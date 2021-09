Deze week… Dinja van Liere zet opmars door

Waar het voor dressuurteam NL vorige week op het EK in Hagen niet zo lukte, viel in Aken veel op zijn plaats. Dinja van Liere zette zich met Hermès (v. Easy Game) definitief op de kaart als wereldtopper. Met een tweede plaats voor Nederland in de Nations Cup en ook nog de winst voor Emmelie Scholtens en Desperado met een topscore in de CDI4* klonk tweemaal het Wilhelmus. “Eindelijk weer wat positiefs”, verzucht bondscoach Alex van Silfhout.

Isabell Werth mocht uiteindelijk met DSP Quantaz (v. Quaterback) dan wel de prestigieuze Deutsche Bank Preis op haar naam schrijven, samen met de notering op de wall of fame, maar de ‘talk of the town’ in Aken ging niet over Werth, maar over Dinja van Liere. In Hagen deed ze al goed van zich spreken met Haute Couture, in Aken deed ze er met Hermès nog een schepje bovenop. Het gemakkelijke, harmonieuze beeld van de combinatie maakte indruk, net als de weergaloze piaffe- en passagetour. En niet te vergeten: iedereen werd ineens razend nieuwsgierig naar haar trainster, Rieky Young, de reiningamazone die Van Liere naar deze successen coachte.

Vooruitgang in fokkerij levert fascinerende springsport op in Aken

De grootste Grote Prijs ter wereld, die van Aken, kreeg zondag de gedroomde winnaar. Want wie kan de grootste eer die de springsport kent nou beter voor zich opeisen dan de nummer één van de wereld? Daniel Deusser mag zijn naam nu bij laten schrijven op de zuil bij de ingang van de Aachener Soers. En naast zijn naam komt die van één van de beste (en best gefokte) springpaarden ter wereld, Killer Queen VDM, de dochter van Eldorado van de Zeshoek en Eric Lamaze’s Derly Chin de Muze.

De Grote Prijs van Aken wordt traditiegetrouw in twee loodzware ronden verreden. Waardoor er in het verleden meestal een kleine – en soms helemaal geen – barrage was. Er waren vroeger gewoon maar weinig paarden die zo’n enorme krachtsinspanning aankonden. Zondagmiddag streden maar liefst zeven van de beste combinaties ter wereld om de één miljoen euro aan prijzengeld van Rolex, waarvan 330.000 voor de winnaar. Wat maar aangeeft hoe geweldig de springsport zich heeft ontwikkeld. Of beter gezegd: de springpaardenfokkerij.

Ad Aarts: ‘Het was een topweekend voor de mensport’

Op het Wereldkampioenschap ponymennen in Haras du Pin heeft Nederland uitstekend gepresteerd. Individueel goud was er voor Marijke Hammink bij de vierspannen en Rodinde Rutjens prolongeerde haar wereldtitel bij de tweespannen. Brent Janssen won zilver bij de enkelspannen en Jan de Boer brons met zijn vier pony’s. En alsof dat nog niet genoeg was, was er ook goud voor het team.

Gert-Jan Heinen rijdt met Goliath stoer naar KNHS-eventingtitel

Hij straalde tijdens de huldiging van alle kanten: op zijn thuiswedstrijd in Varsseveld won Gert-Jan Heinen zondag met zijn imponerende schimmel Goliath de KNHS-titel in de korte CCI3*. “Ik debuteerde op deze wedstrijd in de eenster en reed er vorig jaar mijn eerste driester. Echt een feestje om hier te rijden met veel familie erbij.”

Bedrijfsreportage: Romp Equestrian gaat voor springsport op niveau

Na een rijke ervaring op vooraanstaande springstallen neemt Ruben Romp in 2018 het besluit om definitief naar huis te komen. Hij wordt meteen geconfronteerd met het plotselinge verlies van zijn vader Bert Romp. Diens gedachtegoed meedragend zet hij Romp Equestrian voort, terwijl broers Remon en Jesper hun eigen weg hebben gevonden. Rijden op niveau en daartoe opleiden, daar gaat het vooral om bij Ruben. Daarnaast blijft de wens zich weer naar de absolute top te begeven overeind. “Maar met rijden alleen lukt mij dat nog niet, daar hoort handel en begeleiding bij om het bedrijf draaiende te houden.”

