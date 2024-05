Deze week bij de Paardenkrant: transportdossier ‘Onderweg’

De Paardenkrant nr. 22 is weer een extradikke uitgave met een dossier over paardentransport. Daarin een uitgebreid en interessant artikel over vliegen met paarden en artikelen over traileronderhoud, elektrisch paardenvervoer en over de (enorme) bureaucratie bij het transporteren van paarden over de grens.

Het transportdossier biedt een interessant inkijkje in vliegen met paarden. Hoe gaat alles in z’n werk en hoe is vliegen eigenlijk voor paarden? “99,5% van de paarden vliegt probleemloos”, klinkt het stellig uit de mond van Jan-Willem de Gooijer, de vaste dierenarts van Schiphol Amsterdam Airport. Shira van der Woensel, al 23 jaar flying horsegroom, is het eens met de dierenarts: “Een rit in een vliegtuig is voor een paard comfortabeler dan over de weg.” Beide professionals geven een mooi inkijkje in het vliegen met paarden.

Traileronderhoud is ondergeschoven kindje

Een brandweerman zei na een trailerongeval ooit: ‘Een trailer is niets meer dan een paar wandjes met een vloer en een dak op vier dunne banden, waarin we zware levende vluchtdieren met redelijke snelheden vervoeren. Dat kan maar beter in goede staat zijn’. En juist aan dat laatste blijkt het regelmatig te schorten. Het onderhoud van paardentrailers is nog steeds een ondergeschoven kindje, zo blijkt uit gesprekken met Paul de Waal namens de BOVAG en Jan-Willem Koop van De Witte Smid Aanhangwagens.

Met je paard over de grens: daar komt heel wat bij kijken

Met je paard een keer lessen in Duitsland? Een keer een oefenconcoursje springen in België? Paard op de wagen en gaan, zou je denken (en dat zal in de praktijk ook regelmatig gebeuren). Officieel komt er bij het vervoer van paarden binnen of buiten de EU heel wat kijken. De Paardenkrant zocht voor deze transportspecial uit wat je allemaal moet regelen (en betalen) voordat je met je paard de grens over gaat.

Elektrisch paardenvervoer: even op de rem

e paardensector is geen voorloper als het gaat om verduurzaming, maar hier en daar is al wel geëxperimenteerd met ‘zero emissie’ paardenvervoer. Met de plannen van het nieuwe kabinet en een overbelast elektriciteitsnet gaan de fabrikanten vertragen en loopt de verkoop buiten de paardensector terug. Maar dat is tijdelijk; de overstap naar transport zonder uitstoot van fossiele brandstoffen zal hoe dan ook gemaakt worden.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop