Deze week… De jacht op de Olympische tickets is geopend

Hermès N.O.P. meldde zich onder Dinja van Liere op CDI Aken eind maart al terug aan het Nederlandse dressuurfront en afgelopen weekend werd de jacht op de drie (plus een reserve) te vergeven olympische tickets voortgezet met het geslaagde debuut van Hans Peter Minderhoud en Glock’s Toto Jr. Spannende tijden breken aan en dat zorgt ook voor wat onrust in de Nederlandse dressuurtop.

In Oosterbeek lag het plan er al langer, maar de buitenwereld kreeg pas half maart mee dat Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. een gooi zou gaan doen naar een olympisch ticket. Toen stond de combinatie ‘opeens’ op de masterlist van CDI Aken. Een week na Aken werd het FEI-paspoort van Toto Jr. weer geactiveerd en afgelopen weekend maakte de dertienjarige hengst in Tolbert zijn debuut onder Hans Peter Minderhoud. Met scores van 73,544% in de Grand Prix en 73,766% in de Spécial behoort het nieuwe duo direct tot de kanshebbers voor Parijs.

Al een poosje

“Hans Peter zit er al een poosje op”, zegt Glock-trainer Nicole Werner. “Precies moet je me er niet op vastpinnen, maar het is zeker niet zo dat we dit gisteren bedacht hebben. Ik heb eerder gezegd dat het de ambitie is om met twee Glock-ruiters in Parijs te staan en daarvoor willen we alle opties benutten en ook de kansen spreiden.”

Werner is tevreden over de proeven in Tolbert. “Ja, er kunnen nog zat dingen beter, maar het zou ook niet goed zijn als we nu alles al voor elkaar hadden. Dan zouden we te vroeg pieken. Ik vond Toto in de Spécial nog beter dan in de Grand Prix en we gaan er alles aan doen om elk concours de score te verbeteren en dan op precies het juiste moment te pieken.”

Werner: ‘Hans Peter én Edward zijn super gemotiveerd’

Team Glock hoef je niets te leren over hoe de dressuurwereld in elkaar steekt. Met een goed uitgedacht plan zijn Nicole Werner, Hans Peter Minderhoud en Edward Gal begonnen aan dit olympische jaar. “We hebben een plan bedacht en daar houden we ons aan”, zegt Nicole Werner, die afgelopen vrijdag 56 werd. Om eraan toe te voegen: “We worden er alle drie niet jonger op, dus als het nog een keer moet gebeuren: dan nu.”

Nicole Werner en Edward Gal (nog te voet en met spijkerbroek in Tolbert) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Negentienjarige Rokfeller beleeft legendarische start GCT-seizoen

Het Global Champions circuit van 2024 begon in februari in Doha en kwam de afgelopen twee weken goed op stoom in Miami en Mexico City. Na drie wedstrijden is er één verhaal dat eruit springt: de opmerkelijke resultaten van de negentienjarige Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe). De hengst staat na drie top tien klasseringen in evenzoveel GCT’s fier bovenaan het klassement met zijn Spaanse ruiter Eduardo Alvarez Aznar.

Eduardo Alvarez Aznar en Rokfeller de Pleville Bois Margot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Patrick van der Meer: ‘Nuttig dat we nu de baan ingaan’

Bondscoach Patrick van der Meer heeft de afgelopen weken twee vinkjes kunnen zetten achter combinaties die mogelijk in aanmerking komen voor de Olympische Spelen in Parijs. Eentje achter Dinja van Liere met Hermès die terugkeerden in Aken met 75,522% in de Grand Prix en 71,447% in de Spécial. Een andere achter een combinatie die in januari nog niet in beeld was en dus nog niet op de toen gepubliceerde longlist stond en er nu met potlood bijgeschreven is: Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr.

“We hebben nog wel even tot Parijs, maar het is zeker nuttig dat we nu de baan ingaan”, zegt de bondscoach, die positief gestemd is na de terugkeer van Hermès en het debuut van Minderhoud en Toto Jr. “We zijn er nog niet, maar ik vind wel dat het de goede kant opgaat en de groep waaruit we kunnen kiezen is nu al breder. Dit laat ook zien hoe snel het kwartje de andere kant op kan vallen.”

