Deze week… ‘Als de coronacrisis aanhoudt, vallen er bedrijven om’

“Wij weten bij God niet waar dit gaat eindigen”, zegt Bas Verhoeven van evenementenorganisator V2 Facilty, één van de leveranciers van The Dutch Masters-Indoor Brabant. “We weten wel dat dit één grote ellende is.”

De afgelasting van The Dutch Masters, vorige week donderdag pal voor het begin van de wedstrijd, was de mokerslag waarmee de paardenwereld uit de modus van ‘het zal wel loslopen’ werd opgeschrikt. Dit was nog maar het begin van de rampspoed die waarschijnlijk gaat komen. En niemand weet hoe lang de wereld nog op slot zal zitten. “Als dit nog drie, vier weken aanhoudt, gaan er bedrijven omvallen”, denkt Bas Verhoeven. “Ze hebben geld geïnvesteerd, maar als het evenement niet doorgaat, komt er geen rooie cent binnen.”

Nicole de Leeuw: ‘Johnny is beter dan Duvel en Veto bij elkaar’

Nadat Nicole de Leeuw haar Zware Tour-paarden Veto (v. Métall) en Duvel (v. Florencio) verkocht, had ze niet direct een opvolger voor de Subtop. Met haar eigengefokte I-Catcher (v. Johnson) is ze nu weer terug. Het duo reed onlangs nog Z2 op de KNHS Indoorkampioenschappen en vorige week waren ze op Indoor Tolbert succesvol in het ZZ-Zwaar. Naast de derde plek was de 68% goed voor een eerste kwalificatiescore voor het NK Dressuur.

Luuk Mourits is living the dream in Amerika

Gelegen op de uitgestrekte vlakten van de staat Colorado met de Rocky Mountains aan de horizon is de accommodatie van Harmony Sporthorses één van de vele hippische pareltjes die Amerika rijk is. Tachtig paarden staan er, van veulentjes tot top dressuurpaarden en van fokmerries tot pensionado’s. Ze vallen allemaal onder het management van de Amerikaanse echtgenote van de Nederlander Luuk Mourits, die zes jaar geleden alleen maar paarden zadelmak maakte en wat L-dressuur reed in de Achterhoek, maar afgelopen seizoen internationaal goed meedeed in Wellington.

VDL-bloed valt op in EPTM-examen

Hoewel de meeste paardensportevenementen de komende weken afgelast worden, deden de al in Ermelo aanwezige EPTM-merrie afgelopen vrijdag gewoon examen. Alle negentien nog deelnemende merries slaagden, waarvan elf in de dressuurrichting en acht springgefokte exemplaren. De springpaarden waren dan wel in de minderheid, de topscores werden in deze fokrichting gerealiseerd. Met 86,5 punten sprong de vijfjarige schimmelmerrie Kyrelena VDL van Sylvy DuijnMensink en Aroen Mensink uit Beemte-Broekland naar de hoogste dagscore.

Indrukwekkende Bento kampioen op intieme Barock Pinto-hengstenkeuring

“Een mooi intiem gebeuren”, zo omschreef jurylid Gerrit Stelwagen de hengstenkeuring van het Barock Pinto Studbook, die afgelopen zaterdag in verband met het coronavirus zonder publiek werd gehouden in Assen. “Donderdagochtend maakten we een draaiboek omdat de gezondheid natuurlijk voorop staat, maar ook aan het belang van de leden is gedacht. Zij hebben geïnvesteerd in hun hengst en omdat we de keuring toch door hebben laten gaan, zijn we geen jaar kwijt. Via film kunnen we de leden toch een sneakpreview geven”, aldus het jurylid. De achtjarige Bento pakte de kampioenstitel en het reservekampioenschap was voor de imponerende Hudson van het Midden Gras.

