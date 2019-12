Deze week … Cornet Obolensky heerst op eerste springdagen

Met vijf aangewezen zonen en via zijn zoon Comme il faut nog eens drie kleinzonen was Cornet Obolensky (v. Clinton) zeer bepalend op de eerste vier springdagen van de eerste bezichtiging van het KWPN. Onder hen bevonden zich tevens de toppers.

Vorige week (dinsdag tot en met zaterdag) werden in totaal 41 van de 91 voorgestelde hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Verder lezen over de eerste vier springdagen van de eerste bezichtiging kan al online.

Bart Lips: ‘Rust en discipline belangrijk in opleiding’

Met zes paarden trekt springruiter Bart Lips ten strijde in de Blom Hengstencompetitie en niet zonder succes. Vorige week maandag op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender schreef hij met de talentvolle Casago II de hoogste klasse op zijn naam. Daarnaast werd hij met Elon van Beek Z zesde. Verder startte hij I am Codex, Jubel ES, Elfra van Beek Z en Kaiden in diverse rubrieken. Hoewel hij de hengsten zo goed mogelijk voorbereidt, zit er wel veel druk op. “Er wordt veel verwacht van de jonge hengsten, maar ze mogen ook wel een keer een foutje maken. Het zijn nu eenmaal geen machines”, aldus de ruiter.

Annabel Rootveld: ‘Er is maar één weg en die gaat vooruit!’

Hoewel Annabel Rootveld opgroeide in een paardengezin, was vrijwel direct vanaf het begin duidelijk dat ze haar dromen wilde nastreven en haar eigen geld wilde verdienen. Ze wuifde alle vooroordelen weg en zette alles op alles om haar eigen stal draaiende te krijgen. “Ik kies misschien niet altijd voor de makkelijkste weg, maar dit is wat ik leuk vind. Wat de rest van de wereld daar van vindt, houdt mij niet tegen.” Die instelling zorgt ervoor dat ze op succesvolle wijze Rootveld Dressage runt en in de wedstrijden actief is met jongere paarden en op Subtop-niveau.

Olaf Visser: ‘Kwaliteit leveren op een kleinschalige manier’

Op je negentiende verliefd worden op een veulentje en vier jaar later ditzelfde paard op stal hebben met een officiële dekvergunning van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Het overkwam de inmiddels 24-jarige Merle Veurink en haar dertigjarige vriend Olaf Visser met Zweitse fan Pier’s-Hiem (Loadewyk 431 x Beart 411). Het veulentje van toen gaat sinds drie weken door het leven als Waander 512 en zorgt voor een nieuwe fase in het leven van het jonge koppel

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »