Deze week… Dubbeldikke Paardenkrant met dossier over geldzaken

De Paardenkrant nr. 16 is een dubbeldikke uitgave (36 pagina's) met een dossier over geldzaken. Je leest alles over de waarde van een paard, subsidiepotjes voor paardenhouders, een paardenbedrijf rendabel runnen en verder een hele rits aan interessante verhalen en interviews.

KWPN kan ‘afkijken’ bij Duitse stamboeken

Jarenlang keek Duitsland veel naar Nederland en was het KWPN in veel opzichten een voorloper. Onder meer in de selectie onder het zadel, de selectie op gezondheid en het inzetten op genoomselectie in de paardenfokkerij. Anno 2025 kan het KWPN naar Duitsland kijken wat betreft de plannen die het KWPN heeft en dan in het bijzonder naar Holstein.

In Holstein zijn de merriekeuringen dit jaar drastisch gecentraliseerd: van twaalf regiokeuringen gaat het stamboek naar vier merriekeuringen. Dat heeft vooral te maken met de teruglopende deelname aan keuringen. Nederland doet dit jaar ook een aanzet met het samenvoegen van keuringen, maar daarbij zijn wel vreemde beslissingen genomen: zo gaan de kleine keuringen van Zeeland en Limburg samen met de megakeuring van Noord-Brabant en Overijssel en Flevoland samen met Gelderland.

Verder zijn ook dit jaar weer meerdere Centrale Keuringen op één dag: zelfs drie op één dag (Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe). Wat meer sturing van bovenaf zoals in Holstein, zou waarschijnlijk voor logischere oplossingen zorgen.

En er is nog iets waar in de KWPN-springpaardenfokkerij al langer over wordt gepraat: een op de (internationale) sport gericht predicatenstelsel. Het prestatiepredicaat schiet eigenlijk tekort voor de internationale sport en kan merries met internationaal springende nafok onvoldoende onderscheiden. Holstein heeft het sterrensysteem onlangs uitgebreid voor de internationale sport.

Lees er alles over in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Hebben we te veel springwedstrijden op het hoogste niveau?

In de internationale paardensport zijn vijfsterrenconcoursen de top: wedstrijden met de hoogste hindernissen (tot 1,65 m.), de hoogste prijzengelden en de beste ruiters ter wereld, zoals de Global Champions Tour en de Rolex Grand Slam. Ze zouden exclusief moeten zijn en bedoeld als showcase van de sport. Maar dit jaar staan er maar liefst 88 CSI 5* concoursen (bijna elke week twee) op de kalender. Of dat er té veel zijn, hangt af van hoe je het bekijkt en wie je het vraagt.

Lees een analyse van Marcel Dufour in de Paardenkrant nr. 16

Kris de Vries: ‘Dit smaakt zeker naar meer’

Vier jaar geleden reed Kris de Vries met Jillz la Grande (v. Charmeur) twee CDI’s bij de young riders, maar van een carrière bij de jeugd kwam het toen niet. Na een onderbreking en vervolgens hereniging met de Charmeur-zoon volgde eind vorig jaar het debuut in de U25 en op dat niveau gaat het heel voorspoedig. Bij het CDI-debuut in Lier was er gelijk 70% en op CDI Tolbert, de eerste observatie voor het EK, liet het duo zien aan te kunnen sluiten bij de Nederlandse top.

Lees een interview met De Vries in de Paardenkrant van deze week.

Jeanne Sadran: ‘Onze sport moet meer leren van andere sporten’

Een paar dagen nadat Jeanne Sadran werd opgenomen in het exclusieve rijtje van (voornamelijk Franse) door luxemerk Hermès gesponsorde topruiters, won ze op Saut Hermès de hoofdrubriek op de zaterdag van het vijfsterrenconcours. In 2024 won de amazone in Parijs ook al de Global Champions Tour-etappe en met haar toppaard Dexter de Kerglenn (v. Mylord Carthago) is ze nog lang niet uitgesprongen op het hoogste niveau. De Paardenkrant maakte kennis met de 23-jarige amazone die samen met haar zusje Louise (20) stal Ecurie Chevel in Toulose runt en goed op weg is om door te stoten naar de top. Ze behoort al tot de beste honderd ruiters op de wereldranking (plaats 83).

Lees een interview met Sadran in de Paardenkrant nr. 16.

Henk Hammers heer en meester op NTPD

Op de Noordelijke Tuigpaardendag afgelopen zaterdag in Exloo toonde Henk Hammers zich heer en meester door twee hoofdrubrieken, een limietklasse én een Friezenrubriek te winnen. De grootste zege was voor ereklassewinnaar Heliotroop, die de afsluitende rubriek ‘de Grote Prijs van Exloo’ op zijn naam schreef. Even daarvoor voerde Hammers de ereronde van de finalerubriek voor nieuwelingen ruinen/hengsten aan met Realist van Altrido (Innovatief x Cizandro) van H. Bos.

Lees alles over de Noordelijke Tuigpaarden Dag in de Paardenkrant van deze week.

‘Afstammelingenrapportages’ KWPN leveren weinig informatie

Twee weken geleden werden de ‘afstammelingenrapportages’ in de vorm van een aangepast genetisch profiel gepubliceerd. Informatievoorziening en transparantie ziet er anders uit. Deze vorm van publiceren levert een soort puzzel op die de fokker moet zien te ontcijferen. Het oude en het nieuwe (na scoren van de veulens) genetische profiel van de hengsten wordt naast elkaar gepubliceerd, wat het lezen niet direct makkelijker maakt. De informatie betreft het scoren van de veulens wordt op één hoop gegooid met het reeds bestaande genetische profiel van de hengst, waarbij dus alleen de duidelijke afwijkingen zichtbaar worden.

Lees een analyse over de nieuwe afstammelingenrapportages in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop