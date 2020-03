Deze week… ‘Double D’ kan na één omloop al vooruit kijken

Daniel Deusser heeft afgelopen weekend op indrukwekkende wijze de eerste Global Champions Tour-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Duitser die uitkomt voor de Belgische Stephex Stables zadelde voor de hoofdrubriek Killer Queen VDM (Eldorado van de Zeshoek TN x For Pleasure) waarmee hij ook de Wereldbekerwedstrijd van Mechelen won. Daniel Deusser, die door intimi ‘Double D’ genoemd wordt, was sprakeloos na zijn wervelende optreden. "Mijn merrie is pas tien jaar. En toch heeft ze iedereen laten zien één van de beste paarden van het circuit te zijn."

Veel ruiters verbleven twee weken in oliestaat Doha waar naast de Global een week eerder een hooggedoteerde vijfster op het programma stond. Met name de Belgen schoten verrassend goed uit de Global-startblokken. Nicola Philippaerts met Katanga v/h Dingeshof (Cardento x Tornado), Jérôme Guery met Quel Homme de Hus (Quidam de Revelle x Candillo) en Niels Bruynseels met Delux van T&L (Toulon x Landetto) maakten deel uit van de zevenkoppige barrage.

Stikstofbeleid biedt ook kansen voor paardenhouderij

Door te kijken naar wat er wel kan met het omstreden stikstofbeleid zijn er ook kansen voor de paardenhouderij, onder meer door vrijgekomen agrarische objecten. Op de bijeenkomst van Countus vorige week woensdag in Tolbert stelde omgevingsadviseur Kristel Weren dat er dan eerst gekeken moet worden welke vergunningen er aanwezig zijn, dat je duidelijk voor ogen moet hebben wat je wilt gaan doen qua bestemming en dat het slim is om te laten berekenen of er sprake is van uitstoot op Natura 2000. Dit geldt overigens ook voor bestaande paardenhouderijen.

Levende legende Hans Horn boekt weer succes

Met het aanstellen van Hans Horn als chef d’équipe van de Israëlische springruiters heeft de Israëlische Federatie niet alleen zichzelf een enorme gunst bewezen, maar ook de rest van de mondiale paardenwereld. Want wat is er nou mooier om zo’n grootheid als Hans Horn weer te zien doen waar hij zo extreem goed in is, namelijk het managen en begeleiden van paarden en ruiters? Jos Lansink en Jeroen Dubbeldam kunnen erover meepraten; onder leiding van Horn ontwikkelden zij zich van handige handelsruiters tot de beste springruiters ter wereld. Ashlee Bond en Daniel Bluman staan, als leden van Team Israël, aan het begin van hun samenwerking met Horn, maar ze zijn nu al diep onder de indruk van zijn kwaliteiten.

Yessin Rahmouni: ‘Eigenlijk ben ik niet zo van de merries’

De klanken van het Wilhelmus klonken afgelopen vrijdagavond op de KNHS Indoorkampioenschappen voor de Marokkaanse Olympiër Yessin Rahmouni. Hij stuurde de pas zevenjarige Irabel (v. Charmeur) naar de hoogste gemiddelde score in het ZZ-Licht. In de klassieke proef moest de dochter van Zware Tour-merrie Darabel (v. Westpoint) het nog met de tweede score stellen, maar de bijna 74% in de Kür betekende genoeg voor de eindoverwinning.

Hengstenkeuze tuigpaardfokkers: worstelen met bloedspreiding

Tuigpaardfokkers Wout Liezen en Gerrit Bonestroo zijn verknocht aan het tuigpaard en staan weer aan de vooravond van het kiezen van de juiste hengsten voor hun fokmerries. Beide heren worstelen op hun eigen manier met de vraag hoe om te gaan met bloedspreiding binnen de tuigpaardenfokkerij en hopen voor de toekomst op een goede hengst van bijvoorbeeld de Amish.

