Deze week… Altijd aansprakelijk voor schade die je paard veroorzaakt

Je laat je paard rijden door een meisje uit de buurt. Het meisje valt van het paard en wordt bewusteloos gevonden. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade? Vragen waarmee niemand zich graag bezighoudt. Anderzijds weten we allemaal dat er met paarden zo maar eens wat kan gebeuren, en dat ook de financiële schade dan kan oplopen.

Om meer duidelijkheid te verschaffen organiseerde Hippisch Platform Overijssel samen met Rijpaardenfokvereniging Twente en Eigenaar zoekt Ruiter een digitale kennisavond over aansprakelijkheid voor paardeneigenaren. Het uitgangspunt bij schade is duidelijk: je draait zelf op voor schade waar je mee te maken krijgt. Tenzij er een ander is die aansprakelijk gesteld kan worden. In een aantal gevallen is dat bij wet geregeld, vertelt Peter Goumans, advocaat bij Hekkelman Advocaten. Hoe dit zit bij schade die veroorzaakt is door paarden? Je leest het deze week in de Paardenkrant, die nu in onze webshop te bestellen is.

Merel Blom beleeft topweekend in Polen

Nadat Ceda N.O.P. op haar laatste wedstrijd in augustus een ijzer aftrapte, verscheen ze in het naseizoen niet meer aan de start. Merel Blom moest met haar echter nog wel een lange vierster rijden om de KNHS/NOC*NSF-kwalificatie te behalen, wat ook aan het begin van dit jaar niet lukte door corona en de rhino-uitbraak. “Dan word je toch een beetje zenuwachtig”, aldus Blom. Maar afgelopen weekend in Strzegom haalde de combinatie de vertraging dubbel en dwars in door de derde plaats te bemachtigen in de lange CCI4*.

IBOP: Lafayette talentvol dressuurpaard voor toekomst

Meerdere fijne dressuurpaarden werden gisteren gepresenteerd tijdens de IBOP in Beilen. Maar als echte topper stak Lafayette (v. Dream Boy) met Annabel Rootveld erbovenuit. De vierjarige merrie, die nog maar kort echt in training is, blonk uit met drie heel goede basisgangen en een enorme werkwilligheid. Dat leverde 85,5 punten op. Ze werd daarmee en met 75 punten voor exterieur op de stamboekkeuring nadien meteen keur.

Fokker Henk Minkema houdt bevallingsschrift bij

Als Henk Minkema iets doet, wil hij het goed doen. Hij bouwde een rijke kennis op in de Friezenfokkerij en -rijderij en maakte in 2015 de overstap naar de KWPN tuigpaarden, een lang gekoesterde wens. Vier elite merries worden voor de fokkerij ingezet en daarbij wordt in het kader van de inteelt ook buiten de grenzen gekeken. De sportmerries Jennytou en Johannalina zijn beide net drachtig van de dressuurhengst Bloomberg. Begin maart bracht Indalina het hengstveulen Royal HM (v. Lanto HBC) en op het veulen van Goldalina, ook van Lanto, wordt met smart gewacht. “De fokkerij geeft echt een kick, daar moet je van genieten.” Minkema houdt zijn waarnemingen van alle merries bij in een

bevallingschrift, zoals de lengte van de dracht en het moment van veulenhengstigheid. Waarom hij dat doet? Je leest het in de Paardenkrant van deze week.

Dekadvies springen: ‘Altijd vermogen toevoegen’

Voor deel twee van het dekadvies voor springmerries ontmoeten adviseurs Roelof Bril en Nico Schulpen elkaar digitaal. Opnieuw wordt duidelijk dat ze op één lijn zitten, in de zoektocht naar vermogen, lossigheid en prestaties op het hoogste niveau. Ook als dat laatste niet eens direct het fokdoel is. Roelof: “Je moet altijd zo hoog mogelijk inzetten. Als je vervolgens halverwege uitkomt, ben je al een heel eind in de goede richting.”

