Deze week… Boyd Exell wint Wereldbeker voor dochter

Alle ogen waren dit weekend in Bordeaux gericht op Boyd Exell en Bram Chardon, favorieten voor de eindoverwinning in de Wereldbekerfinale voor vierspannen. In de eerste omloop werd meteen al duidelijk dat er meer kapers op de kust waren voor de eindoverwinning. Ondanks de felle strijd van de Nederlandse menners wist Boyd Exell op de tweede dag genadeloos toe te slaan en mocht hij voor de negende keer op de hoogste trede klimmen. Koos de Ronde en IJsbrand Chardon flankeerden de Australiër op het podium.

“Op deze overwinning lag veel druk. Ik heb dan wel het snelste team van de wereld, maar vorig jaar ging ik de fout in”, sprak Exell emotioneel na afloop van zijn overwinning. “Ook hebben mijn vrouw en ik de nodige zorgen, want onze dochter ligt in het ziekenhuis, maar het komt goed. Zij wilde graag dat ik won, dus deze overwinning is voor haar en mijn vrouw.”

‘Met of zonder bit is niet waar het om draait’

‘Het Bit, een dwangmiddel in de paardensport’, is het rapport waarmee Dier&Recht steun wil verzamelen voor haar nieuwste campagne. Meer dan 8.000 mensen hebben hun handtekening inmiddels gezet onder de petitie met de kop ‘Stop pijn en dwang in de paardensport!’. De beschuldigingen zijn niet mis en de foto’s niet fraai. Het lijkt de zoveelste poging om de paardensport zwart te maken, waarbij creatief omgegaan wordt met onderzoeksresultaten. Of is er een kern van waarheid waar de paardensport wel degelijk wat mee moet? De Paardenkrant legt fragmenten uit het onderzoek en het bijbehorende bericht voor aan twee paardentandartsen, een bitfitter en de KNHS.

Uniek paardendorp in Wellington in beeld

Een bezoekje aan het Winter Equestrian Festival in Wellington is en blijft een bijzondere gewaarwording. Of je nou voor het eerst komt of al vaker geweest bent, het paardendorp in Florida maakt diepe indruk en niet alleen wegens de luxueuze stallengebouwen. Met ruim 2.300 stallen op het concoursterrein, 6.500 deelnemende paarden, veel van de beste ruiters ter wereld, elke zaterdagavond een spectaculaire Grote Prijs, zo’n twaalf miljoen euro aan prijzengeld en een slordige 250.000 bezoekers heeft het twaalf weken durende WEF echt een unieke plek op de mondiale concoursagenda ingenomen. Fotografe Esther van Putten was een weekje op bezoek in Wellington en maakte een fotoverslag van het WEF-concoursterrein op het Palm Beach International Equestrian Center en van wat typische Wellington-stallen.

Familie Van Gestel gaat voor paarden zoals Jardonnay

“We hebben een heel mooie week gehad in Den Bosch”, begint springpaardfokker René van Gestel zijn verhaal. Samen met zijn ouders staat hij aan de basis van twee aangewezen springhengsten, bijna volle broers: de donkerbruine Mr Obolensky VG (Cornet Obolensky x Lux) en de schimmel Mr Cornet (Cornet Obolensky x Lux). Daarnaast genoten ze ook van hun eerste goedgekeurde hengst: keuringskampioen van 2017 Jardonnay VDL. Een hengst die aansluit bij hun doel als fokkers. “We willen graag paarden fokken zoals Jardonnay: met een mooi exterieur en uitstraling, die vooral goed presteren in de sport.”

Welsh-hengst Woldberg’s Rossini kwam, zag en overwon

Of het al eens eerder gebeurd is, was een vraag waar zo snel geen antwoord op gevonden werd, maar een unieke prestatie is het zeker. Net als vorig jaar werd de inmiddels zevenjarige Woldberg’s Rossini uitgeroepen tot algemeen dagkampioen van de NWPCS Hengstenkeuring, nadat hij eerder al het sectiekampioenschap op zijn naam wist te schrijven. “Hij is al heel mooi op stand, maar als hij dan begint te bewegen…”, aldus juryvoorzitter Elbert Koelewijn enthousiast over de stoere vos van K. Morren uit Oosterwolde.

