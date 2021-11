Deze week… Bloedverversing bepaalt gezicht nieuwe tuigpaardjaargang

Drie tuigpaardhengsten, die in mei met dank aan een ruim aanwijzingsbeleid het voordeel van de twijfel kregen van de tuigpaardhengstenkeuringscommissie, werden afgelopen zaterdag ingeschreven als KWPN-stamboekhengst. Over promotie en progressie gesproken, dat hebben ze gemaakt! Drie hengsten die op basis van werkwilligheid en instelling – een punt dat in het jaar 2020 aan de cijferbalk is toegevoegd – het gezicht van de hengstenkeuringscommissie redden. Mede doordat drie ‘uitverkoren’ premiehengsten voortijdig bedankt moesten worden.

Wetende dat werkwilligheid en instelling, waarvoor de drie ingeschreven hengsten allen het hoogste punt op de cijferlijst ontvingen, niet omschreven is in het fokdoel, zorgde die waardering wel voor de nodige punten voor de inschrijving. De progressie die ze in het werk maakten met de ad interim aangestelde trainingsleider Robbie van Dijk, is de redding voor de jury geweest. Van Dijk leek een onmogelijke opdracht aanvaard te hebben. Maar met zijn kennis en kunde en de instelling en werklust van de hengsten, was er nog de lust om te leren en te presteren.

Kevin Jochems durft vooruit te kijken naar WB-finale

“Ik had al gehoord dat het een mooi concours was. Maar zo mooi…” Ook tijdens de tweede Wereldbeker-kwalificatiewedstrijd van het seizoen weet de Oranje international Kevin Jochems punten te verzamelen. En pioneert hij na winst in Oslo en een zevende in Lyon richting de finale in Leipzig. “Het komt op deze manier wel dichterbij.”

Thamar Zweistra hoopt dat WB-finale gaat lukken

Al twee keer ging de Wereldbekerfinale aan Thamar Zweistra’s neus voorbij. In 2020 kwalificeerde ze zich, maar werd de finale gecanceld vanwege de uitbraak van de coronapandemie. In 2021 kwalificeerde ze zich opnieuw, maar werd de finale op het laatste moment afgeblazen door de uitbraak van rhino. “Nu moet het toch een keer echt gaan lukken”, zegt Zweistra, die haar pijlen heeft gericht op de finale in Leipzig volgend jaar april, lachend. In Lyon liep haar hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) één van zijn beste Küren ooit en kon het duo een mooi aantal Wereldbekerpunten bijschrijven.

Belg Dries Degrieck maakt indruk in eerste WB-menwedstrijd

De Belg Dries Degrieck heeft in Lyon zijn visitekaartje afgegeven door de opwarmronde van de Wereldbekerkwalificatie te winnen en tweede te worden in de wedstrijd waarin de eerste Wereldbekerpunten verdeeld werden. De overwinning ging naar Boyd Exell, Koos de Ronde legde met zijn deels verjongde indoorspan beslag op de derde plaats.

NMK-merries op kop in IBOP Houten

De kwaliteit was hoog, afgelopen donderdag in de IBOP voor dressuurpaarden in Houten. Negentien (van de 28) paarden slaagden en maar liefst zes daarvan kregen meer dan 80 punten. Dertien werden direct elite en één keur. Fier aan kop van dit illustere gezelschap met 85 punten: NMK-merrie Ninvasion (Glock’s Toto jr x Damon Hill). Zij kreeg, onder amazone Cynthia Eggenkamp, onder andere 8,5-en voor haar gangen en een negen voor rijdbaarheid. “Ze heeft een abnormale instelling.”

