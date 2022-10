Deze week… België viert feest na kwalificatie voor Parijs

De Nations Cup-finale winnen is één. Maar dat ze daarmee ook hun plek voor de Olympische Spelen in Parijs veilig hebben gesteld, is voor onze Zuiderburen wellicht nog belangrijker. België deed het, Zwitserland lukte het net niet en werd derde, achter Frankrijk. Nederland kon het huzarenstukje van vorig jaar niet herhalen; de ruiters van TeamNL hadden net wat pech te veel en eindigden afgelopen weekend in Barcelona met een totaal van acht strafpunten op de vierde plaats.

Winnen is natuurlijk altijd leuker. En hoewel dat er misschien niet inzat, was de tweede plek wel heel dichtbij, meent de bondscoach van het Nederlandse team. “Als er één foutje minder was gemaakt, waren we de snelste vierfouters en tweede geworden. Jur verdiende ook echt een nulronde; Long John Silver sprong fantastisch en raakte die balk nauwelijks. Hij heeft het WK heel goed verwerkt. Hetzelfde geldt voor Beauville Z; ook die was weer heel fijn aan het springen. Een foutje kan natuurlijk altijd. Maikel kreeg een iets voorwaartse afstand, wat vluchtgedrag en dat leverde de balk op. Een fout die Maikel niet nog een keer zou krijgen. Harrie en Monaco hadden donderdag al een fenomenale ronde, maar zondag was hij nóg een klasse beter. Als Monaco in deze vorm was geweest in Herning was een individuele medaille hem niet ontgaan”, vertelt Jos Lansink.

Thamar Zweistra: ‘Dit is een heel goed begin’

Met onder andere de zilveren NK-medaille en een plek in het Nederlandse team op het WK in Herning beleefde dressuuramazone Thamar Zweistra een fantastisch zomerseizoen. Dat succes gaat nu verder in het Wereldbekercircuit. Op de kwalificatie in het Hongaarse Fót, vlakbij Boedapest, reed de amazone haar NK- en WK-paard Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) naar de overwinning in de Kür en bemachtigde daarmee de volle mep aan Wereldbekerpunten. Zweistra, die er op de afgelopen Wereldbekerfinale als enige Nederlandse bij was, hoopt ook dit seizoen een ticket te bemachtigen voor het hoogtepunt van het indoorseizoen.

Roxana Graman ontspannen naar Boekelo

Toen ze zestien was, had ze nog nooit een wedstrijd gereden. “Ik had een Haflinger en ging naar Deurne, want ik wist zeker dat ik verder wilde met de paarden. Daar heb ik heel veel geleerd.” Drie jaar later al reed Roxana Graman (36) haar eerste internationale eventingwedstrijd. Vorig jaar volgde de eerste viersterrenwedstrijd en komend weekend maakt ze met Forever (Apache x Royal Diamond) alias Flip haar debuut in Boekelo. Een droom die uitkomt? “Nee, eigenlijk niet.”

Melissa Castein: ‘M’n vader heeft oog voor goede veulens’

Dressuuramazone Melissa Castein was het afgelopen seizoen met drie paarden actief in de Subtop: met Charmeur-dochters Gaia Omie en Gurona in de Lichte Tour en met de één jaar jongere Handsome (v. Apache) in het ZZ-Zwaar. Die drie merries hebben één overeenkomst: ze werden alle drie als veulen aangeschaft door Casteins vader Wim. “Toen hij voor het eerst een veulentje wilde kopen – het werden er overigens gelijk vier – verklaarde ik hem voor gek.”

Stal 104 overtuigt met premiehengsten, maar vooral met Obsession

In de eerste KWPN-zadelpresentatie voor de aangewezen dressuurhengsten verschenen afgelopen vrijdag zeventien hengsten in de baan. Daaronder alle vier premiehengsten, die zich stuk voor stuk knap presenteerden. Stal 104 overtuigde daarmee met de twee zonen van All at Once en de jonge Vivaldi-zoon, maar het was toch wel hun net niet premiehengst Obsession (v. Vitalis) die het meest positief opviel.

