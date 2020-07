Deze week… Bram Chardon: ‘Nogal wat haken en ogen aan WK’

Nadat het WK vierspannen in Kronenberg door de coronacrisis werd afgeblazen, rekende Bram Chardon niet meer op een WK in eigen land. Hij reageert gematigd enthousiast op het nieuws dat Driving Valkenswaard International de handschoen heeft opgepakt en het WK organiseert op het terrein van titelverdediger Boyd Exell: “Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan”, begint Chardon zijn verhaal.

“Het is voor het eerst dat een WK vierspannen niet op neutraal terrein gereden wordt”, stelt de regerend Europees kampioen. “Voor sommige andere rijders zal dit geen punt zijn, want die gaan niet de directe strijd met Boyd aan om de medailles. Zij zien het als mooie wedstrijd en dat is het natuurlijk ook. Maar de rijders die echt strijden om het goud hebben hier serieuze vraagtekens bij.”

Glock’s Toto jr maakt hooggespannen verwachtingen waar

Reikhalzend werd er uitgekeken naar het debuut der debuten: de eerste start van Glock’s Toto jr (Totilas x Desperados) op het allerhoogste dressuurniveau, de Grand Prix. In relatieve stilte – Edward Gal vulde met de zwarte hengst een ‘gat’ op de startlijst – was het afgelopen weekend dan echt zover. In Schijndel bij Manege de Molenheide piaffeerde en passageerde het zwarte talent naar bijna 80%. “Het was wel een beetje aftasten zo voor de eerste keer en her en der is het nog wat groenig, maar dat is niet zo gek natuurlijk”, aldus Edward Gal. Het eind lijkt qua score dus nog niet in zicht.

Johnny Pals en Fernando gaan voor het NK

Geen kruid was er zondag gewassen tegen Johnny Pals en Fernando (v. For Pleasure) in de Grote Prijs van Bonheiden. “Ik denk dat ‘ie nooit beter sprong. Hij is gewoon in de vorm van z’n leven”, zegt Pals. “Ik heb nooit een beter paard gehad, het paard van m’n leven zeg maar. Hij is gewoon een fenomeen. En op z’n veertiende is hij nog altijd fris en erg fit. Ik start altijd met de ambitie om het zo goed mogelijk te doen. Maar misschien moet het dit keer toch eens gaan lukken om het podium te halen op het NK.”

Wie wil zich op het NHC vestigen?

‘Over twee jaar moet het Nationaal Hippisch Centrum zichzelf bedruipen.’ Dat was de boodschap van algemeen directeur Theo Fledderus en zijn collega, financieel directeur Theo van der Meulen, zo’n zes maanden geleden in de Paardenkrant. De oplossing werd gezocht in het beter vullen van de evenementenkalender, ook in de daluren. Dat bleek nog lastiger dan gedacht, de coronacrisis deed de rest. Ledenraad en bestuur vroegen om een onderzoek naar de mogelijkheden om het centrum wél rendabel te krijgen. Oftewel: wie komt er naar Ermelo?

Concoursorganisaties reageren op brief KNHS omtrent aangespannen sport

Concoursorganisaties spelen, ongevraagd, een belangrijke rol in de situatie die is ontstaan in de aangespannen sport in Nederland. In een tweede brief aan concoursorganisaties, die de KNHS maandagavond 6 juli verstuurde, maakt de bond duidelijk hoe zij aankijkt tegen wedstrijden die niet onder de vlag van de KNHS georganiseerd worden. De Paardenkrant vroeg drie organisatoren naar hun reactie op deze brief en de nu ontstane situatie.

