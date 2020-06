Deze week… Breekpunt in Nederlandse paardensport: verenigingen aangespannen sport weg bij KNHS

Alle goede bedoelingen, lijmpogingen en constructieve gesprekken hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Na de VERT hebben nu ook de besturen van de Vereniging Hackneyrijders Nederland (VHN) en de Vereniging het Friese Tuigpaard (VFT) te kennen gegeven dat ze hun eigen weg willen gaan, los van de KNHS. Het einde van een tijdperk.

De beslissing om op te stappen lijkt snel genomen, door de twee verenigingen voor de aangespannen sport (VHN en VFT) die tot voor kort nog bij de KNHS aangesloten waren. Maar er ging wel het een en ander aan vooraf. Deze week komen de verschillende partijen aan het woord in de Paardenkrant.

Grote poel springtalenten staat te trappelen

Met het wegvallen van de wedstrijden heeft Edwin Hoogenraat, bondscoach springen bij de pony’s en children, de uitdagende taak zijn pupillen gemotiveerd te houden en hun talenten op alternatieve wijze verder te ontwikkelen. Hij hoopt dat het resultaat van zijn inzet gedurende de tweede helft van het buitenseizoen getoond kan worden. De lockdown was even wennen voor de bondscoach. “De eerste twee, drie weken overkomt je zoveel dat je niet precies weet hoe je daar mee om moet gaan. Op een gegeven moment heb ik van al mijn ruiters gevraagd om tien video’s van hun winterseizoen naar mij toe te sturen. Dat hebben ze ook allemaal gedaan. Die heb ik allemaal bekeken en daarna heb ik de ruiters individueel gebeld om door te nemen wat mij was opgevallen in de video’s. Want geloof me, als je tien concoursvideo’s van een ruiter ziet, dan gaan er dingen opvallen.” Een hele klus voor Hoogenraat. “Ik heb zeventien ruiters die ik in de gaten houd, dus je hebt het over 170 video’s. Dat was best veel, maar dat was niet erg, ik deed het graag.”

Arie Yom-Tov betaalt extra jeugd EK’s uit eigen zak

Bijna alle nationale en internationale wedstrijden en kampioenschappen deze zomer zijn van de kalender geschrapt door de uitbraak van het coronavirus. Enkele kampioenschappen hielden echter stand op de kalender. Het EK voor children en U25 in het Hongaarse Pilisjászfalu, nabij Boedapest is er daar één van. En begin mei gaf organisator en ondernemer Arie Yom-Tov al te kennen graag de afgelaste EK’s voor de pony’s (Polen) en junioren en young riders (Engeland) over te willen nemen en inmiddels is dat na wekenlang overleggen met de FEI ook gelukt. Om alles veilig te laten verlopen, worden de jeugd EK’s nu gespreid over drie weken verreden, omdat er niet te veel mensen en maximaal 120 paarden tegelijkertijd op het terrein aanwezig mogen zijn. Dit zorgde wel voor wat logistieke uitdagen. “Maar die uitdagingen ga ik graag aan”, aldus Yom-Tov. “Een langer kampioenschap, betekent ook meer kosten. Maar nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, moeten we gaan denken in oplossingen. Dat houdt in dat we ons strikt aan alle regels moeten houden. En voor al die extra kosten sta ik graag in, uit liefde voor de sport.”

Legendarische schimmelmerrie Larthago laat ongekende nafok achter

Ze ging er altijd voor en maakte zelden een fout in het parcours, hoe hoog ook. De legendarische preferente-prestatie-sportmerrie Larthago (v. Carthago) was in de sport al een fenomeen, eerst onder Koen Leemans en vervolgens tot en met het 1,50 m. met Mathijs van Asten. Maar misschien maakte ze in de fokkerij nog wel meer naam. Ze bracht negen internationale springpaarden en vijf goedgekeurde zonen, waaronder Harley VDL en Casago I en II. Voor eigenaar Tinus van der Bruggen de kip met de gouden eieren, maar zeker ook een merrie met een gouden karakter die zelfs zijn vrouw het vertrouwen in paarden bracht. Onlangs liet Larthago het leven op 27-jarige leeftijd.

Stortvloed aan veulenveilingen biedt vooral kansen

De ene veulenveiling is nog niet aangekondigd of de volgende dient zich al weer aan. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de veulenveilingen als paddenstoelen uit de grond schieten. De Paardenkrant sprak over deze ontwikkeling met Henk Nijhof sr. en Herman Verhagen, heren met jarenlange veulenveiling ervaring, en met Sannah Angenent en Chris de Heer, die beiden met nieuwe veilingen het strijdtoneel betreden. Over één ding zijn ze het alle vier eens: de veilingen bieden volop kansen voor de fokkers!

