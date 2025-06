Deze week… Dubbeldikke Paardenkrant met dossier over opfok, alles over NK Dressuur voor jeugd en nog veel meer

Editie 23-24 van de Paardenkrant is een dubbeldikke editie met natuurlijk alles over het bomvolle paardensportweekend: het NK Dressuur voor jeugd, de eerste observatiewedstrijd voor senioren in Exloo, CSI Eindhoven, de Hamburger Derby, de tuigpaardconcoursen én een dossier over opfok van paarden.

Van der Meer: ‘Als het even kan, nieuwe combinaties de kans geven’

‘Omdat 2025 een jaar is waarin geen kwalificaties voor WK’s of OS plaatsvinden zal de focus liggen op talentontwikkeling. Jong talent krijgt reële kansen om te starten op landenwedstrijden en internationale kampioenschappen’, is te lezen in het jaarplan van de KNHS. Dressuurbondscoach Patrick van der Meer is daarvan doordrongen: “Als het even kan wil ik nieuwe combinaties dit jaar de kans geven – en dat geldt niet alleen voor de landenwedstrijden – maar het moet natuurlijk wel reëel zijn.”

In Exloo (en het buitenseizoen 2025 tot nu toe) zijn het vooral nieuwe paarden die komen bovendrijven, niet zo zeer ‘nieuwe’ ruiters. Daarbij moeten met name de elfjarige Zantana RS2 van Jacques en Saskia Lemmens en de negenjarige Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. van Stal Hexagon genoemd worden, die er ook in Exloo vooraan bij liepen. Wat betreft de ruiters zijn het vooral namen van de gevestigde orde, die al één of meerdere kampioenschappen hebben gereden in de afgelopen jaren: Marieke van der Putten (WK 2022), Marlies van Baalen (EK 2023), Thamar Zweistra (WK 2022 en EK 2023). ‘Nieuwe ruiters’ kunnen nog niet helemaal tot de top doordringen.

Alles over het NK Dressuur voor de jeugd

Kris de Vries: ‘Nooit verwacht een medaille te halen’

Nieuwkomer Kris de Vries, die nog maar net komt kijken bij de U25, kwam naar Exloo om ervaring op te doen maar het werd veel meer dan dat. Na een sterke Kür op de Tango-muziek van Anky van Grunsven won De Vries met Jillz La Grande (v. Charmeur) het Nederlands kampioenschap U25, tevens haar eerste medaille op een NK.

“Voor de Kür ging het losrijden al super en onderweg in de Kür was alleen maar genieten. Jillz was zo gefocust en voor m’n gevoel klopte alles. Toen ik aan het rijden was dacht ik: het gaat wel écht goed”, vertelt Kris de Vries enthousiast. “Het was echt geweldig. Jillz stond er het hele kampioenschap zo fijn aan, maar de laatste dag ging het nog een klasse beter. Hij groeide echt in de wedstrijd.”

Yasmin Westerink: ‘We zijn twee handen op één buik’

Yasmin Westerink maakte met Amphitryon OLD (v. Ampère) een snelle ontwikkeling door: op het NK van vorig jaar was er zilver bij de junioren en afgelopen weekend stond ze in Exloo weer op het podium, nu bij de young riders. Na twee tweede plaatsen leek het goud nog niet in zicht, maar dankzij de overwinning in de Kür werd Westerink gekroond tot kampioen. Het zilver ging naar Tessa Kole en Micky Schelstraete won brons.

Dominique van Dalsen: ‘De titel is een extra cadeautje’

Dominique van Dalsen kwam als titelverdediger naar het NK en deed dat met verve. Met Just Johnson (v. Johnson) won ze in Exloo alle drie de proeven én dat drie keer met een nieuw persoonlijk record. Daarmee ging de junioren-titel overtuigend naar Van Dalsen, haar tweede op rij dus, nadat ze dezelfde titel vorig jaar won in Ermelo.

Floor Kulik huilt vreugdetranen: ‘Bella Rosa is goud’

Vorig jaar op haar eerste NK bij de children won Floor Kulik, toen met Dutch Dandy D.J., de bronzen medaille en dit jaar in Exloo was er de mooiste kleur: goud. Met twee combinaties die in alle drie de proeven boven de 80% scoorden was het een spannende strijd die uiteindelijk gewonnen werd door Kulik met Bella Rosa (v. Belissimo M). Daarmee kwam voor de amazone niet alleen haar droom uit, maar heeft ze ook goede kaarten in handen voor het EK.

Lees alles over de jeugdkampioenschappen dressuur in Exloo in De Paardenkrant nr. 23-24

Nederlandse young riders excelleren in Nations Cup Zuidwolde

Met kop en schouders staken de Nederlandse young riders er bovenuit in de landenwedstrijd van Zuidwolde. Het team, bestaande uit Milan Morssinkhof, Liesje Vrolijk, Meike Zwartjens en Hilde Veenstra, eiste met slechts één fout voor tijdsoverschrijding de winst op. De meeste concurrentie had het team van bondscoach Vincent Voorn te vrezen van Duitsland en Groot-Brittannië, maar beide landen eindigden uiteindelijk achter Nederland op het podium met acht strafpunten op hun conto. “We hebben met het gehele team wel even een drankje gedronken op deze overwinning”, vertelt Hilde Veenstra enthousiast.

Bas Moerings en Ipsthar galopperen gretig naar verdiende zege in Eindhoven

Met zeven Nederlanders en één Brit in de barrage kon de Grote Prijs van CSI Eindhoven geen mooiere ontknoping krijgen. Het in groten getale aanwezige publiek liet zijn waardering blijken toen Brabander Bas Moerings als winnaar gehuldigd werd. Willem Greve werd nipt tweede met de in goede vorm stekende Grandorado TN N.O.P.

