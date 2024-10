Deze week… Alles over Boekelo, het NHC en kettingbrief met Gerda Verburg

Deze week lees je in De Paardenkrant nr. 42 alles over Boekelo: over de mooie sport van afgelopen weekend, over de achterblijvende Nederlandse resultaten én een uitgebreid interview met de Britse amazone Sarah Bullimore. Verder lees je in De Paardenkrant van deze week onder andere een verhaal over het Nationaal Hippisch Centrum, een column van Inga Wolframm en interviews met onder andere Sanne Thijssen, Saskia Poel en de fokkersfamilies Van Mook en Klinkhamer.

Boekelo-voorzitter Zandstra: ‘De sport heeft gewonnen’

Ploeteren door de modder, zelfs vastzitten en vallen, het hoorde er allemaal bij op Military Boekelo 2024. Gelukkig gold dat enkel voor het wederom massaal toegestroomde publiek en niet voor de deelnemers. Die konden, dankzij de inspanningen van de organisatie, op een redelijk goede, grotendeels groene bodem hun parcours afleggen, waarbij ongelukken uitbleven.

“Toen er in de nacht van woensdag op donderdag weer 20 millimeter viel, kregen we echt wel even buikpijn”, geeft Robert Zandstra, voorzitter van het bestuur van Military Boekelo, toe. Er was in de weken ervoor namelijk al heel wat gevallen. “Maar we zijn erin geslaagd om de sport voorop te zetten. Dat doen we overigens altijd; we zeggen altijd dat we een unieke mix hebben tussen sport, bussiness en pleasure, maar de sport staat zonder twijfel op één. Dit jaar hebben we dat goed kunnen demonstreren.”

Nederlandse resultaten vallen tegen: ‘Incasseren en weer doorgaan’

Omdat vooraf al duidelijk was wie de Nations Cup-serie zou winnen (Frankrijk), leek de strijd minder spannend. Uiteindelijk ging Ierland er in Boekelo met de dagwinst vandoor, gevolgd door het team uit de Verenigde Staten en daarna Duitsland. Met een negende plek (van de elf) vielen de Nederlandse resultaten tegen. Hoewel die conclusie met twee debutanten in het team misschien niet helemaal terecht is.

Sarah Bullimore vijfde in Boekelo met achtjarig fokproduct

Terwijl Military Boekelo voor veel deelnemers een doel en droom op zichzelf is, gebruikte de 51-jarige Britse Sarah Bullimore de wedstrijd dit keer als oefening. Met de zelfgefokte achtjarige ruin Corimiro (v. Amiro Z) stond ze na de cross echter ‘opeens’ op plek twee. Door een balk in het springparcours werd het duo uiteindelijk vijfde. En daar is de amazone na een lastig jaar heel blij mee.

Samenwerking op het NHC: ‘We zijn op de goede weg’

Twee jaar geleden publiceerden KNHS, FNRS en KWPN een interview met de drie (toenmalige) directeuren van de bovenstaande bonden, die in dat interview de wens uitspraken meer samen te werken, vooral ook wat betreft het Nationaal Hippisch Centrum. Inmiddels zitten er twee nieuwe directeuren (bij KNHS en KWPN), maar hoe zit het met de ambitie? Is die er nog steeds? En lukt het?

Bijna exact twee jaar geleden meldden de (toenmalige) directeuren van de KNHS (Patrice Assendelft), de FNRS (Haike Blaauw) en het KWPN (Bastiaan Meerburg) dat zij meer wilden samenwerken, enerzijds op grote dossiers (met betrekking tot lobby) anderzijds werd door alle drie de directeuren uitgesproken dat zij meer reuring op het NHC wilden. Assendelft en Meerburg staan inmiddels niet meer aan het roer bij respectievelijk de KNHS en het KWPN, maar staan de ambities nog wel overeind?

Volgens de KNHS, exploitant van het NHC, wel: “Aan deze ambities is en wordt hard gewerkt. Zeker ook als het gaat om het NHC”, zegt ad-interim directeur Cees Roozemond.

Ook de directeuren van het KWPN en de FNRS komen aan het woord. Net zoals verschillende ‘gebruikers’ van het centrum in onze rubriek info@. Lees er alles over in Paardenkrant nr. 42.

