Deze week… Alles over de kampioenschappen paradressuur, (para)mennen en de Bundeschampionate

Deze week lees je in de Paardenkrant alles over de kampioenschappen paradressuur en para(mennen) waar de Nederlandse ruiters en menners (bij elkaar opgeteld) maar liefst dertien (!) medailles verzamelden. Daarnaast uitgebreid aandacht voor de Bundeschampionate en verschillende interessante achtergrondverhalen.

Een paardensportdiscipline waarin Duitsland nog geen teamgoud heeft gewonnen? Die bestond tot afgelopen weekend: paradressuur. Voor het eerst in de geschiedenis wonnen onze oosterburen een gouden teammedaille in deze discipline op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Het Nederlandse team met drie ‘nieuwe’ kampioenschapscombinaties won zilver, op minimale afstand van de Denen (brons), de Britten en de Italianen.

Geen Demi Haerkens, geen Frank Hosmar, geen Sanne Voets en geen bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink meer. Interim-bondscoach Hanneke Gerritsen nam afgelopen week drie debuterende combinaties mee naar het EK Paradressuur op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en kwam met een zilveren teammedaille en vijf individuele medailles thuis. Twee keer individueel goud voor Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq N.O.P., nadat er vorig jaar twee keer individueel zilver was in Parijs. Twee keer zilver voor Britney de Jong met Caramba N.O.P. en één keer brons voor Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace.

In Ermelo toonde Nederland dat er breedte is in de paradressuurtop, maar toonde de paradressuursport in algemene zin ook gegroeid te zijn in de breedte. Vijf landen (Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Nederland) maakten de landenwedstrijd spannend tot de laatste grade.

Hanneke Gerritsen: ‘Het niveau is enorm omhoog gegaan’

Bondscoach Hanneke Gerritsen is blij met de prestaties van haar teamleden. “Ik ben natuurlijk een vreselijk trotse bondscoach en ze hebben allemaal geweldig gepresteerd. De parasport is zoveel sterker geworden en ook bij de andere landen is het niveau omhoog gegaan. Dat wij met een deels nieuw en onervaren team zó presteren is geweldig. In de aanloop dacht ik dat er wel een paar medailles in zouden zitten, maar dat het er zó veel zouden worden is helemaal mooi.”

Jackpot voor Nederlandse (para)menners op EK en WK

Het EK Vierspannen en WK Paramennen in het Duitse Lähden leverde voor de Nederlandse menners een medailleregen op. Vier keer klonk het Wilhelmus, slechts één keer het Duitse volkslied. Zowel de vierspanrijders (foto) als de paramenners grepen teamgoud, met daarbovenop individuele gouden titels voor Bram Chardon en Jacques Poppen. Ook Josien de Boer, Hans Arends en Aad van Marwijk reden zich op het podium. Bondscoach Ad Aarts sprak na afloop trots van ‘de jackpot’ en benadrukte dat dit succes niet vanzelf komt: “De uren die deze rijders investeren zijn onvoorstelbaar.”

Bij de vierspannen leek Duitsland lange tijd op weg naar goud, maar Nederland sloeg terug in de marathon en de vaardigheid. Bram Chardon schreef geschiedenis door voor de vierde keer op rij Europees kampioen te worden. “Van mijn vier EK-titels was deze het minst verwacht, omdat dit seizoen niet geheel volgens plan verliep,” reageerde hij opgelucht.

Op het WK voor de paramenners was Jacques Poppen met zijn merrie Anniek (v. Haitse 425) onverslaanbaar in grade I, terwijl zijn teamgenoten met sterke ritten het succes compleet maakten. De Hand-in-hand Trophy, die laat zien dat de samenwerking tussen het EK en het WK goed bevalt, werd gewonnen door de combinatie IJsbrand Chardon en Jacques Poppen.

Niet stamboeken of fokkers, maar bepaalde stallen vooraan

Waar de Bundeschampionate springen eerder gedomineerd werden door stamboeken (Holstein) en door fokkers (Paul Schockemöhle), is de nadruk in de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op stallen c.q. ruiters en dus het management. In Warendorf maakten Vogel & Will Equestrian (David Will en Pia-Luise Baur) en Hendrik Dowe de dienst uit. Die laatste overigens wel met veel paarden van één fokker: United Touch S-fokker en eigenaar Julius-Peter Sinnack.

Bundeschampionate: hengsten Lodovico, Viva Vitalis en Sky bovenaan

Drie hengsten die als driejarige op de keuring al bovenaan stonden, stonden afgelopen weekend in Warendorf op de Bundeschampionate weer bovenaan. Bij de zevenjarige dressuurpaarden won de Hannoveraanse ‘kampioenshengst’ Sky (v. Sezuan) onder Ann-Kathrin Lachemann, bij de zesjarige dressuurpaarden de Mecklenburger kampioenshengst Viva Vitalis OLD (v. Vitalis) onder Lukas Fischer en bij de vijfjarige dressuurpaarden de Westfaalse reservekampioen Lodovico (v. Lord Europe) met Lena Hassmann in het zadel.

Celle-hengst Benjamin Franklin hét paard in de DSP-Arena

De Bundestitels bij de drie- en vierjarigen op de Bundeschampionate in Warendorf gingen dit jaar naar de driejarige merrie Be My Sunshine (v. Benicio), de driejarige hengst Soxx (v. Secret), de vierjarige merrie Weihe’s Happiness OLD (v. Dynamic Dream) en de vierjarige hengst Esquire (v. Escolar). Maar de winnaar van het publiek was absoluut de vierjarige Celle-hengst Benjamin Franklin (v. Bon Vivaldi NRW), die door de jury op de tweede plaats werd gezet.

Tobias Thorning Joergensen: misschien wel beter door zijn beperking

‘Onze’ Rixt van der Horst was hem net de baas, maar veel scheelde het niet. Op indrukwekkende wijze won de Deen Tobias Thorning Joergensen met zijn schimmel Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit) op het EK Paradressuur tweemaal de zilveren medaille in grade III. Het is de laatste wedstrijd voor de zeventienjarige schimmelmerrie, maar van Tobias horen we ongetwijfeld meer.

Rodrigo Giesteira Almeida over Karonia L: ‘Ze blijft mijn dromen voeden’

Vorige week in Gijon liet de pas tienjarige KWPN-merrie Karonia L (Harley VDL x G. Ramiro Z) weer zien wat haar uniek maakt. Ze won er zowel de kwalificatieproef over 1,40 m., als de 1,55 m. rankingclass. “Er zijn weinig paarden die je drie dagen op rij op hoog tempo kan rijden, maar zij kan dat. Ze is zo slim en heeft zo’n winnaarsmentaliteit, dat is ongekend”, aldus de in Nederland gevestigde Portugese springruiter Rodrigo Giesteira Almeida, die dankzij de merrie nu op eigen benen de 69e plaats in de Wereldranglijst heeft bereikt. “Ze blijft me verbazen en het einde is nog niet in zicht – ik ben heel benieuwd naar de toekomst.”

