakt”, zegt Alex van Silfhout. “Ik moet er nog eens goed over nadenken en met de KNHS, de teamdierenarts en de ruiters overleggen en dan maak ik de keuze.”

Van Silfhout vindt die keuze misschien wel één van de minst leuke dingen van de baan als bondscoach, al moet hij ook erkennen dat er dit seizoen niet veel te kiezen overgebleven is. De vier combinaties die in Kronenberg naar de hoogste scores reden in de Grand Prix en de Grand Prix Spécial (en twee keer in precies dezelfde volgorde) vormen hoogstwaarschijnlijk het team. “De spoeling is behoorlijk dun op dit moment.”

Het enige vraagteken dat er nog is, is Lynne Maas met Electra (v. Jazz). Maas maakte dit seizoen een zeer sterke opmars met de veertienjarige Jazz-dochter, maar door een onbenullig ongelukje (uitgegleden op het harde) blesseerde Electra zich en moest Maas haar terugtrekken voor Kronenberg.

Lees meer over de huidige stand van zaken in de dressuurtop in de Paardenkrant van deze week.

Bram Chardon met huiswerk naar tweede NK-titel

“Ik werd tweede in de wedstrijd en ik won het NK, dus ik moet in eerste instantie wel tevreden zijn. Maar ik heb voor mezelf richting het EK in Exloo nog wel huiswerk gekregen”, vertelt de altijd kritische Bram Chardon nadat hij afgelopen weekend zijn nationale titel in Beekbergen prolongeerde. Koos de Ronde won de zilveren medaille en Antonie ter Harmsel stond voor het eerst op het podium bij de vierspannen.

De hele reactie van Bram Chardon lees je deze week in de Paardenkrant.

België kaapt brons voor neus Nederlands pony dressuurteam weg

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels vertrok afgelopen week met een vrij nieuw en onervaren pony dressuurteam naar de Europese kampioenschappen in Le Mans. In de landenwedstrijd leek het er lange tijd op dat brons haalbaar was, maar de Belgische Liezel Everars stuurde haar pony naar een topscore en daarmee viel Nederland nét van het podium. Toch kijkt Schellekens-Bartels tevreden terug op het EK, waar alle vier de amazones naar verwachting presteerden.

Lees meer over de pony-EK’s dressuur, springen en eventing in de Paardenkrant van deze week.

41 dressuurmerries naar NMK

Dat de deelname aan keuringen bij springmerries terugloopt is al jaren een gegeven. Maar dit jaar is ook duidelijk te zien dat er minder dressuurmerries worden aangeboden. Waar het KWPN voorgaande jaren steeds rond de vijftig merries kon selecteren voor de KWPN Kampioenschappen in Ermelo, blijft de teller dit jaar steken op 41 dressuurmerries. Op de laatste Centrale Keuring van het seizoen, die van Noord-Brabant, konden afgelopen zaterdag de laatste elf worden bijgeschreven. Kampioen werd de functionele en degelijke Papaya (Just Wimphof x Desperado) van familie Andeweg (foto) uit Randwijk, gevolgd door de zeer op haar vader lijkende Pennywise (Jameson RS2 x Franklin) van Robbie en Chantal van Dijk en de publiekslievelinge Parina (Don Olymbrio x De Niro).

Alles over de Centrale Keuringen van het KWPN van afgelopen week lees je deze week in de Paardenkrant.

Katern: Hoofdredacteur Dirk Willem Rosie met pensioen

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur van de Paardenkrant en Horses.nl en presentator van HorsesTV, gaat met pensioen. Op dinsdag 8 augustus zit zijn werk als hippisch journalist en hoofdredacteur voor de Paardenkrant en Horses.nl erop.

Een ‘echt’ pensioen uit de paardenwereld zal het overigens niet zijn, want Dirk Willem gaat zich nu volledig focussen op zijn bedrijf HorseTelex en zijn paarden. Voor de Paardenkrant zal hij nog de verslaggeving van de aanstaande Olympische Spelen in Parijs voor zijn rekening nemen en wellicht is hij nog te horen in de Horses-podcasts. Hij verdwijnt dus niet helemaal uit beeld en zal, samen met zijn vrouw Muriel Blackstone, zeker nog op evenementen te spreken zijn.

Lees over de journalistieke carrière van Dirk Willem Rosie met terugblikken, anekdotes en foto’s in het speciale katern in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop