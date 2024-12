Deze week… Alles over het verrichtingsonderzoek en de KNHS-FNRS ‘scheiding’

Deze week lees je in de Paardenkrant alles over het KWPN Najaarsonderzoek 2024, waar afgelopen zaterdag negen dressuurhengsten, negen springhengsten en een Gelderse werden toegelaten tot de dekdienst. Verder gaan we uitgebreid in op de 'scheiding' van FNRS en KNHS, het goed gevulde CDI Kronenberg dat de verschillende bondscoaches hoop geeft en de verschillende keuringen in Duitsland (Trakehnen en Hannover springen).

Rijdbaarheid en verrassingen in rapporten vallen op

Het KWPN-najaarsonderzoek 2024 leverde afgelopen zaterdag negentien nieuwe goedgekeurde hengsten op: negen dressuurhengsten, negen springhengsten en een Gelderse. Bij de dressuurhengsten viel de rijdbaarheid van de hengsten op. Maar ook de ‘verrassingen’ in de rapporten: zo voldoet wereldkampioen Red Viper niet aan de cornage-eisen van het KWPN en Radetsky H (v. Lennox) en Secret USB (v. Secret) niet aan de röntgenologische eisen. Die laatste is ook een luchtzuiger. Bij de springhengsten zuigt Rich and Royal (v. Mumbai vd Moerhoeve) lucht en voldoet Rising Blue (v. Chacco-Blue) niet aan de röntgenologische eisen.

Hengstenkeuringscommissie dressuur vooral te spreken over rijdbaarheid nieuwe lichting

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch was begin dit jaar al duidelijk dat deze dressuurjaargang er eentje is zonder uitgesproken toppers en na het voor- en het najaarsonderzoek blijft dat beeld vooralsnog bestaan. Van de 46 in Den Bosch aangewezen hengsten zijn er dit jaar in totaal elf goedgekeurd, plus drie zij-instromers (vrijwillige deelnemers plus eentje aangewezen onder het zadel). Echte uitschieters zitten daar niet tussen, maar overall valt de rijdbaarheid van de driejarige hengsten positief op.

‘In de fokkerij moet je geduld hebben’

De Belgische springpaardenfokker Guido Herrijgers van ‘t Eirbissemhof hielp al heel veel Van Beek-paarden ter wereld. Bij verschillende stamboeken, zoals Zangersheide, BWP en AES kreeg hij al zo’n acht hengsten goedgekeurd en daar werd afgelopen zaterdag na het KWPN-najaarsonderzoek R.Elfhaban van Beek aan toegevoegd. “Ik was altijd op zoek naar een hengst met veel actie in het voorbeen zoals Con Quidam van Sanne Thijssen en nu heb ik er zelf een. Ik heb geleerd dat je geduld moet hebben in de fokkerij”, vertelt Herrijgers met een lach op zijn gezicht.

Goedkeuring geeft meerwaarde aan sportpaard

“Eigenlijk wilde ik nooit hengsten, want qua karakter leek me dat wel een dingetje, maar nu heb ik er meerdere”, vertelt springamazone Suus Kuyten lachend. Vorig jaar kreeg ze Power Man (v. Jukebox) goedgekeurd en afgelopen zaterdag kon ze zelfs twee goedgekeurde KWPN-hengsten aan haar stal toevoegen. Beide werden van een nieuwe naam voorzien en gaan nu door het leven als: Rendez-Vous du Chateau (v. All Star) en Rolex (v. Chacco Bay). “Die goedkeuring geeft ze zeker een meerwaarde.”

‘Misschien straks paar oranje, maar meeste maneges zijn erg blauw’

Nog geen week nadat bekend werd dat Partners in Paardrijden volgend jaar ophoudt te bestaan, stuurde de KNHS een mail naar de FNRS-ondernemers. Daarin komt de sportbond met een lijst van (financiële) voordelen als manegeruiters weer lid worden. Trekt dit manegehouders over de streep? En wat vinden rijverenigingen – voor wie de KNHS geen ‘kickback-fee’ en gratis ORUN-opleiding in petto heeft – hiervan? Een inventarisatie.

CDI Kronenberg geeft de verschillende bondscoaches hoop

Het nieuws dat Glock stopt met de sponsoring van Hans Peter Minderhoud en Edward Gal en zij hun paarden verliezen, sloeg in als een bom in de dressuurwereld. Op CDI Kronenberg, waar heel veel Nederlandse combinaties in alle rubrieken aan de start kwamen, was er toch vooral hoop. Bij de jeugd kwamen verschillende nieuwe combinaties bovendrijven en bij de senioren wordt de Grand Prix-groep groter. “We hebben natuurlijk nog even tijd tot Los Angeles en daarbij willen we er vooral aan werken dat de vijver waaruit we vissen groter wordt”, zegt bondscoach Patrick van der Meer.

Millennium-kleinzoon en kampioen naar Gestüt Sprehe

Op de Trakehner Hengstenkeuring werden vijftien van de 39 hengsten goedgekeurd. Havertz (Blanc Pain x Millennium) maakte zijn favorietenrol waar en werd als kampioen gehuldigd. In de aansluitende veiling kwam hij voor een bedrag voor 420.000 euro in handen van Gestüt Sprehe-chef Albert Sprehe, ook de ontdekker van Millennium. Quote 500-lid Jan Anker haalde de ook goed in de smaak vallende premiehengst Zauberbaron (Integer x Interconti) voor 180.000 euro naar Nederland.

Ook goede springhengsten op Hannoveraanse HK

Na een zeer geslaagde dressuurkeuring, had Hannover ook in de springrichting een aantal zeer goede hengsten op de keuring. Overall kan zelfs gesteld worden dat de kwaliteit in de breedte meer voorhanden was op de springkeuring en daarmee klimt Hannover verder uit een dal wat betreft de springpaardenfokkerij. Invloeden uit Nederland zorgden voor de opvallendste springpaarden: de latere veilingtopper (195.000 euro) cat.nr. 119 heeft Arezzo VDL als vader en de voor 180.000 euro geveilde cat.nr. 93 (v. Ogano Sitte) heeft Gert Jan Brugginks Andrea als moeder.

