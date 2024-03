Deze week… Bijna alle dressuurhengsten fokken ‘vozer beenwerk’

Het KWPN schafte vorig jaar de centrale afstammelingenkeuring voor dressuurhengsten af. Daarbij werd het volgende gecommuniceerd: ‘voortaan kunnen reeds na de thuisinspectie de afstammelingenrapportages ten behoeve van de fokkers gepubliceerd worden.’ Vorige week werden de ‘afstammelingenrapportages’ in de vorm van een aangepast genetisch profiel gepubliceerd. Transparantie ziet er anders uit.

Deze vorm van publiceren levert een soort puzzel op die de fokker moet zien te ontcijferen. Het oude en het nieuwe (na scoren van de veulens) genetische profiel van de hengsten wordt naast elkaar gepubliceerd, wat het lezen niet direct makkelijker maakt.

Bij hengsten waar het genetisch profiel nauwelijks gewijzigd is, is de fokker dus niets wijzer geworden van deze ‘afstammelingenrapportage’. Dat alle dressuurhengsten in meer of mindere mate ‘vozer’ beenwerk fokken op basis van het genetisch profiel roept vragen op.

Verder werd bijvoorbeeld bij een hengst als Newport bijna de gehele jaargang gescoord (16 van 22), terwijl dat bij Extreme US nog geen tien procent is.

Irene Verheul: ‘We moeten niet bang zijn voor kritische vragen of opmerkingen’

Het was op ‘haar’ Jumping Amsterdam dat onlangs de campagne #ditdoenpaarden werd gelanceerd: een campagne met als doel om heel Nederland te laten zien hoe mooi de band tussen mens en paard is. “Jumping Amsterdam heeft welzijn en de publieke opinie hoog in het vaandel staan. We hebben letterlijk de deuren opengezet voor de media en een aantal politieke partijen, om hen een kijkje achter de schermen te geven. Het was mooi om te merken dat bijvoorbeeld politici die best kritisch binnen kwamen, na de rondleiding echt verrast waren. We moeten ook niet bang zijn voor kritische vragen of opmerkingen, een kritisch oog maakt ons alleen maar scherper en daar is niks mis mee. Als sector kunnen we nog veel transparanter te werk gaan, dat zal het begrip alleen maar vergroten.”

AES-kampioen Vegas de Muze krijgt kans zich te bewijzen

Met de tweevoudig Olympiade-merrie H&M Butterfly Flip (v. Robin I Z) van de Zweedse Malin Baryard, bouwde Joris De Brabander met succes een nieuwe onbekende stam op. Vrijdag werd in Schijndel op de AES Hengstenkeuring achterkleinzoon Vegas de Muze uitgeroepen tot kampioen. “Hij is niet te groot en nog erg jeugdig. Via het AES wilde ik hem een eenvoudig traject aanbieden en zo tevens bij elk stamboek een zoon van Quickly van de Kruishoeve goedgekeurd zien te krijgen”, aldus de fokker en eigenaar.

De Brabander heeft alle vertrouwen in Vegas en wil hem graag de kans en tijd geven zich te ontwikkelen en te bewijzen. “Butterfly Flip is pas bij mij gekomen op oudere leeftijd. Inmiddels heeft de stam al acht goedgekeurde hengsten gebracht. Die zijn allemaal nog relatief jong en moeten zich nog in de sport gaan bewijzen, maar dat zit er wel aan te komen.”

Van VSN-finalist naar Grand Prix-winnares

Charlotte Dujardin debuteerde in Lier met de tienjarige Westfaalse merrie Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) internationaal in de Grand Prix. En daar was er met 75,043% in de Grand Prix en 75,192% in de Spécial twee keer de winst. Als driejarige viel de merrie al op in Nederland: ze liep in de top van de VWF Prinsenstad Dressuur en werd achtste in de VSN-finale. Alle betrokkenen loven vooral de go en de inzet van de zwarte merrie.

Als driejarige kwam de zwarte merrie naar Nederland en daar kwam ze op stal bij Lennart Bos, waar destijds Kim Noorddijk als stalamazone werkte. Haar eerste wedstrijd was de VWF Prinsenstad Dressuur. “Grappig detail daarbij is dat Alive and Kicking daar tegen Jovian liep, net zoals nu bij haar internationale Grand Prix-debuut in Lier. Jovian won destijds, Alive and Kicking werd achtste. Nu in de Grand Prix is voor mij in ieder geval wel duidelijk welk paard het beste Grand Prix-paard geworden is.”

Kracht en charme van trekpaard fascineren Tim Lazaroms

De pas 21-jarige Tim Lazaroms heeft zijn hart helemaal verpand aan het trekpaard. Vorig jaar schitterde hij op de Nationale met een tweespan van Toon Brooijmans waarmee hij nationaal kampioen werd. Zelf heeft hij sinds een aantal jaren ook een eigen merrie: Roza van ‘t Slobbegoor, waarmee hij zich al eens in de kijker reed en zijn stal nog eens hoopt uit te breiden.

