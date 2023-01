Deze week… Alex van Silfhout: ‘Het ziet er goed uit’

Na de afsluiting van sportief 2022 in Mechelen blikt dressuurbondscoach Alex van Silfhout positief vooruit naar het komende jaar. “Het ziet er goed uit, we kunnen weer goed mee gaan doen”, zegt hij lachend.

In Mechelen was er zeker reden tot lachen voor het team van Van Silfhout. Marieke van der Putten reed vorige week woensdag met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) naar haar eerste overwinning in de Wereldbeker Grand Prix met net geen 76% en werd vierde in de Kür met 81,35%; beide met een dik persoonlijk record. Dinja van Liere schreef deze Wereldbeker Kür op haar naam met Hermès N.O.P. (v. Easy Game), die voor het eerst weer in actie kwam nadat Van Liere hem terug moest trekken in Lyon. De hengst was in de Grand Prix nog wat afgeleid en de proef kende meerdere spanningsmomenten, waardoor ‘slechts’ de derde plek restte. Maar Van Silfhout ziet dat positief in: “Een jaar geleden was het haar waarschijnlijk niet gelukt om dan de proef nog zo goed ten einde te brengen. Nu lukt dat wel en winnen ze daarna zelfs de Kür.”

Veel kritiek op verplaatsing tuigpaardhengstenkeuring

De kerstdagen waren allerminst rustig in tuigpaardenland. Net voor de kerst, op 23 december ’s avonds, besloot het KWPN op het allerlaatste moment om de Tuigpaardenkeuring 2023 van Ermelo te verplaatsten naar de Zilfia’s Hoeve in Houten. De reden: het NHC wilde niet dat er in de aangespannen presentaties (slechts vijf stuks) met opzetten en staartlepels gereden zou worden in de Amaliahal. Was de verplaatsing van de tuigpaardhengstenkeuring werkelijk nodig? Met slechts vijf presentaties in het tuig, lijkt het erop dat het KWPN zich laat gijzelen door de cultuuroorlog over de hulpmiddelen. In ieder geval had het KWPN en de tuigpaardwereld zich een boel kritiek bespaard met een andere oplossing.

Wilm Vermeir zet Nekkerhal in vuur en vlam

Voor een uitzinnig thuispubliek schreef Wilm Vermeir tussen kerst en oud&nieuw de Wereldbekermanche in de Mechelse Nekkerhal op zijn naam. Na een pittige barrage met slechts vijf kandidaten bleek hij op IQ van het Steentje (v. Toulon) uiteindelijk nipt sneller dan eerste starter Hans-Dieter Dreher met Cous Cous 3 (v. Cachas). Het publiek in Mechelen genoot van de eerste Belgische Wereldbekerzege sinds 2011 en eerde de winnaar met een staande ovatie. Dat overkwam ook Lars Kersten (Hallilea, v. Zirocco Blue VDL) en Willem Greve (Highway M TN, v. Eldorado van de Zeshoek). Zij hielden zich prima staande tussen al het Belgische springgeweld en wonnen de andere hoofdrubrieken.

Anna Zibrandtsen: ‘Een paard moet mijn danspartner zijn’

In Nederland werd de Deense dressuuramazone Anna Zibrandtsen misschien wel het meest bekend toen ze in april 2017 KWPN-hengst Arlando (v. Paddox) kocht. Ondanks dat de inmiddels achttienjarige hengst al even uit de sport is, zat Zibrandtsen de afgelopen jaren allesbehalve stil. Met oud WK jonge paarden-medaillist Quel Filou (v. Quaterback) maakte de 28-jarige amazone vorige week haar Wereldbekerdebuut in Mechelen en er staan nog veel jonge talenten klaar.

Parcoursbouwer Johan Jacobs: ‘Iedere kegel staat er met een reden’

De voorlaatste Wereldbekerkwalificatiewedstrijd voor vierspannen in Mechelen leverde mooie en spannende sport op. Precies volgens het plan van de Nederlandse FEI-parcoursbouwer Johan Jacobs: “Ik wilde de deelnemers gecontroleerd snel laten rijden en dat lukte. Het leverde mooie beelden op van de sport en de deelnemers waren tevreden. Daar doe je het voor.”

