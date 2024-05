Van Nederland tot Duitsland tot Denemarken. Van de Friezen tot het KWPN tot Oldenburg. Van de KNHS tot de FN tot het DRF. Overal in de paardenwereld is er gedoe bij het runnen van verenigingen. Waar ligt dat aan? Is dat een probleem van de paardenwereld? Ligt het aan de structuur? En vooral ook: hoe kan het beter? De Paardenkrant probeert de situatie te schetsen en antwoord te geven op die vragen.

De jongste bestuurscrisis speelt zich af bij de Duitse FN. De Duitse paardensport en -fokkerijkoepel heeft een gat van een miljoen op de begroting en in reactie daarop heeft de bond financiële man René Straten op staande voet ontslagen. Straten zegt zelf ontslag te hebben genomen en insiders noemen zijn ontslag een manier om af te leiden van het werkelijke probleem: de manier waarop de FN wordt gerund door het bestuur en het managementteam.

Dichter bij huis ook een zeer opmerkelijke gang van zaken. Voormalig KNHS-voorzitter Cees Roozemond werd in maart van dit jaar benoemd als (ad-interim) algemeen directeur, nadat Patrice Assendelft de laan uit werd gestuurd. Voormalig penningmeester Jan Sonneveld werd een maand later door de Ledenraad benoemd als nieuwe voorzitter (ad-interim). De KNHS heeft in de afgelopen zeven jaar al drie directeuren ‘versleten’, twee keer eindigde dat in een juridische procedure. Ook bij het KWPN en het KFPS was er de afgelopen jaren bestuurlijk het nodige aan de hand.

Bestuur in de paardenwereld: ‘Moeilijker dan een grote corporate runnen’

Prof. mr. Marjan Olfers is Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in onder andere verenigingsrecht en governance. Daarnaast adviseerde ze onder andere het KWPN en de KNHS bestuursrechtelijk. De uitgelezen persoon om vragen over (wan)bestuur in de paardenwereld te beantwoorden.

Olfers heeft de paardenwereld leren kennen door haar rol als adviseur van onder andere de KNHS en het KWPN. “Ik kan uiteraard niets zeggen over individuele zaken, maar kan er wel wat hoger overvliegen. In het algemeen is het zo dat bestuur bij verenigingen met een niet-economisch belang, zoals sportbonden, ontzettend lastig is. Tegelijkertijd zijn het, vanwege dat niet-economische belang, veelal organisaties met een vrijwilligersstructuur. Met andere woorden: het runnen van zo’n vereniging is moeilijker dan een grote corporate runnen, tegelijkertijd staat er geen vergoeding tegenover die in verhouding staat met de complexiteit van de opdracht. Dat is één probleem en dat speelt zeker niet alleen in de paardenwereld. Een groot bedrijf runnen is redelijk overzichtelijk, het doel komt neer op geld verdienen. Dat is simpel vergeleken met het goed besturen van een vereniging.”

Pasquino ook zonder punten uitgesproken topper

De jury en het publiek hadden vorige week dinsdag geen punten nodig om de topper bij de springhengsten in het KWPN-voorjaarsonderzoek te (h)erkennen: Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z x Eldorado van de Zeshoek TN). Hij werd samen met veertien andere springhengsten ingeschreven.

Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z x Eldorado van de Zeshoek TN) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Met zijn presentatie en een prachtig verrichtingsrapport was het niet zo moeilijk om de verrichtingstopper van het voorjaarsonderzoek 2024 in de springrichting eruit te halen. De goed in het type staande Pasquino van de Hagenhorst (v. Hardrock Z) heeft een goede galop, springt met veel afdruk en atletisch vermogen en maakt de sprong goed af. Geen wonder dat de jury en de ruiters enthousiast zijn, met de kwalificaties ‘zeer veel aanleg als springpaard’ en ‘fantastisch gevoel’.

Bax: ‘Sterke kopgroep, weinig ondereind én allemaal hengsten die willen werken’

Elf dressuurhengsten werden vorige week dinsdag ingeschreven in het KWPN-stamboek. Een groep zonder echte uitschieters, een hengst die bij elke fokker op het lijstje zal staan. “We hadden denk ik een sterke en brede kopgroep, een goede middenmoot en weinig ondereind in dit onderzoek”, beschrijft Bart Bax de collectie van nieuwe KWPN-hengsten. “Wat ze eigenlijk allemaal hebben is een goed karakter. Dat was ook te zien bij het eindexamen, waar de hengsten ook met het rumoer op de tribune geconcentreerd hun werk deden. Een driejarige mag ook een keer kijken of schrikken, als hij maar wel op zijn ruiter blijft letten.”

Het veranderen van de verrichtingsrapporten was er onder andere op gericht om de hengsten nog specifieker te beschrijven, niet uit alle rapporten blijkt even duidelijk waar de betreffende hengst nu in uitblinkt. Daarom vroeg de Paardenkrant hengstenkeuringscommissievoorzitter Bart Bax om de hengsten in een paar zinnen nog eens te beschrijven, nog specifieker, nog meer to the point.

