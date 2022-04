Deze week… Doorzetters pakken in Leipzig de Wereldbekers

Meer dan 80.000 bezoekers genoten afgelopen week in de Leipziger Messe van geweldige paardensport met Wereldbekers in vier disciplines. De officieuze indoor-wereldtitel mennen kwam in handen van Bram Chardon, Harrie Smolders schampte maar net langs de titel in het springen en voegde aan het zilver van 2016 nog een tweede tweede plek toe. Hexagon’s Ich Weiss leverde onder Thamar Zweistra zijn beste prestatie tot nu toe, maar de juryleden gaven daar niet de bijbehorende punten voor.

“Net als andere indoorshows hebben wij het heel moeilijk gehad”, vertelde organisator Volker Wulf toen de Wereldbekermarathon was afgelopen. “Maar we hebben doorgezet, omdat we de fans wilden laten beleven dat het weer kon: massaal genieten van mooie paardensport. Alles was de afgelopen dagen weer ‘normaal’. We konden onze gedachten even uitzetten om gezamenlijk onze passie te beleven. Zo konden we even niet aan corona en niet aan Oekraïne denken”, aldus de concoursdirecteur die getooid was met de Oekraïense vlag op zijn revers.

Pilot tweedaagse testen in Duitsland: ‘Goed initiatief, maar driejarigen punten tot twee cijfers achter de komma gaat te ver’

In een pilot testen de Duitse stamboeken en de FN dit jaar de tweedaagse verrichtingstest voor drie- en vierjarige hengsten. Voor hengstenhouders een interessant project: zo missen ze hengsten maar een paar dagen op de dekbok én zijn ze maar 500 euro lichter. De eerste testen trokken vorige week ook massaal Nederlandse hengstenhouders. De Paardenkrant sprak met hen en met officials in Duitsland. Is dit de toekomst van de verrichtingstest?

Opleidingstraject jonge springpaarden scoort

‘Paarden opleiden op een rustige, ontspannen en eerlijke manier’. Het is de pay-off van de nieuwe Jonge Paarden Opleiding Gelderland, waarin springpaarden vier weken lang in groepjes aan de slag gaan onder leiding van gerenommeerde instructeurs, gevolgd door een finale die beoordeeld wordt op stijl. Caithlynn Hoop uit Apeldoorn nam het initiatief, naar voorbeeld van de Morrenhof-Jansen Jonge Paardenopleiding in Staphorst en omstreken. En ook in Friesland is al zo’n opleiding.

Magnifiek wint Oregon Trofee

Na twee jaar niet, werd zaterdagavond op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo de Oregon Trofee weer uitgereikt onder de goedgekeurde hengsten. De rubriek kwam op naam van de jongste deelnemer. Het was de vijfjarige schimmelhengst Magnifiek die met Lambertus Huckriede aan de leidsels met de hoog aangeschreven titel aan de haal ging en zo ook zijn vader Idol voorbij streed.

