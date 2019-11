Deze week… Donnerhall-stoeterij levert nu top springhengsten

Holstein is er wel aan gewend om zijn foktechnische lot in handen van één of enkele hengsten te leggen. Na de periodes van Landgraf I, Cor de la Bryère en Capitol is het nu al weer een aantal jaren allemaal Casall wat de klok luidt. Nieuw is dat dit jaar één fokker het land tussen de twee zeeën regeerde. Manfred von Allwörden had afgelopen weekeinde met vijf goedgekeurde hengsten, waaronder kampioen Cahill (v. Cornet Obolensky) en reservekampioen Chinchero (v. Chopin VA), een kwart van de nieuwe Holsteinse jaargang aan het touw.

Letterlijk, want de 61-jarige topfokker draafde zelf de laatste ereronde met zijn pronkstuk, in zijn donkerblauwe maatkostuum. Een volle Holsteinhalle gaf hem een staande ovatie. Von Allwörden verdiende een fortuin met een bakkerijketen waar heel Noord-Duitsland zijn brood koopt. In 2012 werd ‘der Bäcker’ eigenaar van de tweehonderd hectare grote stoeterij Grönwohldhof. In dit idyllische paardenparadijs stelde de Berlijnse grootondernemer Otto Schulte-Frohlinde ooit de dressuurlegende Donnerhall ter dekking en liet hem door Herbert en Karin Rehbein uitbrengen op het hoogste niveau. Op Grönwohldhof kwamen Don Schufro en vele andere dressuurgrootheden ter wereld. Verder lezen kan nu al online.

Bas Moerings na herstel aan de slag bij Nijhof

Voor springruiter Bas Moerings was het afgelopen seizoen er één waarin veel gebeurde. Hij zag onder meer zijn toppaard Faster (v. Vigo d’Arsouilles) verdwijnen naar de Amerikaanse Lillie Keenan. In Fosther (v. Vigo d’Arsouilles) stond uit eigen fokkerij meteen een opvolger klaar, waarmee hij teamgoud won op het EK young riders. Als sportieve kers op de taart won Moerings met familiehengst Ipsthar de finale voor de zesjarige paarden in Ermelo. Het leverde de familie Moerings onder meer de KWPN-titel Fokker van het Jaar op. Maar de komende tijd zal Bas te zien zijn met de hengsten van Team Nijhof.

Petri Bax: ‘Gewoon een rondje rijden is niet mijn ding’

Na twaalf jaar haar eigen trainingsstal te hebben gerund in Gameren besloot Petri Bax twee jaar geleden het roer om te gooien. De dressuuramazone zette haar paarden op een pensionstal en startte met een opleiding in de makelaardij. “Die beslissing heb ik niet zomaar genomen. Het was een hele stap, maar ik werd zo opgeslokt door van alles behalve mijn paarden, dat ik niet meer toekwam aan trainen op de manier zoals ik het wilde”, vertelt de amazone over die periode. “Als ik rijd, dan wil ik ervoor gaan, gewoon een rondje rijden is niet mijn ding.”

Het draait om combinaties maken bij Willie Wijnen

Zonder fokkers geen paarden. Maar in het geval van Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet), de topper van de WBFSH-ranking 2019, deed fokker Willie Wijnen nog wel iets meer. Hij zorgde zelf voor de gouden combinatie van Explosion W en Ben Maher. En dat raadt hij andere fokkers ook aan. “Als je een echt goede denkt te hebben, moet je ook zorgen dat hij de kansen krijgt.”

Integriteit jurycorps stamboeken: gedragscode of gewoon fatsoen?

Vorige week ontstond op de Hannoveraanse Hengstenkeuring rumoer op de tribune, omdat het publiek het niet eens was met de goedkeuring van de hengst van – de niet meekeurende – fokkerijleider Ulrich Hahne. Aanleiding voor de Paardenkrant om eens bij een aantal Nederlandse stamboeken te informeren wat zij eraan doen om (de schijn van) belangenverstrengeling in de keuringsbaan te voorkomen. Gert Teunissen (NRPS), Lenie Boer (NAS) en Cor Loeffen (KWPN) leggen uit hoe het integriteitsvraagstuk bij hun stamboek geregeld is.

