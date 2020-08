Deze week … Alleen in de ring was NMK normaal

Twee-aan-twee geplaatste stoeltjes, hier en daar een parasol met krukken, alles op strategische afstand ten opzichte van elkaar geplaatst. Dat was de aanblik van de Nationale Merriekeuring, afgelopen zaterdag in Ermelo. In oranje gestoken veiligheidsmensen liepen rond om zo af en toe de bezoekers vriendelijk aan de corona-maatregelen te herinneren. Dit was wel een heel bijzondere Nationale Merriekeuring.

Patrick Lemmen: ‘Blom Cup laat zien waar je staat’

“De Blom Cup is altijd heel mooi. Dan kun je aan het eind van het seizoen zien waar je staat”, vindt springruiter Patrick Lemmen. Hij selecteerde zich maandag, nadat hij met twee paarden een foutloze ronde realiseerde, voor de volgende ronde. Ook Kim Hoogenraat behoorde tot dat selecte groepje.

Fokvereniging hekelt trage reactie KFPS-bestuur

De KFPS-fokvereniging Groningen-Drenthe gaf begin deze maand in een vergadering met de eigen leden meer openheid van zaken over de nogal roerige KFPS ledenraadsvergadering van 3 juli jongstleden, waarover De Paardenkrant eerder berichtte. De fokvereniging liet vervolgens op Facebook weten dat ze wil dat de hengstenkeuringscommissie andere voorzitters krijgt. Dit vanwege de omstreden goedkeuring van de hengst Boet 516 en eerder zijn collega Siert 499. De fokvereniging vindt bovendien dat het KFPS-bestuur te traag reageert op de wensen die in de ledenraadsvergadering kenbaar zijn gemaakt.

José van Haaren: ‘GP-rijden was moeilijker dan ik dacht’

Nadat José van Haaren het vorig jaar qua wedstrijden een tijdje iets rustiger aan heeft gedaan, is ze dit jaar weer helemaal terug in de wedstrijdring. Met Atomic Dance (v. Royal Dance), die ze uitbrengt in de Grand Prix en de Lichte Tour-paarden Chideon VCG (v. Lingh) en Electra (v. Apache) heeft de amazone drie paarden tot haar beschikking voor de Subtop. Daarnaast heeft ze een aantal jonge talenten onder het zadel en houdt ze zich hobbymatig bezig met de fokkerij.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »