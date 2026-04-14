Deze week… Alles over de Wereldbekerfinales, paardenpaspoorten en interviews met Verwimp en Nilshagen

In de Paardenkrant nr. 16 lees je alles over de Wereldbekerfinales in Fort Worth waar de nummer twee van de FEI-ranglijst, Kent Farrington, afgelopen weekend bij afwezigheid van ranglijstaanvoerder Scott Brash de Wereldbeker 2026 in Texas ophaalde met zijn topmerries Toulayna en Greya. In de dressuur ging de zege op het ‘indoor wereldkampioenschap’ ook naar de favoriet: Becky Moody met Jägerbomb. Verder in deze Paardenkrant: alles over de inperking van het aantal organisaties dat paardenpaspoorten mag uitgeven en interviews met onder andere Wim Verwimp over diens 'tweede carrière' en Therese Nilshagen over haar nieuwe talent Navarro.

Favorieten Farrington en Moody naar huis met Wereldbeker

De nummer twee van de FEI-ranglijst, Kent Farrington, haalde afgelopen weekend bij afwezigheid van ranglijstaanvoerder Scott Brash de Wereldbeker 2026 in Texas op met zijn topmerries Toulayna en Greya. In de dressuur ging de zege op het ‘indoor wereldkampioenschap’ ook naar de favoriet: Becky Moody met Jägerbomb.

Zo vaak als het in de dressuur voorkomt dat de beste combinatie nu eenmaal wint, zo anders ligt dat toch vaak in de springsport. In een Grote Prijs kunnen altijd een stuk of twintig combinaties aanspraak maken op de overwinning. Maar de Wereldbekerfinale is met zijn format geen Grote Prijs, het zijn als het ware drie Grote Prijzen op rij met op de slotdag nog een laatste zware test in twee omlopen.

Kent Farrington zorgde het afgelopen halfjaar al voor dressuuruitslagen in de springring. De Amerikaan reed met zijn topmerries Greya (v. Colestus) en Toulayna (v. Toulon) negen vijfsterren-Grote Prijzen en twee Wereldbekeretappes in de afgelopen zes maanden. Zonder uitzondering eindigde hij in die proeven op het hoogste niveau bij de beste dertien, drie Grote Prijzen schreef hij op naam (Wellington, Genève en Greenwich) en zes keer was er een top vijf-klassering. En zo ging de huidige nummer twee (met minimale afstand tot Scott Brash) met beide merries (Toulayna voor het jacht, Greya voor de overige twee onderdelen) als favoriet naar de Wereldbekerfinale.

Becky Moody wint eerste titel met Jägerbomb

Het was geen verrassing dat Becky Moody zaterdagavond met de zelfgefokte en zelfopgeleide Jägerbomb de nieuwe Wereldbeker (op de oude met de lange oren pasten geen namen meer) mee mocht nemen, maar de manier waarop zorgde toch nog voor spektakel. Niet vanwege spectaculaire bewegingen, maar een spectaculair goed gereden Kür die voor een nieuw persoonlijk record zorgde: 88,33%(met één score over de 90% en eentje daar heel dicht bij in de buurt).

De Amerikaanse bezoekers van de Wereldbekerfinale maakten er een feestje van: bij praktisch elke rit was er gejoel en geklap als er een spectaculaire lijn te zien of een herkenbaar deuntje te horen was. Voor Becky Moody en de twaalfjarige Jägerbomb was het publiek bijna voortdurend aan het joelen en klappen tijdens de Beatles-medley-Kür. Jägerbomb deerde het niet, hij liep onverstoorbaar door. “Dit is onwerkelijk. Ik ga dit publiek inhuren voor onze volgende wedstrijden, Jägerbomb vond het geweldig”, aldus een breed lachende Moody na afloop. “Hij voelde het enthousiasme. De sfeer was elektrisch, maar hij bleef geweldig goed bij me en gefocust.”

Oda Charlotte Lyngvaer: ‘Het was liefde op het eerste gevoel’

Na onder andere een tweede plaats in A Coruña en Helsinki togen Oda Charlotte Lyngvaer en de twaalfjarige merrie Carabella vd Neyen Z vanaf plek tien van de West-Europese league naar de Wereldbekerfinale in Forth Worth, Texas. Daar eindigde het, na de vierde plaats op dag twee, in de laatste omloop niet zoals gehoopt. Maar voor de Noorse amazone kon het avontuur al niet meer stuk. “Het is zo’n geweldige ervaring om hier te zijn, ik ben niet eerder naar Amerika geweest met haar en ik hoop dat er nog vele hoogtepunten volgen.”

