Deze week… Beleid op tuigpaardhengstenkeuring goed te volgen en het verhaal achter Gaston Glock

De KWPN-hengstenkeuring voor tuigpaarden brak afgelopen zaterdag in Ermelo met bepaalde tradities. Genoodzaakt door gekissebis met de KNHS waren er geen aangespannen tuigpaarden en voor het eerst werkte de jury blootshoofds en zonder kostuum, maar uniform in KWPN-jas en met stropdas. Dit onder voorzitterschap van oud-seniorinspecteur Wim Versteeg, die Lammert Tel opvolgde. Verder werden de hengsten, om de stap serieus te beoordelen, in alle rust begeleid door een drietal neutrale, door het KWPN ingehuurde mannen.

Van de 31 tuigpaardhengsten (waaronder drie ouderen) werden er negen doorverwezen naar de tweede bezichtiging, onder de voorwaarde dat twee jonge hengsten (cat.nr. 721 Lanto x Fantijn en cat.nr. 724 Leffe Blond x Manno) voor Den Bosch nog het PROK-certificaat moeten binnenhalen. Twee oudere hengsten keren in Den Bosch terug om daar het tweede deel van hun eerste bezichtiging – de presentatie in tuig – te laten zien. Pas daarna volgt een definitief besluit over de doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Op de hengstenkeuring in Den Bosch wordt zaterdag rond vijf à zes uur de tuigpaardenavond geopend met het voorstellen van deze vier- en zesjarige hengsten van Marcel van Bruggen in tuig. Royaal werden zeven hengsten (waaronder één – enigszins bevreemdend – met een bemerking op het fundament) ster verklaard. De eigenaren van deze sterhengsten zijn daardoor in staat gesteld ze via de herkansing in tuig opnieuw aan te bieden.

Paarden en sterren als tegenwicht voor openlijk uitgevochten vechtscheiding

Zo beroemd als zijn pistool is, zo onbekend bleef de uitvinder ervan. Dat wilde Gaston Glock graag zo houden, maar dat lukte niet helemaal – vooral richting het einde van zijn leven. In de paardenwereld werd Gaston Glock ook een begrip, maar paarden spelen pas in het latere leven van Glock een rol, daarmee heeft vooral zijn tweede (51 jaar jongere) vrouw Kathrin Glock (geb. Tschikof) van doen.

Ortisei: in één klap van opfok naar hengstencompetitiewinst

Ortisei? Voor veel mensen was die naam volledig onbekend. Tot 2 januari 2024. De onlangs AES-goedgekeurde For Final-hengst van fokkers Nathalie Smeets en Damy Story versloeg in de laatste etappe van de hengstencompetitie in Groningen alle dressuurhengsten uit de door een ieder geroemde KWPN O-jaargang. En dat deed hij praktisch vanuit de wei, dus heel gek is het ook niet dat niemand hem kende.

Lotte Visschers hoopt met Alexina op deelname aan EK Haflingers

Waar ik oprecht trots op ben, is dat ik Alexina zelf heb opgeleid vanaf het begin tot de Z1-dressuur met 14 winstpunten”, vertelt de enthousiaste Lotte Visschers over de Haflingermerrie die ook op de keuring naam maakte als elitekampioene in 2018. Het leukst vindt de 19-jarige bloemiste de samenwerking met haar viervoeter. “We zijn door de jaren echt een combinatie geworden en we krijgen vaak te horen dat we harmonie uitstralen. Dat vind ik ook het belangrijkste.”