Slagter dubbel nul in drukbezette GP Compiègne

Het CSI3* in het Franse Compiègne herbergde afgelopen weekend heel wat goede resultaten voor de royale Nederlandse delegatie die naar het zuiden afreisde. Zo was er onder meer de tweede plaats in het 1,40 m. voor Lars Luster op Karlotte DDH (v. Emerald). In de Grote Prijs maakten de Fransen de dienst uit. Titouan Schumacher won voor Marc Dilasser. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Amanda Slagter en Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue). Zij namen de achtste positie in.

Met Yasmin Westerink heeft de Nederlandse dressuurjeugd weer een echte topper

Vorig jaar ging het Nederlandse juniorenteam voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal naar huis van het Europees kampioenschap in Kronberg. Dit jaar is het seizoen hoopvol begonnen met weer een echte topper voor Nederland: Yasmin Westerink met Amphytrion (v. Ampère). De combinatie won drie keer in Tolbert, de eerste observatiewedstrijd richting het EK. In de Landenproef zelfs met 75%.

Bij de young riders was Micky Schelstraete met de merrie Venicia OLD drie keer de beste Nederlandse combinatie en Marten Luiten won in Tolbert met Fynona (v. Ampère) zowel de Intermédiaire II (Landenproef) als de Kür met respectievelijk 72,2555% en 75,02%, in de U25 Grand Prix werd Luiten tweede met 71,624%. In die proef meldde Sophie Reef zich met EDS-veilingtopper Charming Lady (v. Painted Black) weer aan het front.

De eerste observatie voor de ponyruiters verliep teleurstellend met de afwezigheid van de Nederlandse ponytop. Bondscoach Loes Corsel maakt zich nog niet zo’n zorgen: “We hebben een aantal onvoorziene omstandigheden onder andere met Sophie van der Steen. First Hummer had een infectie en is daarvoor behandeld, daarom was hij er niet bij in Tolbert. Sissi Gijssen had domme pech met het bloed. We gaan gewoon met goede moed door en houden de kop ervoor, gewoon doorwerken en ik vind Feline Niessen een mooi voorbeeld van: ‘geef nooit op’. Zij heeft echt sprongen gemaakt en doet het heel goed na een wat mindere periode.”

De Nederlandse children deden goede zaken in Tolbert. “Daar was ik heel tevreden mee”, zegt bondscoach Loes Corsel over de prestaties van Britt Kikkert, Esmae Niessen en de debuterende Bo Leijten.

Van der Goes goed op weg met ‘Freek en Ed’

In de twee zwaarste klassen van de North Holland Horse Trials afgelopen weekend was Willemina van der Goes met afstand de beste Nederlandse deelnemer. Met Lancelot (roepnaam Freek) werd ze achtste in de CCI3*-S, met good old Ekino (Ed) behaalde de zestiende plek in de CCI4*-S.

Stichting Jeugdmennen zet koers richting jeugd-EK

Op de internationale openingswedstrijd van het buitenseizoen in Exloo eindigden opvallend veel jeugdmenners vooraan in het klassement van de tweesterrenrubrieken. Nederland beschikt over veel jonge talenten. De recent opgerichte Stichting Jeugdmennen stimuleert en begeleidt deze ruwe diamanten richting het EK Jeugdmennen in Zweden dat deze zomer plaatsvindt en vult daarmee een leemte in de begeleiding op. Initiatiefnemer Bram Chardon: “Menners kunnen nu van nul naar honderd begeleid worden.”

En verder:

In beeld: Aanlevering en zadeltest KWPN-voorjaarsverrichtingsonderzoek

Steeds betere kwaliteit op hengstenkeuring NMPRS

Sport in de hoofdrol bij Haflingers van Astrid Wensink

Egbert Schep: ‘Laten we de ruiters die de paarden opleiden vooral steunen’