58-jarige Wim Verwimp in ‘tweede carrière’ op weg naar Aken

Wim Verwimp (58) kwam na tien jaar afwezigheid in de internationale ring in 2024 weer terug met Jedai de Massa (v. Don Juan de Hus). Nu maakt de Belg qua scores kans om deel te nemen aan het WK in Aken. Al wil hij daar zelf nog niet op vooruitlopen: “Als het gebeurt is het heel mooi, maar zo niet is het ook best.” En het is volgens Verwimp ook precies die instelling die ervoor zorgt dat hij goed overweg kan met Jedai de Massa.

Wim Verwimp had de witte rijbroek goed in de kast opgeborgen. De Belg, die op de EK’s in Turijn (2007) en Windsor (2009) reed, kwam in 2014 voor het laatst internationaal in de ring. Daarna richtte hij zich vooral op het begeleiden van partner Fanny Verliefden, dochter Jorinde Verwimp en klanten. “Ik ben altijd wel blijven rijden, zo’n zes à zeven paarden per dag, soms wat meer, soms wat minder. Maar wedstrijden hoefden van mij niet zo nodig meer.”

Daar kwam verandering in met Jedai de Massa, een twaalfjarige crossbreed van Don Juan de Hus uit een Lusitano-moeder.

Slechts vijf instanties gemachtigd om paardenpaspoorten uit te geven

Een groot deel van de Nederlandse paarden- en ponystamboeken is per 1 juli 2026 niet meer gemachtigd om paspoorten uit te geven. Op dit moment staan er nog 32 instanties op de lijst van paspoort uitgevende instanties (PPI). Op de nieuwe lijst van gemachtigde instanties (GI) staan maar vijf organisaties: de KNHS, het KWPN, het NRPS, het NSPS (Shetlanders) en het NWPCS (Welshstamboek). Het KFPS, het op één na grootste stamboek van Nederland, is per 1 juli geen gemachtigde instantie, maar heeft de ambitie om weer op die lijst te komen.

De andere Nederlandse stamboeken die voorheen ook gemachtigd waren om paspoorten uit te geven moeten voortaan een samenwerking met één van de bovengenoemde vijf organisaties aangaan. Zij mogen nog wel paarden en pony’s registreren en paspoorten aanmaken, maar de registratie in de RVO-database en de uitgifte van de paspoorten gaat via één van de gemachtigde instanties.

Nilshagen: ‘Ik neem de tijd en ga voor de lange termijn’

Therese Nilshagen was met Dante Weltino OLD jarenlang onderdeel van de internationale dressuurtop. De hengst van Dressurpferde Leistungs Zentrum Lodbergen liep tien jaar op het hoogste niveau en maakte negen kampioenschappen mee: van de Spelen in Rio de Janeiro (waar hij overigens niet liep) tot en met de Olympische Spelen in Parijs. Er is geen ander paard, en zeker geen hengst, dat ononderbroken zoveel kampioenschappen liep. Na een jaar in de luwte (2025) lijkt Therese Nilshagen nu de opvolger van Dante Weltino te hebben gevonden in Navarro (v. Negro), hij scoorde afgelopen weekend in Tolbert 72,935% in de Grand Prix en 73,574% in de Grand Prix Spécial. Met zulke scores is Nilshagen weer op weg naar het team.

Nilshagen wil niet spreken van een ‘opvolger’ van Dante Weltino (“die kan niet opgevolgd worden”), maar heeft wel hoge verwachtingen van Navarro: “Hij ontwikkelt zich heel goed en heeft eigenlijk nergens moeite mee. Ik heb geen haast met hem, we gaan voor de lange termijn zoals we ook met Dante Weltino voor de lange termijn zijn gegaan.” Met Navarro werd Nilshagen vorig najaar al opgenomen in het Zweedse B-kader, het A-kader (en Aken) lijkt inmiddels niet meer ver weg.

KWPN Fokkerscafés laten vooral zien waar de afdeling inspectie heen wil

In maart organiseerde het KWPN drie fokkerscafés: in Zwolle (Noord), Houten (Midden) en Tilburg (Zuid). De eerste editie in Zwolle was het drukst met zo’n zeventig fokkers, in Houten kwamen zo’n dertig fokkers en in Tilburg rond de veertig. Wat het KWPN kan met de opgehaalde informatie is de vraag, want wat ‘de fokker’ wil is niet eenduidig.

Voor de fokkers was het in ieder geval interessant om te zien wat er op tafel ligt en waar onder andere de afdeling inspectie heen wil. In Tilburg werd in ieder geval duidelijk dat de afdeling inspectie het liefst wil blijven bij de huidige beschrijvingen en het bolletjesformulier in het verrichtingsonderzoek bij de beoordeling van de hengsten. Ralph van Venrooij, Floor Dröge, Luuk Smetsers en Stan Creemers hielden alle vier een pleidooi voor het huidige pilotsysteem zonder punten, dat vóór het najaarsonderzoek 2026 geévalueerd moet worden en waar het KWPN binnenkort een knoop over moet doorhakken.

