Deze week… België haalt dressuur uit winterslaap

Het outdoorseizoen is al ruim een maand op gang, maar de dressuur bevond zich tot nog toe min of meer in een winterslaap. Topconcoursen als Horses & Dreams in Hagen en Compiègne gingen min of meer geruisloos voorbij met het ontbreken van toppers. De allereerste FEI dressuur Nations Cup-wedstrijd in België bracht weer leven in de brouwerij: met lange deelnemerslijsten, interessante (nieuwe) combinaties en vooral ook Justin Verboomen en Zonik Plus, die zich in Lier bij de absolute wereldtop voegden met de op twee na hoogste Grand Prix-score van dit jaar (en de hoogste van dit outdoorseizoen).

België liet de dressuursport afgelopen weekend stralen in Lier. Het team achter Belgium Dressage Events – Wim Verwimp, Joyce Lebon, Thomas Eykmans en Mike Hazebroek (eigenaar Azelhof Horse Events) – begon in 2020 met het organiseren van het Belgisch Kampioenschap dressuur en bouwde dat gestaag uit. Anno 2025 organiseert het team een indoor CDI, de eerste dressuur Nations Cup in Lier en nog steeds het Belgisch Kampioenschap (volgende week).

Samen met Belgium Dressage Events groeide de dressuurtop van België zo vanaf 2020. In 2021 had België voor het eerst sinds Amsterdam 1928 (de enige keer) een dressuurteam op de Spelen, zij het door een samenloop door omstandigheden (Ierland gaf de teamplaats op, Luxemburg kon geen team op de been krijgen en toen kreeg België de plaats). In 2023 kwalificeerde België zich op het EK in Riesenbeck voor Parijs en daar werd het team historisch vijfde in de landenwedstrijd. En de weg naar boven is nog niet gestopt.

Marieke van der Putten: ‘Ik ben nu denk ik nog fanatieker’

De mogelijkheden om het Nederlandse dressuurteam te halen, lagen nog nooit zo open als anno 2025. Waar het in voorgaande jaren vaak vooral ging om de vierde en eventueel derde plaats in het team, ligt dit jaar alles open. Dat maakt Marieke van der Putten nog fanatieker dan voorheen. Met de tienjarige Kuvasz RS2 N.O.P.T. en de elfjarige Zantana RS2, die in Lier beide hun debuut in de internationale Grand Prix maakten, katapulteerde Van der Putten zich in één klap tot de Nederlandse top met twee internationale Grand Prix-scores rond de 72%.

Van der Putten merkt dat ze nu nog fanatieker is geworden, nu de strijd om de plaatsen in het Nederlandse team zo open ligt. “Ik heb nu nog meer drive. 72% is daarbij zeker niet genoeg, ik wil echt van waarde zijn voor het Nederlandse team en daarvoor moeten de scores nog hoger. Van zowel Zantana als Kuvasz weet ik dat ze nog veel beter kunnen en daar ga ik ook echt voor.”

Minderhoud: ‘Het lijkt er niet op dat er nog iets verandert’

Het Nederlandse Glock-team hield tot nog toe de lippen stijf op elkaar wat betreft het stoppen van het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek. Daar kwam afgelopen weekend verandering in. In een KNHS persbericht meldde Minderhoud: “Als er niets verandert gaat ook Taminiau eind juni naar Oostenrijk en het lijkt er niet op dat er nog iets verandert.”

Lang heeft Minderhoud geprobeerd om vooral Glock’s Taminiau – waarschijnlijk het beste paard uit zijn carrière – te kunnen blijven rijden en hij vond ook een Nederlandse sponsor om een doorstart te kunnen maken. Maar reactie vanuit Oostenrijk op aanbiedingen vanuit Nederland bleven uit. De Glock-paarden gaan naar Oostenrijk en gaan daar een toekomst als pensionado’s tegemoet.

Ontketende Ioli Mytilineou bewijst met de top mee te kunnen draaien

“Ik ben van nature geen winnaar. Mijn laatste overwinning in een Grote Prijs dateert van 2021 en dat was een driester”, vertelt een dolenthousiaste Ioli Mytilineou zondagavond, nadat ze met de Toulon-zoon L’Artiste de Toxandria op fenomenale wijze de Global Champions Tour Grand Prix van Madrid wist te winnen. De Griekse 27-jarige amazone bleef ruim twee seconden voor op de nummer twee, Marco Kutscher en Aventador S (v. Armitage). “Ik had me van tevoren voorgenomen om een goed, stabiel ritme aan te houden en daarin niet te veel te schakelen. Dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt, ik had niet gedacht dat ik zo snel zou zijn.”