Dit weekend sprong hij al beter dan ooit tevoren. Vandaag straalde hij zoveel vertrouwen uit, dat ik dacht ‘dan volg ik jou gewoon’. En dat werkte”, vertelt Moerings trots. “CSI Eindhoven is een zeer hoog aangeschreven driesterrenconcours. Ik vind het zelf een magische wedstrijd, dus deze overwinning is heel speciaal.”

André Thieme wint Hamburger Derby voor de vierde keer

Enorme kippenvelmomenten: dat is precies wat het publiek afgelopen zondag meemaakte op de Duitse spring- en dressuurderby in Klein Flottbek tijdens de legendarische Hamburger Derby. Deze klassieker in de paardensport werd voor de vierde keer in zijn carrière gewonnen door André Thieme, al had de Duitse springruiter wel een beetje het geluk aan zijn zijde. Zijn directe concurrent in de tweekoppige barrage, de Spanjaard Esteban Benitez Valle, vergat namelijk een keerpunt te passeren met zijn leenpaard C the Stars (v. Contendro I) en werd daardoor uitgeschakeld.

Lees alles over het bomvolle springsportweekend in de Paardenkrant van deze week.

Een autoriteit die pleitte voor hippische eenheid: Pieter Wiersinga was veel meer dan de brandweerman van hippisch Nederland

Als je Pieter Wiersinga mocht geloven, hing zijn hele indrukwekkende loopbaan van toevalligheden aan elkaar. Hij maakte naar eigen zeggen toevallig carrière bij de politie en rolde ‘toevallig’ bestuurlijk hippisch Nederland binnen. Waar hij decennialang van grote waarde was, tot aan zijn dood, na enige tijd ziek te zijn geweest. Maar een goede politieman weet: toeval bestaat niet. En al helemaal niet gedurende een lang, productief leven. Pieter Wiersinga was de vleesgeworden autoriteit. En, zoals zijn LinkedIn-profiel zo treffend stelt: ‘master of the horse’.

Dirk Willem Rosie schreef een In Memoriam over Pieter Wiersinga, lees het in de Paardenkrant nr. 23-24.

Aimée van den Berg: ‘Het liefst naar de Olympische Spelen’

In haar allereerste Nations Cup-optreden, half mei in het Italiaanse Busto Arsizio, stond springamazone Aimée van den Berg direct met haar teamgenoten op het hoogste podium. Met een foutloze tweede manche leverde ze een waardevolle bijdrage aan dat resultaat. Alle reden voor een kennismaking met deze ‘new kid on the block’ met grote ambities.

Lees een interview met Aimée van den Berg in de Paardenkrant van deze week.

Dossier opfok: Een goede basis

In de Paardenkrant nr. 23-24 maakten we een dossier over opfok. We spraken met ondernemers die paarden opfokken in Nederland, Duitsland en Frankrijk en dat allemaal doen op hun eigen manier. We maakten een uitgebreid artikel over over hoe je een goed opfokbedrijf kiest en gingen op bezoek bij Stal Paardenvreugd.

Opfok in drie landen: eigen visie, zelfde doel

Van Nederland tot Duitsland en Frankrijk: paardenopfok is er in alle soorten en maten. Sommige opfokbedrijven vallen op door hun innovatieve stal, andere door de bijzondere locatie. Drie ondernemers uitgelicht die jonge paarden laten opgroeien in een omgeving waar welzijn, rust en ruimte centraal staan.

Opfok gezocht: tussen praktijk en de ideale wereld

Na het afspenen gaan veel veulens naar een opfokbedrijf. Een plek waar ze, als het goed is, veilig en gezond opgroeien tot ze drie jaar zijn en klaar voor de rest van hun leven. Welke afwegingen kun je maken bij de keuze voor een opfokbedrijf? We maakten een checklist, en vroegen een aantal deskundigen naar hun visie vanuit wetenschap en praktijk.

Stal Paardenvreugd gaat voor paarden die het naar hun zin hebben

Als de paarden tevreden zijn, zijn de eigenaren dat ook, weet Teus-Jan van ’t Klooster uit ervaring. Samen met zijn vrouw Judith (55) en dochter Mariëlle (29) runt hij de veelzijdige Stal Paardenvreugd in Eemnes. Naast de pensionstalling is er met 150 jonge paarden vooral ingezet op opfok. Daarnaast wordt het keuringsklaarmaken aangeboden en ook is er wat ruimte voor geboortebegeleiding. Maar bij alles geldt dat ze het welzijn voorop hebben staan om te zorgen dat de paarden goed in hun vel zitten.

Juridische kwesties bij paarden in opfok

‘Paarden in zorgelijke toestand opgehaald’, ‘de wolf heeft weer toegeslagen’ en ‘paarden verdwenen’, het zijn geluiden die steeds vaker klinken rondom de opfok van paarden. Toch gaan na het spenen de meeste veulens naar een opfokbedrijf. Veel mensen zijn van mening dat opfok essentieel is voor de ontwikkeling van jonge paarden. Tijdens de opfokperiode worden deze paarden vaak in grote groepen gehouden. ’s Zomers dag en nacht in de wei, in de winter meestal in loopstallen. Gedurende deze periode, die vaak maanden tot zelfs enkele jaren kan duren, worden de jonge paarden ondergebracht bij opfokbedrijven waar zij de juiste voeding, beweging en begeleiding krijgen. Juridisch gezien schuilt er echter meer achter de samenwerking tussen opfokker en eigenaar dan op het eerste gezicht lijkt.

Lees negen pagina’s over opfok in de Paardenkrant van deze week, nu al online beschikbaar.

