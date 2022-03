Deze week… Dinja van Liere: ‘Na een paar minuten ontspande Hermès alweer’

De vijfsterrenwedstrijd bij Al Shaqab in Doha begon voor Dinja van Liere met Hermès bijzonder goed. Met 77,52% werd ze – met nog twee grote fouten – tweede in de Grand Prix achter Patrik Kittel en Touchdown. Maar vlak voor de Kür ging het mis: Hermès zag iets engs langs de kant en er zat niks anders op dan de Kür te beëindigen. “Na drie minuten was het alweer over en ontspande hij alweer, maar dit is wel heel shit”, zegt Dinja van Liere.

De Kürwinst was voor de Fin Henri Ruoste en de Spécial kwam op naam van Tommie Visser met Genesis Begijnhoeve. Hans Peter Minderhoud werd met Glock’s Dream Boy N.O.P. derde in de Grand Prix en de Kür.

Dinja van Liere en KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game) stolen in de Grand Prix in Doha weer vele harten. Vloeiend en moeiteloos reden ze door hun Grand Prix, waarbij Hermès excelleerde in de piaffe en passage. De verwachtingen voor de Kür waren hooggespannen, maar bij het rijden rond de ring ging het al mis: Hermès werd angstig en kwam niet rond. Veel tijd om hem op zijn gemak te stellen kreeg Van Liere niet: hoofdjury Andrew Gardner luidde de bel ten teken dat Van Liere met de nog steeds gespannen Hermès haar Kür moest beginnen, waardoor de amazone niet rond kwam.

Anna Buffini: ‘Een droom om tussen al die topruiters te rijden’

Dressuuramazone Anna Buffini was al mondiaal hippisch nieuws door de aankoop van Fiontini (Fassbinder x Romanov), de drievoudig wereldkampioene bij de jonge dressuurpaarden, maar de 27-jarige amazone uit Californië bewees op het Global Dressage Festival in Wellington dat ze ook écht heel erg goed kan dressuurrijden. Met haar merrie FRH Davinia la Douche (Don Frederico x A Jungle Prince) werd ze met hoge scores tweede en derde in de eerste twee Wereldbekerkwalificaties en maakt ze nog kans op een plaatsje in de finale in Leipzig.

Nerolina springt met macht naar VSN Trofee

De merrie Nerolina (v. Carrera VDL) van Teus van den Brink kwam zaterdag tijdens de VSN-finale voor jonge springpaarden als laatste in de baan, zag en overwon. “Ze won met macht”, aldus jurylid en gastruiter Hendrik Jan Schuttert, die de merrie verder roemde om haar fijne galop, vermogen en gretigheid.

VSN-winnaar Dutch Dream droompaard voor elke ruiter

“Het is echt een droompaard, met heel veel talent waar ik elke dag van geniet”, vertelt Edith Chardon, die Dutch Dream (v. Dream Boy) sinds een paar maanden onder haar hoede heeft en hem zaterdag keurig voorstelde in de finale om de VSN Trofee. Daar won hij met macht nadat ook gastamazone Vai Bruntink lovend was over de rijkwaliteit van in Oldenburg goedgekeurde hengst en hem beloonde met een 10.

Tsjalling de Boer: ‘Naar de lange duur kijken, vooruit denken’

De eerste weken van 2022 werden voor Tsjalling de Boer en zijn partner Gerda Nota een rollercoaster van memorabele gebeurtenissen. Het stel keek samen met dochter Mette uit naar de komst van een tweede telg binnen het gezin. Maar de blik werd ook gericht op de KFPS Hengstenkeuring in Harich, alwaar hun Friese dekhengsten van Stal fan de Kadyk, gevestigd in Sintjohannesga, aan moesten treden. Deze gebeurtenissen vielen uiteindelijk precies samen.

