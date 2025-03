Deze week bij De Paardenkrant: katern ‘Naar buiten’

In de Paardenkrant nr. 13 is een speciaal voorjaarskatern te vinden. Daarin lees je onder andere uitgebreide artikelen over aandachtspunten bij de start van het weidegangsseizoen en artikelen over de reglementswijzigingen bij de KNHS per 1 april, airjackets en een verhaal over Epplejeck.

(Weer) de wei in: hier moet je op letten

Het weideseizoen begint weer. De eerste mooie lentedagen zijn achter de rug en voor veel paarden betekent dit de overgang van stal of paddock naar wei. Een heerlijke tijd met veel voordelen voor het mentale welzijn van paarden, maar niet helemaal zonder gezondheidsrisico’s. Overigens ook niet voor paarden die jaarrond in de wei vertoeven.

Annemarie Kroekenstoel: ‘Zorg voor een langzame overgang als paard weer wei op gaat’

Hoe mooi is het als in het voorjaar het gras weer begint te groeien en de paarden weer de wei op gaan. Maar het brengt ook risico’s met zich mee waar paardenhouders zich bewust van moeten zijn. Dierenarts Annemarie Kroekenstoel van Diergeneeskundig Centrum Bekenland in Gelselaar maakt dat regelmatig mee in de praktijk. Zij neemt ons mee in de gevaren die tot ziektes kunnen leiden, waar je op moet letten en hoe je verantwoord het paard weer de wei op kunt doen.

Toegankelijkheid rode draad in beleid Epplejeck

We willen het simpel houden: we verkopen paardenspullen, dat is de essentie die we willen uitstralen samen met het toegankelijk zijn voor iedereen.” Dat af en toe met een knipoog in een actie zoals een Halloween-avond of door een apart kleurtje te geven aan een artikel. “Dat is wat ons denk ik uniek maakt”, vertelt CEO Léon Rust vol enthousiasme over Epplejeck, dat inmiddels al 21 winkels telt in Nederland en België, naast de uitgebreide website

‘Als je onder je paard komt heb je niks aan je bodyprotector’

Nog lang niet iedere ruiter heeft er één, maar in de eventingwereld zijn ze inmiddels heel gebruikelijk en ook in de springring zie je ze steeds vaker: airjackets. Een vrij onopvallende bodywarmer met een gaspatroon, die vastgemaakt wordt aan het zadel. Als de ruiter of amazone van het paard valt, vult het zich in een fractie van een seconde met lucht, waardoor een soort airbag ontstaat die ernstig letsel voorkomt. Waarom heeft nog niet iedereen zo’n ding, waar moet je aan denken als je er één koopt en welke ontwikkelingen kunnen we de komende tijd verwachten? Nina Hut, eventingamazone en eigenaar van Eventingspecialist.nl, praat ons bij.

Flexibel rijden voor springruiters grootste reglementswijziging

Per 1 april gaan de nieuwe KNHS-reglementen in en in dit artikel zetten we overzichtelijk op rij wat er gaat veranderen. In de springsport zijn de veranderingen het grootst: prestatieklassen worden ingevoerd en de startgerechtigheid is versoepeld: het is voor iedereen toegestaan om in lagere klassen te starten (met een paar uitzonderingen). De wijzigingen bij de overige disciplines zijn niet zo groot.

