Deze week… Bruynseels: de teleurstelling voorbij

Een grote ontgoocheling was het voor Niels Bruynseels toen hij met Delux van T&L (v. Toulon) moest afmelden voor het EK in Rotterdam. Hij juichte en vierde mee toen het team die gouden medaille te pakken kreeg. Maar het besef dat hij ook op dat podium had kunnen staan, deed ongetwijfeld een beetje pijn. Op de Brussels Stephex Masters liet de Belg met Gancia de Muze (v. Malito de Rêve) de teleurstelling achter zich.

“Het is de droom van elke ruiter om een Rolex-Grand Prix te winnen. Voor Gancia is dit de vierde. En ik reed niet eens mijn beste barrage”, zegt Bruynseels. “Ik heb de rit van Harrie gezien en toen wist ik al dat ik sneller kon zijn zonder overdreven risico te nemen.” Verder lezen over de Stephex Masters in Brussel kan nu al online.

Teleurstelling voor Lips na mislopen EK-medaille

“Ik heb er slecht van geslapen. De gevolgen van een balkje waren groot deze keer. Op een EK zijn drie prijzen te vergeven: goud, zilver en brons, daar ga je voor. De kans was nu groot dat ik daarbij zat, dan is het heel zuur dat dat net niet lukt”, vertelt Tim Lips daags na het EK Eventing waar hij knap zesde werd met Bayro. Met dit resultaat heeft hij in elk geval een individuele kwalificatie voor Nederland zeker gesteld.

Dubbel voor Veldhuis en Van Opbergen

Zowel in de springpiste als tussen de witte hekjes keerde afgelopen weekend na de Hippiade één deelnemer met twee gouden medailles huiswaarts. In de springrichting slaagde Steven Veldhuis (foto met Grandia’s Elima) in zijn missie: hij werd kampioen in het Z én het ZZ-Z en in de dressuurrichting was deze eer weggelegd voor Joyce van Opbergen. Zij pakte het goud in het M2 en ZZ-Licht.

Amerikaanse mentaliteit helpt De Graaf droom verwezenlijken

Sinds kort mag Esther de Graaf uit Loosdrecht zichzelf officieel Grand Prix-amazone noemen. Daarmee verwezenlijkte de 36-jarige amazone een lang gekoesterde meisjesdroom. “Het waren nog geen 70%-scores en er is genoeg te verbeteren, maar ik ben er toch wel heel trots op dat ik met mijn negentienjarige paard en mijn eigen onervarenheid op dit niveau nu officieel Grand Prix ben”, aldus De Graaf, die als jong meisje nooit wedstrijden heeft gereden.

Dertienjarige Benita na elf jaar weer kampioen voor dresseerkar

In 2008 won de toen tweejarige schimmelmerrie Benita (Larix x Nando) met eigenaar Gerrit Bonestroo uit Oosterwolde in de kar al het kampioenschap voor de dresseerkar. Afgelopen zaterdag, elf jaar later, haalde ze de titel wederom binnen, echter nu met de buurjongen en de Young Breeder, scholier Wilbert van Lente, in de kar. Vorig jaar kregen ze brons en nu werd het goud!

Shetlandmerrie Hayke van de Pancras maakt verwachting waar

Hayke van de Pancras (v. Shadow van de Biezenbeemd), de vijfjarige kleine maats vosmerrie, was afgelopen zaterdag de topper op de fokdag en Shetlandpremiekeuring van fokvereniging West-Zuid-Holland. De schitterende, rastypische merrie is gefokt door en eigendom van Peter en Marian Schoordijk te Rockanje.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder ophttp://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »