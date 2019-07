Deze week… De Ronde slaat opnieuw slag op uitgedund NK

Het verschijnsel van het ontbreken van de top op een NK lijkt zich bij het vierspannen mennen door te trekken. Twee toppers, vader en zoon Chardon, lieten vorig jaar al verstek gaan en waren ook afgelopen weekend in Beekbergen niet van de partij. Een ander teamlid dat al jaren van vaste waarde is, Koos de Ronde, verscheen wel aan de start. Dat hij zou winnen, stond al bijna vast waardoor een spannende strijd om de nationale titel uitbleef.

Ondanks dat de titelstrijd weinig spanning opleverde en het deelnemersveld van het NK flink uitgedund was, kijkt bondscoach Ad Aarts positief terug op afgelopen weekend. “Het NK was eigenlijk een bevestiging van wat ik al wist. Hoewel Bram en IJsbrand er niet waren is het mooi om te zien hoe Mark (Weusthof, red.) en Peter (de Ronde, red.) er internationaal voor staan. Mark liet zien internationaal goed mee te draaien en Peter reed een heel goede marathon.” Verder lezen over het NK mennen kan nu al online.

Pettersson: ‘Mijn verleden heb ik, de toekomst ga ik maken’

Vorige maand maakte Karin Pettersson na een afwezigheid van twee jaar haar rentree in de wedstrijdbaan. Met Apple King K (Lovis Corinth x Gabor) bezette de amazone afgelopen donderdag op de Subtopwedstrijd in Haaksbergen de derde plaats in de Intermédiaire I, maar ze heeft één duidelijk doel voor ogen: de Grand Prix. “Als ik me ergens toe zet, dan weet ik ook zeker dat het lukt”, klinkt het strijdvaardig.

Eindelijk raak voor Kolbach met imponerende Lady Lamelia

Al twee keer eerder zag Gerrit Kolbach één van zijn fokproducten vooraan lopen bij het formeren van de kopgroep op de CK in Utrecht. Beide keren ging de titel aan zijn neus voorbij doordat hij zelf niet woonachtig is in deze provincie. Afgelopen weekend was het wel raak. Zijn merrie Lady Lamelia (Glamourdale x Dream Boy), waarvan hij de helft verkocht aan Stal van Vliet uit IJsselstein, kreeg het kampioenslint omgehangen bij de driejarige dressuurmerries en sleepte daarmee de erkenning voor haar fokker binnen.

Wisselende dekcijfers K-jaargang springhengsten

Waar dressuurfokkers met enige regelmaat kiezen voor een jonge hengst lijken de springfokkers terughoudender. Het KWPN moedigt het gebruik van jonge hengsten aan, met als voornaamste reden dat de korte generatie interval sneller tot een beter paard zou moeten leiden. Geven de fokkers daar gehoor aan? Halverwege het dekseizoen maakten we een inventarisatie van de K-jaargang (geboren in 2015) en vroegen de hengstenhouders hoeveel deze hengsten tot nu toe gedekt hebben en hoe zich dat verhoudt met enkele even oude hengsten gekeurd bij een ander stamboek.

Colestus: ‘Het allerlaatste aan springtalent’

In 2012 lag de naam van Colestus op ieders lippen: hij sprong op de Bundeschampionate in Warendorf de pannen van het dak. Hij was de grote trots van Reitsportzentrum Massener Heide en daar wilden ze niks van verkopen weten. Toen hij een paar jaar later toch te koop bleek, was Ludger Beerbaum er als de kippen bij en kocht Madeleine Winter-Schulze de hengst. In de topsport springt de schimmel wat wisselvallig, in de vererving lijkt hij zijn talent wel consistent door te geven. Colestus is aanvoerder van de HorseTelex Results E-ranking en de nieuwe Stijger van de Maand.