Stamboeken mogen lidmaatschap niet verplichten

Het KFPS is dezer dagen druk met haar statuten. Gesprekken met de leden over omvangrijke aanpassingen aan de ‘grondwet’ van de stamboekvereniging staan op de rol in de regiovergaderingen die momenteel in het hele land plaatsvinden. Het KWPN voerde eind 2023 al een wijziging in het algemeen reglement door. De reden: Europese en nationale wetgeving dwingen de Nederlandse stamboeken tot aanpassingen. Wat is er aan de hand?

Gertjan van Olst zes goedgekeurde hengsten rijker

Gertjan en Anne van Olst hebben er na dit onderzoek maar liefst zes goedgekeurde hengsten bij: vier eigen dressuurhengsten, een springhengst (in gedeeld eigendom met Marc Geerts) en de dressuurhengst Rayano van Stephan Hirdes en Kim van der Muren, die gaat dekken bij Van Olst.

Renzo (Kjento x Rousseau). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Zo’n aantal was een aantal jaren geleden praktisch een hele lichting van een verrichtingsonderzoek. Blijft het nog wel bijzonder met dergelijke aantallen? “Ja”, zegt Gertjan van Olst. “Voor mij blijft een goedkeuring altijd bijzonder, ook als het er in één klap zes zijn. Tegelijkertijd is in onze filosofie de sport het belangrijkst. We hebben in deze hengsten een stel sportpaarden waarmee we verder kunnen en daarbij hopen we dat de fokkers daar ook verder mee kunnen.”

Hirdes: ‘Mooi om zo te beginnen als ‘hengstenhouder’’

Stephan Hirdes en zijn vrouw Kim van der Muren zijn na dit voorjaarsonderzoek opeens hengstenhouders geworden. In de KWPN Select Sale kochten zij de premiehengst Rayano, nu een KWPN-goedgekeurde hengst. “Ik moet nog een beetje wennen aan het idee, maar het is in ieder geval mooi om met zo’n hengst te beginnen als ‘hengstenhouder’.” Hirdes en Van der Muren runnen samen MH Sporthorses in Chaam.

Wijnand van Stam: ‘Nooit meer met een driejarige naar de verrichtingen’

De vierjarige Peter de Grote W (v. Kazan Z) van fokker Wijnand van Stam werd na een eerdere poging in het najaar vorige week ingeschreven in het stamboek. “In het najaar kreeg hij koorts na veertien dagen en hebben we hem opgehaald. Achteraf breng ik nooit meer een driejarige naar de verrichtingen. Ze moeten dan al veel doen en ik vind dat ze voor de keuring al genoeg hebben gedaan.” Als vierjarige wist Peter te overtuigen met zijn gretigheid, voorzichtigheid en macht. “Hij staat nu weer hier op stal en krijgt wat eerst wat vakantie. Ik hoop dat hij wat merries gaat dekken. Ik doe veel samen met Anouk de Ruijter die de paarden rijdt en zij zal hem dan straks verder gaan opleiden.”

Rising Stud brengt Roosakker-bloed naar Nederland

Bloemen en felicitaties van alle kanten waren er afgelopen week voor Carin Schotanus en Hendrik Blink, vanwege de goedkeuring van hun goed presterende hengst Rising Aranix in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Een bijzonder moment, dat de fokkers drieënhalf jaar geleden in de verste verte niet konden vermoeden. Ze dachten een merrieveulenembryo (een gesext embryo dus) gekocht te hebben, een merrie die kon dienen als stammoeder. Het werd een hengst. “Achteraf zijn we heel gelukkig dat het toch een hengst was.”

Adri en Lynne van Erp gaan voor het werklustige dressuurpaard met souplesse

Adri van Erp pakte zo’n twintig jaar geleden de kans om van zijn paardenhobby zijn beroep te maken. Naast het rijden en trainen kwam al snel de fokkerij om de hoek kijken. Jaarlijks worden er nu in Heesch zo’n tien tot twaalf veulens geboren uit inmiddels bewezen stammen. Hoe mooi is het dat ook dochter Lynne (16) met het virus is besmet. Hoewel ze zich nog niet intensief met de fokkerij bemoeit, is ze zeer betrokken en rijdt ze de eigengefokte paarden met succes in de sport.

Micky Schelstraete: ‘Het loopt altijd anders dan gedacht’

De meeste dressuurruiters rijden hun jeugdperiode met hetzelfde paard, maar bij Micky Schelstraete gaat dan heel anders. Zij komt elke keer met een nieuw paard tevoorschijn en in haar resultatenlijst staan meer paarden dan bij menig seniorenruiter. Door het vertrek van Schelstraete’s toppaard leken de kansen op een teamplek voor haar vijfde jeugd-EK geslonken. Maar ogenschijnlijk uit het niets staat de negentienjarige amazone er in de EK-observaties weer met een nieuwe troef: de pas achtjarige Venicia (v. Vivaldi).

