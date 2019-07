Deze week… Children en young riders maken stevige vuist op EK

Met twee maal team goud en individueel een zilveren en bronzen medaille gaan de Europese kampioenschappen springen voor de jeugd in De Wolden de boeken in als de meest succesvolle sinds jaren. Lof komt niet alleen de Oranje-jeugd toe, ook de organisatie werd alom geprezen.

Onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat piekte het Nederlandse children-team als eerste in de landenwedstrijd. Emma Bocken, Jorinde Dolfijn en Finn Boerekamp legden beide omlopen én het barrageparcours foutloos af. EK-debutant Thijmen Vos had even nodig om in het ritme te komen, maar herpakte zich prima. Het sterk springende Duitse team dolf het onderspit in de barrage en werd tweede, voor Groot-Brittannië. Met de eerste medaille in de geschiedenis van de Nederlandse children-klasse op zak, was de toon op eigen bodem gezet. Verder lezen over het EK springen en eventing voor de jeugd kan nu al online.

Esra de Ruiter: ‘Mijn ogen zijn net een Efteling-attractie’

Esra de Ruiter (24) was heel actief in de dressuursport. Daarnaast volgde ze een studie diergeneeskunde en presenteerde ze het YouTube-kanaal Paardenpraat TV. Totdat ze met een paard ten val kwam. Door die val heeft ze blijvend hersenletsel, waardoor ze de rechterkant van

haar lichaam niet goed kan gebruiken en heel slecht zicht heeft. Toch weerhield dat haar er niet van weer in het zadel te kruipen. Naast starten bij de paradressuur heeft ze nu zelfs nieuwe doelen gesteld bij de Subtop en kwam ze afgelopen weekend aan de start in het ZZ-Zwaar in Nieuw en Sint Joosland.

Doorzettingsvermogen loont voor Greve en Zypria

‘Ik heb er ééntje voor je, die wandelt over Aken heen.’ Bijna drie-en-half jaar na dato wordt die belofte van Joop Aaldering aan het adres van Willem Greve misschien wel ingelost. Wat tussen pot en pint ter sprake kwam, krijgt ineens serieuze vorm wanneer Greve en Zypria (v. Canturo) door Rob Ehrens afgevaardigd worden voor deelname aan Aken. Voor Greve een jongensdroom. Al ging die gepaard met de nodige bloed, zweet en tranen.

Nieuwe KWPN-man Ralph van Venrooij wil zichtbaar en benaderbaar zijn

Na meerdere gespreksrondes en een assessment stonden alle seinen op groen: Ralph van Venrooij (38) treedt per 1 september bij het KWPN in dienst als hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum. Een bekend gezicht in een voor hem geheel nieuwe, complexe rol. Wat beweegt Van Venrooij?

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »