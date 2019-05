Deze week… Bondscoach mennen legt focus op paardenmateriaal

Ad Aarts vertolkte op de Royal Windsor Horse Show bij de landenwedstrijd voor het eerst zijn rol als bondscoach van de vierspannen paarden. Zijn menners lieten opnieuw zien waarom zij al jaren achtereen de ene teamwedstrijd na de andere winnen. Toch is er in de ogen van Aarts, die sinds begin van dit jaar bondscoach is van alle mendisciplines, nog voldoende ruimte voor verbetering. “We moeten blijven werken aan ons paardenmateriaal”, is de bondscoach van mening.

Na afloop van Windsor is de bondscoach positief gestemd. “Als we dit vasthouden doen we het goed, maar het is ook zaak dat we in het algemeen klassement omhoog gaan”, refereert Aarts naar de eindklassering van de Nederlanders in de diverse disciplines. Verder lezen over mennen kan nu al online.

KWPN verdrievoudigt inschrijfgeld Blom Cup

Het KWPN meldde begin mei in een persbericht dat de Blom Cup iets aangepast wordt. De finales worden nu georganiseerd op dezelfde dag als de NMK voor de springpaarden in Ermelo. Ook hoeft niet meer aan een bepaalde sportstand te worden voldaan en is het inschrijfgeld verhoogd. Het blijkt dat de verhoging bijna driehonderd procent telt en in het officiële uitvoeringsbesluit valt te lezen dat er een derde minder prijzengeld te winnen valt (bij de vijf-, zes,- en zevenjarigen) dan vorig jaar. De redactie van de Paardenkrant vroeg het KWPN en verschillende springruiters om een reactie.

Japke Heerschap: ‘Liever Grand Prix-paard dan goedgekeurde hengst’

Bij de naam Kramer gaat natuurlijk direct een belletje rinkelen, althans bij de springliefhebbers. Zo kwam topvererver Kannan (Voltaire x Nimmerdor) daar ter wereld en ook zijn neefje Kannan Jr. (Cornet Obolensky x Quick Star), kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, zag het levenslicht in Oud-Beijerland. De dressuurfokkerij van de ‘Fokker van het Jaar’ van 2016 is echter minder bekend. Dankzij dochter Japke Heerschap- Kramer komt ook die tak van de succesvolle familiefokkerij steeds meer in beeld.

Fantijn, Gardenia en Brandy smaakmakers op CH Doornspijk

Overvolle rubrieken (met smekende rijders op de wachtlijst) met nationale en regionale rijders, zorgden er afgelopen zaterdag voor dat de toeschouwers (fanatiek de uitslagen meeschrijvend) voor 10 euro prachtige tuigpaardsport kregen te zien in Doornspijk. Op een voetbalveld met een lommerrijke achtergrond zagen zij de lichtgevende schimmel Gardenia met ruime passen en front en de kleine Fantijn groots los door het lijf met een voorbeeldig achterbeengebruik winnen en bezorgde Brandy zijn rijdster Ineke Haarsma op weg naar het oranje lint de tranen in de ogen.

Terug in de tijd: het jaar 2001

2001 is een relatief rustig jaar: in het voorjaar geen concoursen en geen keuringen in verband met de MKZ-crisis. Een rel was er wel, en één van behoorlijke omvang. Na de KWPN Hengstenkeuring 2001 schreef Herman Seiger een ingezonden brief in De Paardenkrant over hengstenkeuringscommissielid Hans Horn, die volgens Seiger zijn eigen belangen onvoldoende scheidde van zijn functie.

