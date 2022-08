Deze week… Dressuurteam NL bouwt in Herning aan toekomst

Nooit eerder eindigde het Nederlandse dressuurteam zó mooi op de vijfde plaats. Kansloos voor een medaille ging het in Herning op het eerste gezicht om weinig meer dan Olympische kwalificatie. Die buit werd afgelopen week makkelijk binnengehaald. Maar het ging met een grotendeels uit debutanten en jonge paarden bestaand team vooral om goed paardrijden, goed presteren en ervaring opdoen. Team Van Silfhout ontfermde zich ook over die veel lastiger buit.

Bondscoach Alex van Silfhout was dan ook dik tevreden met de vijfde plek, met miniem verschil ten opzichte van de als vierde geëindigde Zweden. “Ik ben blij dat onze top breder is geworden. Dat nieuwe combinaties hier goed presteerden, met jonge paarden waar nog volop rek in zit. Het zit in Nederland niet meer vast op twee of drie man. Qua paardenmateriaal kunnen we goed vooruit. Ik reken voor tweehonderd procent op de terugkomst van Hans Peter en Edward. Dan ontstaat er echt serieuze competitie in Nederland en dan zou het in Parijs mogelijk moeten zijn.”

Sterk Deens team zet favorietenrol om in goud

Kwam de wereldtitel onterecht in handen van gastland Denemarken? Helemaal niet! De promi-punten waren all over the place! En Groot-Brittannië had ook al geprofiteerd van het goede humeur van de juryleden toen tweede ruiter Gareth Hughes met punten werd overstelpt (75,978%). Het jurykorps zag het geschuifel van de krachteloze Briolinca (v. Trento B) aan voor harmonie. Dus bracht het veel te hoog ingeschatte resultaat van Cathrine Laudrup-Dufour de strijd om teamgoud weer in evenwicht.

My Blue Hors Santiano steelt Eva Möllers hart in Pavo Cup

Na de halve finale en eerste finaleronde van de Pavo Cup voor vijfjarigen waren de verschillen in de top drie klein en het overrijden door Eva Möller bepaalde zaterdag de uiteindelijke uitslag. Van de drie paarden die de gastamazone overreed had ze het beste gevoel op de bij het KWPN-goedgekeurde hengst My Blue Hors Santiano (Sezuan x Blue Hors Romanov), waardoor Renate van Uytert de beker in ontvangst mocht nemen.

Powervrouw O’Dame wint van topatlete Okeechobee TCS op NMK-springen

Dat de strijd op de NMK voor springpaarden tussen VDL Stud en Stal Schep zou gaan, was na de stamboekkeuringen wel duidelijk. VDL Stud trok met hun extra vermogende powervrouw O’Dame (v. Etoulon VDL) aan het langste eind. De reservetitel ging naar de zeer atletische schimmel Okeechobee TCS (v. Chacoon Blue), die Schep in mede-eigendom heeft met fokkers Tim en Leida Collins. Overigens zullen beide topmerries eerst voor de fokkerij worden ingezet, ze zijn beide drachtig.

Ostara ST-J: eindelijk weer een merrie die je bijblijft

Met alle respect voor de kampioenen van de afgelopen jaren – Niana V.O.D. (v. Desperado, 2021), Magna Charta (v. Dream Boy, 2020), Lolana (v. Galaxie, 2019), Kiss Me Set (v. Fellini, 2018) – het waren geen kampioenen zoals die van 2022 wel weer is. Een merrie die op je netvlies blijft. Dat is Ostara ST-J (Dream Boy x Totilas) van familie Jansen uit Joppe.

