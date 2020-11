Deze week… Bloomberg verrassende topper KWPN VO dressuur

Vorig jaar werd het KWPN-najaarsverrichtingsonderzoek als pilot al teruggebracht naar 35 dagen en dit jaar werden de driejarige hengsten voor de eerste keer in drie weken (achttien dagen om precies te zijn) beoordeeld. Dat leverde tien goedgekeurde dressuurhengsten op, die allemaal met 80 punten of meer slaagden. De helft scoorde zelfs meer dan 85 punten. Als topper kwam de Duitse Bloomberg (v. Bon Coeur) uit de bus, hij kreeg van de jury 88,5 punten.

Het coronavirus zorgde ervoor dat dit voorjaar het gehele verrichtingsonderzoek uitviel. Van de jaargang 2020 op de hengstenkeuring zijn nu aan het eind van het jaar dus maar acht hengsten overgebleven. Twee van de tien ingeschreven hengsten stroomden namelijk via de presentatie onder het zadel in: My Blue Hors Santiano (v. Sezuan) en McLaren (v. Morricone I). Volgend jaar zijn derhalve overvolle onderzoeken te verwachten met flink wat overgebleven hengsten van de keuring 2020 en hengsten van de keuring 2021.

Drie hengsten ingeschreven na turbulent tuigpaardjaar

Na een turbulent tuigpaardhengstenkeuringsseizoen konden afgelopen zaterdag drie hengsten in deze fokrichting worden ingeschreven bij het KWPN. Het betreft het natuurtalent Macho (v. Indiana), die als een happy athlete een topprestatie neerzette, de over front, maat, extra voorbeengebruik en kleur (schimmel) beschikkende Magnifiek (v. Idol) en de bloedververser, de driekwart Hackney Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon).

Coronatijd: meer puppy’s én meer pony’s

Naast alles wat tegenzit, zijn er in coronatijd ook lichtpuntjes voor ondernemers in de hippische sector. Zo zien manegebedrijven veel nieuwe lesklanten aankloppen. Vooral jonge kinderen, maar ook volwassenen komen vaker lessen of melden zich als nieuw lid aan. Tegen de verwachting in blijven pensionklanten, en ook de vraag naar fijn te rijden paarden en pony’s neemt toe.

Gerco Schröder: ‘Deze periode komt niet eens zo ongelegen’

Het blijven moeilijke tijden. Voor iedereen, maar zeker voor de professionele paardensporters die door het wegvallen van de grote wedstrijden een belangrijk deel van hun inkomen in rook zien opgaan. Nieuwe lockdowns in vele Europese landen vergemakkelijken de zaken niet en plannen blijft moeilijk. In zo’n situatie doet een zege natuurlijk extra deugd. Gerco Schröder is dan ook opgetogen met zijn winst in Oldenburg op Glock’s Zaranza (v. Karandasj), al blijft de Twentenaar zoals gebruikelijk behoorlijk nuchter. “Ik heb op dit moment niet echt paarden voor de allergrootste concoursen, dus komt deze periode niet eens zo ongelegen.”

Heinz Meyer: ‘De fokkerij laat zich niet programmeren’

Veel publiek was er niet in de Holstenhallen voor de Holsteiner keuring dit jaar, maar toch klonk er een oorverdovend applaus op zaterdagmiddag. Niet voor een lofzang over het Holsteiner paard, maar juist voor kritische woorden. ‘Berichterstatter’ Heinz Meyer wond er geen doekjes om en benoemde alle pijnpunten van de Holsteiner fokkerij en de springpaardenfokkerij in het algemeen. Hij gaf de redactie van de Paardenkrant toestemming om zijn toespraak in het Nederlands te vertalen en op te nemen in de Paardenkrant van deze week.

