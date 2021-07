Deze week… Dinja van Liere tussen tranen door: ‘Een jaar geleden had ik hiervoor getekend’

Een tragedie ontvouwde zich op CHIO Rotterdam. Een dag nadat Dinja van Liere zich met Hermès (v. Easy Game) qua prestaties naar een vaste teamplaats voor de Olympische Spelen in Tokio had gereden, zaten de KNHS en Hermès’ eigenaar Joop van Uytert plus advocaten voor een computerscherm. In een zoom-meeting diende de mondelinge behandeling voor het FEI Tribunaal over de hengst die door een fout van de FEI niet in aanmerking komt voor de Spelen. Maandagavond is Van Liere er nog kapot van, maar tussen de tranen door toont ze haar kracht als sportvrouw. “Ik probeer er maar aan te denken dat ik een jaar geleden super blij was geweest met deze reserveplaats in het team.”

Maar zo voelt het nu nog lang niet voor Van Liere. “Het is ontzettend moeilijk en lastig te verkroppen. Het is zo’n enorme teleurstelling, voelt zo oneerlijk. Met elke andere reden had ik beter kunnen leven: niet goed genoeg gereden of een paard dat niet fit is. Maar dít…”

De kwestie Hermès: een noodlottige samenloop van tegenspoed

Terwijl de droom van Dinja van Liere en Joop van Uytert in duigen viel door een administratieve fout van de FEI, werd er ondertussen al door deze en gene gewezen naar de KNHS en twee bovengenoemden. De Paardenkrant zet de feiten in deze kwestie op rij. En die wijzen vooral op één ding: een ongelooflijk noodlottige samenloop van tegenspoed.

Sanne Thijssen: ‘Ik durfde het niet te dromen’

Stiekem hoopte Sanne Thijssen in de aanloop naar het CHIO Rotterdam dat ze de Grote Prijs zou winnen. Het was haar debuut op het prestigieuze vijfsterrentoernooi in het Kralingse Bos, maar als echte sportvrouw liet de 22-jarige Limburgse zich daar niet door weerhouden. “Ik wist dat het niet onmogelijk was”, zei Sanne Thijssen toen ze de sjerp van Longines omgehangen had gekregen. “Want ik zit op een enorm goed paard en we zijn helemaal op elkaar afgesteld. Ik hóópte het héél erg, maar durfde niet te dromen. En dan gebeurt het tóch!”

Nederlands vierspanteam wint met enig gedoe landenwedstrijd Windsor

De Nederlandse vierspanrijders hebben op overtuigende wijze de landenwedstrijd van de Royal Windsor Horse Show gewonnen. In het individuele klassement werd Koos de Ronde tweede, voor IJsbrand Chardon. “Het is door de Covid en Brexit een heel gedoe geweest om in Windsor te kunnen rijden”, vertelt bondscoach Ad Aarts na afloop van de wedstrijd. “Het was ook een hele organisatie om er te komen nu Groot-Brittannië geen EU-land meer is. Het geeft allemaal extra werk en extra kosten. Windsor is een hele mooie wedstrijd, zo vlak bij dat kasteel, maar de regels zijn op het moment heel streng hier. We hebben veel gedoe gehad. Zo waren bijvoorbeeld de testen kwijt. De kosten van de testen waren ook erg hoog, zo’n 150 Britse pond per persoon, dus voor een rijder, maar ook voor de grooms. Voor een team van zes personen ben je alleen voor het testen al duizend euro kwijt!”

N’Abalia SMH charmeert op Limburgse keuring

Met haar voorkomen, charme en springkwaliteit wist N’Abalia SMH (Edinburgh x Zirocco Blue x Chin Chin) zaterdag op de Limbugse keuring in Panningen te overtuigen in de springrichting. Ze kreeg 85 punten voor exterieur en 80 voor het springen. Dat bracht de door wijlen Minne Hovenga gefokte merrie de titel in de springrichting.