Sanne Thijssen: ‘De inzet van Cupcake Z maakt haar tot wie ze is’

In het Spaanse Oliva zijn deze maand weer veel Nederlandse ruiters en amazones actief op de zogenaamde MET Tour. Onder hen momenteel ook Sanne Thijssen, die een uiterst succesvol weekend beleefde met haar paarden. “Doordat je hier meerdere dagen achter elkaar rondjes kan rijden, doen de paarden in een korte tijd veel ervaring op. Je bent hier namelijk op een heel intense manier met ze bezig”, legt Thijssen uit.

Saskia Poel: ‘Dit begin is heel leuk en hoopvol’

Saskia Poel reed al eerder succesvol Lichte Tour, maar de overstap naar Grand Prix kwam er destijds niet van. Toen ze op zoek ging naar een jong paard was dat niet met het hoogste niveau in het achterhoofd, maar eenmaal op Lichte Tour-niveau begon het toch te kriebelen. Hoewel Poel lang twijfelde of de koningsklasse wel ging lukken, rijdt ze met Hero-K (Charmeur x Silvano N) sinds kort Grand Prix en draait daarin gelijk bovenaan mee. Dat combineert de amazone met haar grote passie: het fokken, scouten en opleiden van jonge toekomstpaarden.

Gebroeders Van Mook afzonderlijk verder met eigen bedrijf

De gebroeders Van Mook waren jarenlang een begrip als leveranciers van goede dressuurpaarden. De fokkers verwierven bekendheid als duo, maar zijn sinds dit jaar onder twee namen en als twee fokkerijbedrijven verder gegaan. “Dat is allemaal heel plezierig en in goed overleg gegaan”, vertelt broer Chris van Mook, die onder de naam Dressuurstal Chris van Mook zijn bedrijf in Velddriel runt. De paarden werden verdeeld en beide broers gingen elk afzonderlijk met 64 paarden verder. In de IBOP van Oosteind leverde het gelijk succes op voor Chris van Mook. Zijn Ojumathika M (v. Geniaal) liep vorige week dinsdag naar de hoogste dagscore van 83 punten.

Klinkhamer: ‘Ricci is te goed om zomaar te laten staan’

“Nou, dat was wel even een feestje, daar in Sonnega. Negentig punten… Ik zei nog tegen mijn vrouw: ‘dat gebeurt volgens mij niet extreem vaak’”, aan het woord is Roelof Klinkhamer, samen met zijn echtgenote Erika Lukas fokker van Ricci LK (v. Carrera VDL). Laatstgenoemde merrie sprong afgelopen vrijdag in de IBOP van Sonnega naar een topscore van 90 punten. Daarmee was ze met afstand de dagtopper en op de naderhand gehouden stamboekkeuring verdiende ze met 80 exterieurpunten direct het keurschap.

Gerda Verburg: ‘Paardensport is volkssport en dat willen we zo houden’

Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft aangeklopt bij de Sectorraad Paarden. Hun nieuwe minister Femke Wiersma ziet in SRP-voorzitster Gerda Verburg de aangewezen sparringpartner. Die conversatie tussen hen brengt in de Kettingbrief de drie belangrijkste thema’s in kaart die de komende vier jaar bij de SRP op de agenda staan en in wat voor vorm de overheid daarbij nodig is.

Verburg stelt in haar Kettingbrief onder andere: “De vraag wat belangrijk is voor de komende jaren op het gebied van paarden is simpel te beantwoorden: de paardensector voor fokkerij, hobby of sport moet voor iedereen bereikbaar blijven. Dat mag nooit afhankelijk worden van de dikte van de bankrekening of de mate waarin men zich moet bewegen in de bureaucratie van wetten, voorschriften en regelingen. Paardensport is volkssport en dat willen we zo houden.”

Nico Calis en Olivier sluiten tuigpaardsportseizoen af met Prijs der Besten

Hoe bepaal je als hippische ondernemer een gezonde prijs voor je diensten?

Topscore van negentig punten voor Carrera VDL-dochter in IBOP

Vijf verschillende Friezen aan kop op indoor Beilen