‘Mr. Consistent’ schittert ook op Brits koninklijk toneel

Als je op 0,06 seconde geklopt wordt in de barrage van de Rolex Grand Prix op de Royal Windsor Horse Show doe je je bijnaam ‘Mr. Consistent’ opnieuw eer aan. In een weergaloze rit reed Harrie Smolders zijn inmiddels zestienjarige Monaco afgelopen zondag in de Grand Prix naar de tweede plaats en moest alleen Gregory Wathelet voor zich dulden. Kim Emmen, debutante in Windsor, werd met een balk in de barrage knap achtste met Imagine N.O.P.

Carola Timmer: Keuze voor specialisatie groeit uit tot drukke praktijk in merriebegeleiding

Vijf jaar geleden hakte Carola Timmer (42) de knoop door: ze nam ontslag bij de brede dierenartsenpraktijk in Voorthuizen waar ze al elf jaar werkte en begon voor zichzelf. De specialisatie in voortplanting lag vanwege haar eigen interesse in fokkerij voor de hand en het bleek een goede keuze: steeds meer fokkers, van groot tot klein, weten haar te vinden en de merriestallen zijn tot en met april volgend jaar alweer volgeboekt. “Het is heel mooi om te merken dat je steeds beter wordt in je vak.”

Bijna tegen het Veluwemeer en de A28 aan ligt de boerderij waar Carola, haar man Kees en zoon Ian van acht wonen. Om meerdere redenen een ideale locatie voor de werkzaamheden die Carola er sinds 2020 op professionele basis uitvoert. “We hebben veel eigen grond, zo’n 25 hectare. Dat is te danken aan een eerdere uitkoopregeling van Kees, die hier toen zijn kalverbedrijf voortzette. Al die grond had hij daarvoor niet nodig, maar voor de paarden komt het heel goed van pas. We hebben hooi van eigen land, dat we precies zo kunnen maken als we willen, en genoeg ruimte voor de merries en jonge paarden. Omdat we dicht bij het Veluwemeer zitten, waait er altijd een fris windje. Fijn in de zomer, want daardoor hebben we weinig last van vliegen en andere insecten. In de winter is het weleens guur, maar ja. Je kunt niet alles hebben.”

Stam van Ranomi levert paarden die kunnen springen

Keer op keer levert Etoulon VDL-dochter Ranomi het bewijs dat ze een talentvol springpaard is. Nadat ze vijf dagen eerder overtuigend de Voermeester vrijspringwedstrijd op haar naam schreef, wist ze vorige week dinsdag op de KWPN-stamboekkeuring in De Steeg juryleden Henk Dirksen en Wim Versteeg te overtuigen. Ze verdiende 80 punten voor exterieur en 85 voor haar springaanleg. Die kwaliteit heeft ze overigens niet van een vreemde.

Lisalotte Bakker scoort met aangekochte dressuurveulens

Samen met haar moeder investeert Lisalotte Bakker uit Bergen aan Zee al vele jaren in dressuurveulens die ze zowel bij particulieren als op veilingen aankoopt. Daarmee is ze regelmatig succesvol op hengsten- en merriekeuringen. Vorig jaar werd Renoir (v. Le Formidable) aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Dit jaar was dat Street Art (v. Mowgli V.O.D.) en vorige week dinsdag in De Steeg op de KWPN-stamboekkeuring scoorde Bakker met topper Soniki. Deze dochter van Fontaine TN werd ster met 85 punten voor beweging. “Het bewijst toch dat je het goed hebt gezien toen ze veulentje waren”, glimlacht de 33-jarige opfokster.

Met daarin verder:

Met goede IBOP op zak gaat Royal Marein S de fokkerij in

Teus van den Brink: ‘Zeker niet makkelijk om topspringpaard te fokken’

Nederlandse vierspanrijders zien Belgen en Duitsers langszij komen

Mark de Groot en Richard Hofstra op herhaling in Rouveen



