Deze week… Bart van der Maat zegt ‘Tschüs’ met prachtige titel

“Dit is mijn afscheidstournee hier in Duitsland”, zegt Bart van der Maat, als hij met een zwart-rood-gele sjerp is omhangen en zich opmaakt voor de prijsuitreiking van het zeer prestigieuze Bundeschampionat voor zesjarige springpaarden. Wat een knaller van een afscheidstournee!

Eind van de maand zegt Bart van der Maat zijn werkgever Rolf-Göran Bengtsson na precies vier jaar vaarwel om thuis in Houten op de Zilfia’s Hoeve een eigen bestaan op te bouwen. “Ongelooflijk dat het allemaal zo lukt de laatste tijd”, zegt Bart van der Maat. “In Holstein was hij ook al Landeschampion, geweldig!”

Merel Blom leidt eventingteam naar tweede plek

Met de derde plaats in de CCI4*-S op Strzegom Horse Trials leverde Merel Blom met Ceda NOP afgelopen weekend een belangrijke bijdrage aan opnieuw de tweede plaats in de Nations Cup voor Team NL. “Het is een goede start”, zo laat coach Andrew Heffernan tevreden over zijn team weten. Jordy Wilken werd knap achtste met Burry Spirit en Raf Kooremans droeg op de negende plaats ook zijn steentje bij met Dimitri.

Imke Schellekens: ‘Gehoopt op zilver, maar blij met brons’

In de derde en laatste week van het Europees kampioenschap voor de dressuurjeugd in Hongarije was het de beurt aan de pony’s. Door het gebrek aan internationale wedstrijden vanwege de coronapandemie had bondscoach Imke Schellekens vooraf geen inschatting op medaillekansen en de concurrentie uit Duitsland en Denemarken bleek enorm sterk. Hoewel teamzilver in zicht was, werd het nipt brons. Met die medaille is Schellekens zeker tevreden.

Henk Hammers: ‘Lindrini lijkt wel van een andere planeet’

Waar tuigpaardmerrie Dendrini twee jaar geleden haar eerste overwinning in de nationale ereklasse behaalde, bemachtigde dochter Lindrini (v. Hertog Jan) op spectaculaire wijze haar tweede oranje lint van dit seizoen. In handen van Henk Hammers won zij afgelopen zaterdag de oefenwedstrijd op het sfeervolle Hippisch Centrum Exloo.

Veilingen maken de afzet van veulens makkelijker voor de fokker

Dit jaar is het aantal online-veilingen explosief gestegen, en meer dan ooit komen veulens en embryo’s in buitenlandse handen. Is er voor iedere veiling een plek in de markt? Is het uitsluitend goed nieuws voor de fokkers? Wat is de impact op de sport in de toekomst? Sjaak van der Lei (Studutch Auction), Mark Oude Griep (Flanders Foal Auction) en Alwin Scholten (Paardenveilingonline.com) reageren op de vele vragen die deze ontwikkeling oproept.

