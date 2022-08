Deze week… Cizandro preferent op Tuigpaardendag 2.0

Nadat bleek dat de Nationale Tuigpaardendag niet meer gehouden kon worden zoals de liefhebbers het gewend waren, ging de werkgroep van deze dag op zoek naar een nieuwe locatie voor de 37e Tuigpaardendag. Dat die werkgroep daar dubbel en dwars in is geslaagd bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren bleek afgelopen donderdag. Aangezien door de warmte dit evenement ook nog met vijf dagen werd uitgesteld, werd nog maar eens benadrukt dat deze groep liefhebbers beschikt over uitzonderlijk veel doorzettingsvermogen, flexibiliteit en wilskracht. Eén van de absolute hoogtepunten op deze Nationale Tuigpaardendag 2.0 was de preferentverklaring van de tuigpaardhengst Cizandro.

Hoewel de Nationale Tuigpaardendag 2022 op een doordeweeks dag gehouden werd en waarschijnlijk niet iedereen een vrije dag meer kon regelen bij de werkgever, was het langs de baan en op de tribunes goed gevuld. De sfeer, aankleding en het algehele verloop brachten alles tot een ‘ouderwets’ gezellig tuigpaardenfeest.

Lees alles over de Nationale Tuigpaardendag in de Paardenkrant van deze week. Aan bod komt onder meer hoe Henk Hammers geschiedenis schrijft in de Finale der Nationale en hoe tuigpaardmerrie Owandra in voetsporen treedt van haar moeder Uwandra.

Topprestaties voor Nederlandse jeugdmenners op EK

Het Nederlandse team jeugdmenners heeft in Hongarije de gouden medaille veroverd op het FEI Europees Kampioenschap jeugdmennen. Onder leiding van chef d’equipe Hans Zumbrink ging Oranje na de dressuur al aan de leiding en stond deze plek niet meer af. Er gingen ook vijf individuele medailles mee naar Nederland. Goud was er voor Renate Provoost en Jorn van Olst, Brent Janssen won knap zilver en Lisanne van Meerten en Anouk de Haas wonnen brons.

Lees het verslag van het EK jeugdmennen deze week in de Paardenkrant.

Hippiade springen: ‘Veranderingen samen verder uitwerken’

De hoogste springklassen van de Hippiade 2022 zijn verreden. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan de DE-pony’s, 1,10 en 1,20 m., en op zondag volgden de paarden over 1,30 m., 1,35 m. en voor het eerst ook 1,40 m. Mede door de overgang naar de nieuwe klasse-indeling en de nieuwe programma-opzet viel de deelname (en het resultaat) hier en daar wat tegen. Maar dat maakte de kampioenen niet minder stralend.

Z2-Goud voor Miranda Rongen: ‘Het was echt nog even spannend’

Miranda Rongen ging er op de Hippiade in de klasse Z2 met de overwinning vandoor met de zevenjarige Kir Royaal (v. Desperado). Na de eerste proef stond ze bovenaan en in de Kür eindigde ze net op de tweede plaats. “Het was nog wel even spannend, want de uitslag zit echt wel dicht bij elkaar”, vertelt de amazone, die afgelopen indoorseizoen KNHS-goud won in het Z1 en deze keer de titel pakte in het Z2.

Lees meer over de Hippiade in de Paardenkrant van deze week.

‘Kennis over voortplanting belangrijk voor serieuze fokkers’

Wat zou een fokker eigenlijk écht moeten weten over de voortplanting bij paarden? En wat gebeurt er precies voordat het buisje sperma voor Kunstmatige Inseminatie (KI) bij een merrie wordt afgeleverd? Dierenarts en voortplantingsspecialist Paul de Vries vertelt het deze week in de Paardenkrant.

