Deze week… Alex van Silfhout over dressuurmalheur: ‘Zwaar hopeloos’

“Hou op, schei uit, hoeveel pech kun je hebben?”, zegt bondscoach Alex van Silfhout over de Wereldbekerfinale 2023. Toen podiumkandidaat Hermès N.O.P. woensdag voor de Grand Prix moest worden afgemeld omdat hij niet helemaal rad was, leek het noodlot al te hebben toegeslagen, maar het werd nog erger. Marieke van der Puttens Tørveslettens Titanium RS2 moest dit weekend op de kliniek in Iowa worden geopereerd aan koliek en staat nog steeds in Amerika. Lees hoe het nu met de paarden gaat én de verslaggeving van de Wereldbekerfinale dressuur in de Paardenkrant van deze week.

Wereldbekerfinale springen

Uiteraard komt ook de Wereldbekerfinale springen aan bod in de Paardenkrant van deze week. Hoewel drie keer tweede worden natuurlijk sterk naar de échte overwinning doet verlangen, overheerst bij Harrie Smolders de blijdschap over de tweede opeenvolgende tweede plaats met Monaco N.O.P. in de Wereldbekerfinale springen. “Uiteindelijk beslist de sport en kan je als ruiter alleen maar het proces dat tot de uitslag leidt zo goed mogelijk uitvoeren. En daar kan ik tevreden over zijn. Monaco was geweldig in vorm en dan is verliezen van King Edward geen schande.”

Lees in de Paardenkrant van deze week alles over de Wereldbekerfinales springen en dressuur, met verslaggeving van de wedstrijden, reacties van de Nederlandse ruiters én de winnaars en een fotopagina met voltigeur Sam dos Santos.

Maxime Karman gaat voor topsport in eventing

Ambitieus is de achttienjarige Maxime Karman zeker en het harde werken werd afgelopen weekend beloond. Op de North Holland Horse Trials (NHHT) won ze de korte CCI2* met haar nieuwe troef Dupon (v. Phin Phin) en werd ze vierde met Funi-Strona (Delamanga x Juventus). “Ik heb nu twee heel fijne paarden met talent en dat uitte zich dit weekend”, aldus de fanatieke amazone die in deze tak van sport de top voor ogen heeft en daar alles voor wil doen.

In de Paardenkrant van deze week een interview met Maxime Karman en de andere winnaars van de eventingwedstrijd in Oudkarspel.

Transport van paarden en sperma bemoeilijkt door strenge EU-regels

Sinds kort sijpelen er berichten naar buiten over problemen van hengstenhouders met de NVWA, maar ook problemen bij de export en het transport van paarden. Zo moest Dekstation Enterbrook de hengstenshow annuleren omdat te veel hengsten niet aanwezig konden zijn, kon Team Nijhof de vierjarige Tattoo TN niet aanleveren voor het verrichtingsonderzoek omdat hij anders weer in quarantaine moest en op verschillende hengstenshows zat hengsten aaien in de hengstenstal er niet in. Wat is er precies aan de hand? In de Paardenkrant van deze week lees je alles over de nieuwe Animal Health Regulation van de Europese Unie en de uitvoering van de NVWA.

Van Olst: ‘De pijlers houden elkaar in balans, het is een delicaat evenwicht’

De afgelopen jaren werden vele successen geboekt door dekhengsten van Gertjan en Anne van Olst. “Het succes is ons natuurlijk niet vanzelf aan komen waaien”, vertelt Gertjan van Olst hierover nuchter. “We werken er elke dag volle bak aan om tot het hoogst haalbare te komen. Niet alleen Anne en ik, maar ons hele team. Vooruit denken en plannen zijn daarbij ook heel belangrijk.” Van Olst noemt de drie belangrijke pijlers in het bedrijf. “Ik ben van de scouting, Anne neemt de opleiding samen met onze ruiters en amazones voor haar rekening en Lottie laat de paarden tot hun recht komen in de ring. Het één kan niet zonder het ander.”

Lees het verhaal van Gertjan en Anne van Olst in de Paardenkrant van deze week.

