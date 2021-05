Deze week… Classificatie paradressuur toe aan een review?

Hoe gehandicapt ben je eigenlijk, als je 70% scoort in de Lichte Tour? Een vraag die zelden hardop uitgesproken wordt, maar die we toch maar eens stellen. Gepraat wordt er namelijk wel, over dit onderwerp. Adrianne van Waardenberg, teammanager paradressuur, vindt dat je voorzichtig moet zijn. “We voldoen aan de uitgebreide FEI-regels en moeten oppassen met het vellen van een oordeel over een fysieke beperking die je aan de buitenkant niet ziet.”

De paradressuur groeit in Nederland. Het paralympisch kader telt volgens de KNHS-website momenteel negen leden, maar de lijst met potentiële kandidaten is langer. Zo scoorde Britney de Jong, nieuwkomer in de paradressuur, onlangs 76,295% in Waregem (grade 5). Ook Melissa Janssen maakte daar haar internationale debuut, waarbij ze kort voor de wedstrijd te horen kreeg dat ze in grade 4 moest rijden. Even schrikken, want in Nederland was ze ingedeeld in grade 3, en daar hoort toch echt een andere proef bij. Hoe zit het eigenlijk met die classificatie? En is het niet vreemd dat een amazone als Britney – evenals Sanne Voets en Frank Hosmar trouwens – heel goed meedoet in de Lichte Tour, maar ook in aanmerking komt om deel te nemen aan paradressuurwedstrijden? De Paardenkrant dook erin en geeft verschillende betrokkenen het woord.

Fotopagina: Tuigpaardhengstenkeuring in andere setting

Door alle toestanden rondom de coronapandemie en later het rhinovirus, werd de KWPN-tuigpaardhengstenkeuring twee keer verplaatst. In februari op de ‘gewone’ – gestreamde – hengstenkeuring ontbraken de tuigpaarden, ze kregen hun eigen keuring in april. Toen rhino echter de kop opstak, werd wederom uitgeweken naar een andere datum. Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Via kwpn.tv was voor de liefhebbers alles goed te volgen. Twaalf van de 34 aangeboden hengsten doorstonden de toets der kritiek en werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Drie van hen ontvingen daarnaast een premie. Paardenkrant-fotograaf Melanie Brevink-van Dijk volgde alles live vanaf de kant en legde de dag vast in beeld.

Vraag-antwoordpagina over droes

Om de ziekte droes en de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen bij paardenhouders en dierenartsen organiseerden Royal GD en MSD Animal Health de Droes Awareness Week. Onderdeel daarvan was een webinar over droes in de studio van Paardenkrant-Horses.nl, die door ruim duizend geïnteresseerden werd gevolgd. Prof. dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, dr. Kees van Maanen, veterinair microbioloog van Royal GD en dr. Toine Cruijsen, dierenarts verbonden aan MSD Animal Health Benelux, deelden daarin hun kennis. In de Paardenkrant van deze week een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Ampère is nog steeds de koning van zijn jaargang

Ampère is zo’n hengst waarvan je verwacht dat hij in zijn eerste jaren enorme aantallen merries heeft gedekt. Volgens de KWPN-database zijn er 503 nakomelingen geregistreerd. Dat lijkt misschien weinig, maar Ampère dekte ook maar twee jaar in Nederland. Toch lopen er uit die eerste jaargangen (2009 en 2010) vijf paarden in de Grand Prix en tien paarden in de Lichte Tour. Op de HorseTelex B-ranking voor dressuurhengsten staat Ampère al vanaf begin 2021 bovenaan, voor Apache en Bordeaux.

Governance-rapport KFPS blijft geheim

Het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) heeft zondag 9 mei een samenvatting van het governancerapport gepubliceerd. Het rapport zelf blijft vertrouwelijk. De ledenraad mocht het inzien, maar moest een geheimhoudingsverklaring tekenen. Wat er zo explosief is aan het volledige rapport, blijft onduidelijk. De vrijgegeven samenvatting benadrukt vooral dat zowel hengstenkeuringsjury als ledenraad en bestuur zich aan de reglementen hebben gehouden.

