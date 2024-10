Deze week… Alles over de (on)besproken zaken op de FEI-meeting en een Kettingbrief van Minister Wiersma

Deze week lees je in De Paardenkrant nr. 41 onder andere en uitgebreid verhaal over de FEI-dressuurcrisismeeting in Lausanne. Wat daar besproken werd, maar vooral ook wat daar niet besproken werd. Verder natuurlijk alles over de LLN-finale in Barcelona, Landbouwminister Femke Wiersma heeft het woord in De Kettingbrief en nog veel meer!

De belangrijkste uitkomst van de dressuurcrisismeeting op het FEI-hoofdkantoor in Lausanne, waar vorige week dinsdag alle stakeholders samenkwamen, was dat er iets moet veranderen in de discipline. FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez vond duidelijke woorden: “We hebben een heroriëntatie nodig op de fundamentele principes van de dressuur.”

Onder anderen EEF-voorzitter Theo Ploegmakers was aanwezig bij de zitting. Ploegmakers, die zich in het verleden al meer dan eens kritisch uitliet over het verandervermogen van de paardensport, is met een goed gevoel naar huis gereden. “Wat voor mij heel positief was, is dat alle neuzen in deze meeting dezelfde kant opstonden. Dat is al heel wat. In het verleden heb ik meer dan eens meegemaakt dat er veel stemmen waren die niets voor verandering voelden. Dat was nu anders. We waren het er allemaal over eens in welke richting de dressuur zich moet bewegen: dat alles er natuurlijk uitziet. We moeten van een paard niet iets willen maken dat niet in dat paard zit.”

Roze olifant in de kamer

Met het erkennen dat er verandering nodig is in de dressuur is zeker een stap gezet, maar over hoe die verandering concreet moet worden bereikt is nog veel onduidelijk. En daarbij wordt een roze olifant in de kamer expliciet niet benoemd: dat het jureersysteem ernstige mankementen vertoont. En dat de dressuur weigert man en paard te noemen. Zeker als het gaat om de grote namen.

Kettingbrief van Minister Femke Wiersma: ‘Ik weet hoe wetgeving zal landen op het boerenerf’

De Kettingbrief wordt gecontinueerd door BBB-politica Femke Wiersma die sinds juli als nieuwe minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zitting heeft genomen in het kabinet-Schoof. In de aflevering daarvoor gaf internationaal springruiter Leon Thijssen een politieke draai aan het gespreksonderwerp na een inkijkje te hebben gegeven op Stal Thijssen in het Limburgse Sevenum.

Hij bracht naar voren dat we als sector te doen hebben met de regelgeving die van hogerhand wordt bepaald. Met dat gegeven in het achterhoofd licht Femke Wiersma toe hoe zij in een industrie met zoveel sectoren haar beste beentje voorzet voor onze sector. Volgende week pakt de SRP de handschoen op.

Duitsland zet Nederland op twee in finale Longines League of Nations

Met zijn ruiters uit het Olympische team van Parijs, vergezeld door Lars Kersten en Kevin Jochems, vertrok bondscoach Jos Lansink naar de Spaanse stad Barcelona voor de finale van de vernieuwde Longines League of Nations. Na een nek-aan-nekrace met titelverdediger Duitsland moest Nederland de winst op het allerlaatste moment aan het team van Otto Becker laten, Zweden werd derde. “In het begin overheerste misschien wel even de teleurstelling, zeker omdat we in de eerste manche zo overtuigend waren. Maar uiteindelijk zijn we heel tevreden over onze eigen prestaties”, vertelt de ‘rookie van het team’, Lars Kersten.

Vrieling meteen bovenaan met nieuwe troef

Met een derde plaats in de driesterren Grand Prix kan Jur Vrieling tevreden terugblikken op zijn deelname in het Oostenrijkse Wiener Neustadt. Per slot van rekening heeft hij de elfjarige Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) nog maar pas onder het zadel. Een nieuwe cyclus lijkt aangebroken voor de ruiter uit Holwierde, die er zijn vak van heeft gemaakt om paarden een stap hogerop te laten zetten.

‘Het is toch het Walhalla van de Nederlandse eventing’

Burry Spirit, de schimmel waarmee Jordy Wilken (30) doorgroeide naar het hoogste niveau van de eventingsport, geniet sinds kort van zijn pensioen. Maar Wilken heeft niet stilgezeten de afgelopen jaren, en verschijnt komend weekend in Boekelo met twee andere paarden aan de start. Iets om naar uit te kijken. Want hoewel de in Wierden gevestigde ruiter op veel fronten actief is, staat de eventingsport voor hem absoluut op één.

Wilken heeft twee nieuwe troeven voor de eventingtopsport. Ten eerste de negenjarige Carrickview Ambassodor (v. Cruisings Ambassador), stalnaam Bassie, die ook meedoet aan Military Boekelo. Hij heeft hij pas één korte vierster gelopen.

“De ander is Tina, oftewel Klarentina Spirit, een halfzusje van Burry. Zij is ook negen jaar en zal in Kronenberg haar eerste vierster lopen.”

Romee Driessen: ‘Dinja heeft me echt naar dit niveau geholpen’

Dressuuramazone Romee Driessen heeft sinds vorige maand haar startbewijs voor de Grand Prix op zak en dat is als het aan de amazone ligt slechts het begin van haar carrière. Ze runt in Heteren haar eigen stal Driessen Dressage Horses en richt zich daar voornamelijk op het fokken, opleiden en verkopen van dressuurpaarden, maar sportief gezien zou ze het allerliefst in de voetsporen van haar instructrice en grote voorbeeld Dinja van Liere treden.