Deze week … Dubbel gevoel voor Doron Kuipers

“Heel licht”, zo omschrijft Doron Kuipers het foutje dat hij maakte met Charley (v. Calido I) in de Wereldbekerwedstrijd van Helsinki afgelopen zondag. “Maar hij sprong echt fantastisch”, zegt de springruiter die met een dubbel gevoel terugkeerde uit Finland.

Lorraine van den Brink: ‘Verkoop maakt sport behapbaar’

Selfmade-woman Lorraine van den Brink reed na een succesvolle periode bij de jeugd internationaal Grand Prix met haar twee paarden Murdock en Orlandus. Daarna bleef het, ondanks ze in tussentijd zeker niet stil heeft gezeten, in de Subtop wat stiller rondom de amazone. Momenteel heeft ze weer een merrie in de Lichte Tour, waarvan ze hoge verwachtingen heeft. Ambities om weer internationaal mee te rijden zijn ruimschoots aanwezig, maar Van den Brink is zich er wel van bewust dat de schoorsteen moet blijven roken en neemt het zoals het komt.

Zes New Forest-hengsten geslaagd voor verrichtingen

Zes jonge New Forest-hengsten zijn afgelopen zaterdag geslaagd voor het verrichtingsexamen in Ermelo. Met 79 punten was de driejarige Poppings William de kampioen. Opvallend detail is dat maar liefst vier van de geslaagde hengsten uit de stallen van André Jurrius uit Vorden komen, waaronder de top drie.

‘Soep met ervaring wordt steeds dikker’

De Kettingbrief is in handen gekomen van paardeneigenaar en handelaar Tim Coomans uit Oud-Beijerland. In de vorige editie kwam aan de orde welke aanpak dressuurcoach Coby van Baalen hanteert bij het opleiden van jonge ruiters. Zij liet weten hoe belangrijk het is dat ruiter en paard voor een langere tijd een combinatie vormen. Denkt Tim Coomans daar ook zo over? Heeft zijn passie voor de sport een hogere prioriteit dan de handel? Hoe beleeft hij de ontwikkelingen in de Nederlandse dressuursport? Ziet volgens hem de toekomst van de sport er rooskleurig uit? Grand Prix-ruiter Hans Peter Minderhoud wordt aangewezen voor het vervolg.

